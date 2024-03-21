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Армия России освободила Тоненькое в Донбассе

Армия России освободила Тоненькое в Донбассе - РИА Новости Крым, 21.03.2024

Армия России освободила Тоненькое в Донбассе

Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в Донбассе – село Тоненькое на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике перешло под... РИА Новости Крым, 21.03.2024

2024-03-21T13:16

2024-03-21T13:16

2024-03-21T13:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России освободили еще один населенный пункт в Донбассе – село Тоненькое на Авдеевском направлении в Донецкой Народной Республике перешло под контроль российских сил. Об этом со ссылкой на Минобороны пишет РИА Новости.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе