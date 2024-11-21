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Обрушившийся на Крым шторм ушел на восток - эксперт

Обрушившийся на Крым шторм ушел на восток - эксперт - РИА Новости Крым, 21.11.2024

Обрушившийся на Крым шторм ушел на восток - эксперт

Принесший в Крым штормовую погоду холодный фронт смещается на восток через Севастополь, где потеряет энергию, но подготовит новые условия для прихода в Крым... РИА Новости Крым, 21.11.2024

2024-11-21T20:13

2024-11-21T20:13

2024-11-21T20:41

радио "спутник в крыму"

крым

игорь вахрушев

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Принесший в Крым штормовую погоду холодный фронт смещается на восток через Севастополь, где потеряет энергию, но подготовит новые условия для прихода в Крым второго холодного раздела через сутки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.По его словам, климатические модели показывают, что тот погодный катаклизм, которого боялись как очередного "шторма века", уже теряет свою энергию – смещается и распределяется.Теперь, по словам Вахрушева, фронт охватывает восток, минуя Севастополь, при этом, скорее всего, потеряет здесь свою энергию.Он напомнил, что ураганными, по шкале Бофорта, считаются ветра от 33 м/с, причем не порывы, а именно устойчивые – на протяжении нескольких часов. "Здесь у нас таких тенденций пока что нет", – заметил Вахрушев.Пришедший в четверг первый на этой неделе холодный фронт внесет коррективы: понизит температуру и влажность, так что, когда через сутки его место займет другой, "будут уже другие реалии", и предсказать силу новых ветров пока трудно, добавил он.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в пятницу погода на полуострове улучшится, выглянет солнце, стихнет ветер. Это связано с гребнем антициклона, который уходит на восток.На всей территории Крыма объявлено трехдневное штормовое предупреждение. Юго-западный ветер перейдет в северо-западный, его скорость будет достигать 25-30 метров в секунду. 24 ноября температура воздуха резко понизится на 12-14 градусов и составит ночью 0-5 градусов мороза, а днем 1-6 тепла.В четверг в Крыму в связи с ухудшением погоды в ряде населенных пунктов пропало электричество из-за срабатывания автоматики на подстанциях классом напряжения 35 кВ, сообщал ранее первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин. Без света оставались жители двух городов и 38 сел в девяти районах.В Севастополе ветер сломал дерево, которое упало на двух сотрудников "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова". Мужчина и женщина госпитализированы в первую городскую больницу.В районе Ялты на троллейбусные провода упал столб. На месте работает аварийная бригада, движение транспорта затруднено.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода остановила морской транспорт в СевастополеВ Севастополе двух человек придавило деревомШторм в Крыму – в ФОБОС оценили угрозу для жителей

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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