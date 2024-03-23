https://crimea.ria.ru/20240323/armiya-rossii-osvobodila-selo-krasnoe-v-dnr-1135968117.html

Армия России освободила село Красное в ДНР

Армия России освободила село Красное в ДНР - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Армия России освободила село Красное в ДНР

Подразделения "Южной" группировки войск Вооруженных сил России на Донецком направлении освободили населенный пункт Красное в Донецкой Народной Республике. Об... РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T14:28

2024-03-23T14:28

2024-03-23T14:33

министерство обороны рф

новости сво

донецкая народная республика (днр)

ситуация в донбассе: новости и комментарии

события в донбассе

вооруженные силы россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/01/1135339613_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_67637e311ac47fad7a90e23bb4c61ef0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Подразделения "Южной" группировки войск Вооруженных сил России на Донецком направлении освободили населенный пункт Красное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.Российские войска на данном направлении нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах Клещеевки, Курдюмовки, Парасковиевки, Красногоровки, Максимильяновки ДНР и Белогоровки Луганской Народной Республики.Также в районе населенного пункта Богдановка ДНР отражены четыре контратаки штурмовых групп противника.Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Макрону на самом деле "войска" на Украине – мнениеБолее 70 безуспешных контратак ВСУ: Киев потерял свыше 8700 боевиковРоссия нанесла 49 ударов возмездия в ответ на обстрелы со стороны ВСУ

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, вооруженные силы россии