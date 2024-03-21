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Армия России освободила Тоненькое в Донбассе - РИА Новости Крым, 21.03.2024
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Армия России освободила Тоненькое в Донбассе
Армия России освободила Тоненькое в Донбассе - РИА Новости Крым, 21.03.2024
Армия России освободила Тоненькое в Донбассе
Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в Донбассе – село Тоненькое на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике перешло под... РИА Новости Крым, 21.03.2024
2024-03-21T13:16
2024-03-21T13:18
новости сво
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в Донбассе – село Тоненькое на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике перешло под контроль российских сил. Об этом со ссылкой на Минобороны пишет РИА Новости.
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе
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Армия России освободила Тоненькое в Донбассе

ВС России освободили населенный пункт Тоненькое на Авдеевском направлении - Минобороны

13:16 21.03.2024 (обновлено: 13:18 21.03.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артдивизиона
Боевая работа артдивизиона - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в Донбассе – село Тоненькое на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике перешло под контроль российских сил. Об этом со ссылкой на Минобороны пишет РИА Новости.
 
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