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Более 70 безуспешных контратак ВСУ: Киев потерял свыше 8700 боевиков - РИА Новости Крым, 22.03.2024
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Более 70 безуспешных контратак ВСУ: Киев потерял свыше 8700 боевиков
Более 70 безуспешных контратак ВСУ: Киев потерял свыше 8700 боевиков - РИА Новости Крым, 22.03.2024
Более 70 безуспешных контратак ВСУ: Киев потерял свыше 8700 боевиков
Российские военные отразили порядка 70 контратак в зоне спецоперации за неделю, в результате противник потерял не меньше 8745 военнослужащих. Также были... РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T16:29
2024-03-22T16:47
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
министерство обороны рф
украина
новости
армия и флот
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Российские военные отразили порядка 70 контратак в зоне спецоперации за неделю, в результате противник потерял не меньше 8745 военнослужащих. Также были освобождены несколько населенных пунктов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Больше всего безуспешных попыток прорыва Вооруженные силы Украины предприняли на Авдеевском направлении. Подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 42 контратаки.13 контратак отражены на Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск, в результате чего противник потерял до 400 военнослужащих.На Белгородском направлении, по данным военного ведомства, ВСУ понесли самые большие потери за неделю: более трех тысяч военнослужащих и боевиков украинских террористических формирований. Также были уничтожены семь танков, 15 единиц бронетехники и 17 автомобилей."На Донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск освобождена железнодорожная станция ДНР и улучшено положение по переднему краю. Потери противника за неделю составили более 1885 военнослужащих", - говорится в сообщении.Вооруженные силы РФ отразили десять контратак и нанесли поражение формированиям десантно-штурмовой, танковой, двум аэромобильным, четырем механизированным и двум штурмовым бригадам ВСУ, а также трем бригадам теробороны в районах населенных пунктов ДНР.Подразделения группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении освободили населенный пункт Мирное Запорожской области и улучшили тактическое положение по переднему краю. Здесь российские военные успешно отразили пять контратак. Киев потерял более 935 военнослужащих и военную технику, в том числе три танка, 11 боевых бронированных машин, 25 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.На Херсонском направлении были ликвидированы более 330 украинских военнослужащих.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар армии России по Украине: поражены объекты энергетикиРоссия нанесла 49 ударов возмездия в ответ на обстрелы со стороны ВСУПочти тысяча беспилотников и техника НАТО уничтожены в зоне СВО
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всу (вооруженные силы украины), потери всу , министерство обороны рф, украина, новости, армия и флот, вооруженные силы россии
Более 70 безуспешных контратак ВСУ: Киев потерял свыше 8700 боевиков

Свыше 8700 боевиков потерял Киев за неделю в зоне спецоперации

16:29 22.03.2024 (обновлено: 16:47 22.03.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. Российские военные отразили порядка 70 контратак в зоне спецоперации за неделю, в результате противник потерял не меньше 8745 военнослужащих. Также были освобождены несколько населенных пунктов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Больше всего безуспешных попыток прорыва Вооруженные силы Украины предприняли на Авдеевском направлении. Подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 42 контратаки.
"За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 2195 военнослужащих. Освобождены населенные пункты Орловка и Тоненькое Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
13 контратак отражены на Купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск, в результате чего противник потерял до 400 военнослужащих.
"В течение недели украинские боевики предпринимали попытки прорыва в приграничные районы Белгородской и Курской областей. Слаженными действиями войск Группировки прикрытия государственной границы Российской Федерации все атаки отражены", - сообщают в Минобороны РФ.
На Белгородском направлении, по данным военного ведомства, ВСУ понесли самые большие потери за неделю: более трех тысяч военнослужащих и боевиков украинских террористических формирований. Также были уничтожены семь танков, 15 единиц бронетехники и 17 автомобилей.
"На Донецком направлении активными действиями подразделений "Южной" группировки войск освобождена железнодорожная станция ДНР и улучшено положение по переднему краю. Потери противника за неделю составили более 1885 военнослужащих", - говорится в сообщении.
Вооруженные силы РФ отразили десять контратак и нанесли поражение формированиям десантно-штурмовой, танковой, двум аэромобильным, четырем механизированным и двум штурмовым бригадам ВСУ, а также трем бригадам теробороны в районах населенных пунктов ДНР.
Подразделения группировки войск "Восток" на Южно-Донецком направлении освободили населенный пункт Мирное Запорожской области и улучшили тактическое положение по переднему краю. Здесь российские военные успешно отразили пять контратак. Киев потерял более 935 военнослужащих и военную технику, в том числе три танка, 11 боевых бронированных машин, 25 автомобилей и семь орудий полевой артиллерии.
На Херсонском направлении были ликвидированы более 330 украинских военнослужащих.
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