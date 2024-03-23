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Армия России освободила село Красное в ДНР - РИА Новости Крым, 23.03.2024
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Армия России освободила село Красное в ДНР
Армия России освободила село Красное в ДНР - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Армия России освободила село Красное в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск Вооруженных сил России на Донецком направлении освободили населенный пункт Красное в Донецкой Народной Республике. Об... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T14:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Подразделения "Южной" группировки войск Вооруженных сил России на Донецком направлении освободили населенный пункт Красное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.Российские войска на данном направлении нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах Клещеевки, Курдюмовки, Парасковиевки, Красногоровки, Максимильяновки ДНР и Белогоровки Луганской Народной Республики.Также в районе населенного пункта Богдановка ДНР отражены четыре контратаки штурмовых групп противника.Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем Макрону на самом деле "войска" на Украине – мнениеБолее 70 безуспешных контратак ВСУ: Киев потерял свыше 8700 боевиковРоссия нанесла 49 ударов возмездия в ответ на обстрелы со стороны ВСУ
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, вооруженные силы россии
Армия России освободила село Красное в ДНР

Российские войска освободили село Красное в ДНР на Донецком направлении – Минобороны

14:28 23.03.2024 (обновлено: 14:33 23.03.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов САУ "Гиацинт-С" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа расчетов САУ Гиацинт-С ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Подразделения "Южной" группировки войск Вооруженных сил России на Донецком направлении освободили населенный пункт Красное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"На Донецком направлении в результате успешных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Красное Донецкой Народной Республики и улучшено тактическое положение по переднему краю", - говорится в сообщении.
Российские войска на данном направлении нанесли поражение формированиям шести бригад ВСУ в районах Клещеевки, Курдюмовки, Парасковиевки, Красногоровки, Максимильяновки ДНР и Белогоровки Луганской Народной Республики.
Также в районе населенного пункта Богдановка ДНР отражены четыре контратаки штурмовых групп противника.
Потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".
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