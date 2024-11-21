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Обрушившийся на Крым шторм ушел на восток - эксперт
Обрушившийся на Крым шторм ушел на восток - эксперт - РИА Новости Крым, 21.11.2024
Обрушившийся на Крым шторм ушел на восток - эксперт
Принесший в Крым штормовую погоду холодный фронт смещается на восток через Севастополь, где потеряет энергию, но подготовит новые условия для прихода в Крым... РИА Новости Крым, 21.11.2024
2024-11-21T20:13
2024-11-21T20:13
2024-11-21T20:41
радио "спутник в крыму"
крым
игорь вахрушев
погода в крыму
крымская погода
штормовое предупреждение
новости крыма
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Принесший в Крым штормовую погоду холодный фронт смещается на восток через Севастополь, где потеряет энергию, но подготовит новые условия для прихода в Крым второго холодного раздела через сутки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.По его словам, климатические модели показывают, что тот погодный катаклизм, которого боялись как очередного "шторма века", уже теряет свою энергию – смещается и распределяется.Теперь, по словам Вахрушева, фронт охватывает восток, минуя Севастополь, при этом, скорее всего, потеряет здесь свою энергию.Он напомнил, что ураганными, по шкале Бофорта, считаются ветра от 33 м/с, причем не порывы, а именно устойчивые – на протяжении нескольких часов. "Здесь у нас таких тенденций пока что нет", – заметил Вахрушев.Пришедший в четверг первый на этой неделе холодный фронт внесет коррективы: понизит температуру и влажность, так что, когда через сутки его место займет другой, "будут уже другие реалии", и предсказать силу новых ветров пока трудно, добавил он.Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в пятницу погода на полуострове улучшится, выглянет солнце, стихнет ветер. Это связано с гребнем антициклона, который уходит на восток.На всей территории Крыма объявлено трехдневное штормовое предупреждение. Юго-западный ветер перейдет в северо-западный, его скорость будет достигать 25-30 метров в секунду. 24 ноября температура воздуха резко понизится на 12-14 градусов и составит ночью 0-5 градусов мороза, а днем 1-6 тепла.В четверг в Крыму в связи с ухудшением погоды в ряде населенных пунктов пропало электричество из-за срабатывания автоматики на подстанциях классом напряжения 35 кВ, сообщал ранее первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин. Без света оставались жители двух городов и 38 сел в девяти районах.В Севастополе ветер сломал дерево, которое упало на двух сотрудников "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова". Мужчина и женщина госпитализированы в первую городскую больницу.В районе Ялты на троллейбусные провода упал столб. На месте работает аварийная бригада, движение транспорта затруднено.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Непогода остановила морской транспорт в СевастополеВ Севастополе двух человек придавило деревомШторм в Крыму – в ФОБОС оценили угрозу для жителей
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крым, игорь вахрушев, погода в крыму, крымская погода, штормовое предупреждение, новости крыма, севастополь
Обрушившийся на Крым шторм ушел на восток - эксперт
Шторм в Крыму в ночь на пятницу сместится на восток полуострова – эксперт
20:13 21.11.2024 (обновлено: 20:41 21.11.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым.
Принесший в Крым штормовую погоду холодный фронт смещается на восток через Севастополь, где потеряет энергию, но подготовит новые условия для прихода в Крым второго холодного раздела через сутки. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.
По его словам, климатические модели показывают, что тот погодный катаклизм, которого боялись как очередного "шторма века", уже теряет свою энергию – смещается и распределяется.
"И даже в тех западных районах, где ожидался ветер до 30 м/с, он будет гораздо ниже. Соответственно, и высота волн будет не такая, как прогнозировалось. Хотя отдельные элементы могут присутствовать из-за каких-то локальных усилений ветров, взаимодействий на побережье и так далее", – сказал Вахрушев.
Теперь, по словам Вахрушева, фронт охватывает восток, минуя Севастополь, при этом, скорее всего, потеряет здесь свою энергию.
"То есть в Севастополе ураганных ветров не будет. Да, будут сильные, штормовые, порядка, может, 20 м/с, но не это не ураган", – отметил эксперт.
Он напомнил, что ураганными, по шкале Бофорта, считаются ветра от 33 м/с, причем не порывы, а именно устойчивые – на протяжении нескольких часов.
"Здесь у нас таких тенденций пока что нет", – заметил Вахрушев.
Пришедший в четверг первый на этой неделе холодный фронт внесет коррективы: понизит температуру и влажность, так что, когда через сутки его место займет другой, "будут уже другие реалии", и предсказать силу новых ветров пока трудно, добавил он.
"Второй раздел холодный мы ожидаем к концу дня пятницы и в субботу. То есть мы имеем два вот таких периода, которые крымчанам нужно пережить. А к началу рабочей недели, к понедельнику, скорость ветра и все погодные явления начнут устанавливаться", – заключил Вахрушев.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
сообщил, что в пятницу погода на полуострове улучшится, выглянет солнце, стихнет ветер. Это связано с гребнем антициклона, который уходит на восток.
На всей территории Крыма объявлено трехдневное штормовое предупреждение
. Юго-западный ветер перейдет в северо-западный, его скорость будет достигать 25-30 метров в секунду. 24 ноября температура воздуха резко понизится на 12-14 градусов и составит ночью 0-5 градусов мороза, а днем 1-6 тепла.
В четверг в Крыму в связи с ухудшением погоды в ряде населенных пунктов пропало электричество из-за срабатывания автоматики на подстанциях классом напряжения 35 кВ, сообщал ранее первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин. Без света оставались жители двух городов и 38 сел
в девяти районах.
В Севастополе ветер сломал дерево
, которое упало на двух сотрудников "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова". Мужчина и женщина госпитализированы в первую городскую больницу.
В районе Ялты на троллейбусные провода упал столб
. На месте работает аварийная бригада, движение транспорта затруднено.
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