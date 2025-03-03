https://crimea.ria.ru/20250303/zaschitniki-zemli-russkoy-vzyatie-kreposti-korfu-vitse-admiralom-ushakovym-1144558086.html

Защитники земли русской: взятие крепости Корфу вице-адмиралом Ушаковым

Защитники земли русской: взятие крепости Корфу вице-адмиралом Ушаковым - РИА Новости Крым, 03.03.2025

Защитники земли русской: взятие крепости Корфу вице-адмиралом Ушаковым

"Ура русскому флоту! Я теперь говорю самому себе: зачем не был я при Корфу хотя бы мичманом!" Так великий полководец Александр Суворов выразил свое восхищение... РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T06:55

2025-03-03T06:55

2025-03-03T06:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. "Ура русскому флоту! Я теперь говорю самому себе: зачем не был я при Корфу хотя бы мичманом!" Так великий полководец Александр Суворов выразил свое восхищение успешным взятием неприступной крепости Корфу в Средиземном море русской эскадрой под командованием вице-адмирала Федора Ушакова. Взятие Корфу стало финальным аккордом освобождения Ионических островов и привело к созданию Республики Семи островов, которая находилась под протекторатом России и Турции и стала опорной базой для русской средиземноморской эскадры.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Планы Наполеона и антифранцузская коалицияВ конце 90-х годов XVIII века Ионические острова (Корфу, Занте, Кефалония и другие), принадлежавшие Венецианской республике, были захвачены французами под командованием Наполеона Бонапарта, который на тот момент был еще не императором, но молодым и очень талантливым генералом.Расположенные вдоль западного побережья Греции, Ионические острова имели важное стратегическое значение для господства в Адриатическом море и всем Восточном Средиземноморье, а также открывал путь на Балканы. Как писал французскому правительству сам Наполеон, Корфу, Занте и Кефалони для Франции "важнее, чем вся Италия вместе". Эти острова полководец рассматривал как плацдарм для вторжения в Сирию, Палестину и Египет.Против таких планов выступал извечный противник Франции – Великобритания, обладавшая на тот момент самым сильным военным флотом в мире. Однако Наполеону тогда, в 1798 году, удалось избежать столкновения с английскими кораблями и уйти в Египет, попутно оккупировав Мальту. Этот остров на тот момент фактически находился под протекторатом России и лично императора Павла I. Русский государь воспринял захват Мальты как вызов империи. Кроме того, после высадки наполеоновской армии в Египте, принадлежавшем Османской империи, Стамбул запросил у Петербурга помощь.В итоге Россия вошла в состав Второй антифранцузской коалиции, вместе с Британией, Османской империей, Неаполитанским королевством, Австрией, Португалией и находящейся уже на грани краха Священной Римской империей.Россия и Турция договорились послать в Средиземное море свои военные корабли. Павел Петрович возложил эту миссию на вице-адмирала Федора Ушакова, который на тот момент уже отметился рядом блестящих побед над турками при Тендре, Фидониси, Тамани и у мыса Калиакрия, а также весомым вкладом в строительство Севастополя.12 августа русская эскадра в составе шести линейных кораблей, семи фрегатов и трех посыльных суден с 1700 морскими гренадерами Черноморских флотских батальонов и 35 гардемаринами Николаевского флотского училища вышла в поход.Победоносный рейд будущего адмиралаПо прибытию на место Ушаков совместно с британским послом и османами разработали план действий, по которому русские корабли вместе с турецкой эскадрой под командованием вице-адмирала Кадыр-бея должны были направиться к западному побережью Ионических островов и освободить эту территорию от французов. В состав турецкой эскадры входили четыре линейных корабля, шесть фрегатов, четыре корвета и 14 канонерских лодок. Сам Кадыр-бей и вся османская флотилия поступали под командование Ушакова.20 сентября русско-турецкая эскадра вышла из Дарданелл. Очень быстро, один за одним, были взяты острова Цериго, Капсали, Занте, Кефалония и другие. Местные жители встречали русских моряков с радостью и ликованием, поскольку за время оккупации серьезно страдали от грабежей и насилия со стороны французовПосле освобождения острова святой Марфы Ушаков направился к Корфу – главной крепости французов на Ионических островах. Находившийся там гарнизон насчитывал порядка 3000 солдат и более 650 орудий. Также были возведены мощные современные фортификационные укрепления с глубокими рвами и высокими валами. Кроме того, на внутреннем рейде на подступах к острову стояли два пушечных корабля с 124 пушками и другие корабли. С моря Корфу прикрывал хорошо защищенный остров Видо, на подходах к которому французы установили боновые заграждения с железными цепями.Взять такое мощное укрепление лобовым штурмом было практически невозможно. Поэтому Ушаков решил организовать блокаду острова, отрезав его от всех коммуникаций.Блокада Корфу и уловки "союзников"Корабли русской эскадры заняли позиции, блокировав остров. При этом на незащищенную часть острова высадился русский морской десант и две артиллерийские батареи. Их задачей было не дать противнику осуществлять вылазки за провиантом, который французы добывали грабежом местного населения.Турки при этом фактически самоустранились от осады Корфу, не предоставив русским союзникам войска, артиллерию и боеприпасы. Корабли османов при этом воздерживались от участия в боевых действиях.Русские рассчитывали на собственные силы, а также на местное ополчение, насчитывавшее порядка 1500 человек, и активно готовились к штурму. Матросы учились преодолевать препятствия, делали штурмовые лестницы, отрабатывали совместные действия. Французы огрызались – постоянно проводили вылазки и стреляли из артиллерии, вынуждая русских снять осаду. Но их расчет не оправдался, несмотря на трудности, которые испытывали русские войска, в первую очередь, в снабжении продовольствием, обмундированием, снарядами, осадными орудиями и живой силой. Особенно остро не хватало провианта. Русские моряки жили впроголодь, но не уподобились французам и не грабили местное население.Свою лепту в ослабление русских вносили и британские "союзники", которые рассчитывали прибрать Ионические острова к своим рукам. Они настаивали на том, чтобы русские направили свои корабли из Корфу в другие порты, где они якобы нужнее. Но Ушаков эти планы хорошо понимал и на подлые уловки не поддавался.Блестящий штурм, трофеи и наградыВ феврале 1799 года к Корфу наконец прибыли вспомогательные турецкие и албанские войска и артиллерия. Было решено проводить штурм. Он начался 2 марта с артобстрела французских фортов одновременно на Видо и Корфу. Русские корабли под ответным огнем французов двинулись к Корфу, охватывая его полукругом. Когда противник ослабил интенсивность обстрелов, русский десант в количестве 2100 человек на шлюпках высадился на острове. Видо к тому времени уже был захвачен. Русским морякам удалось под вражеским огнем закрепиться на берегу и захватить несколько французских батарей. Корабли противника у Видо также были захвачены.Из 800 человек, оборонявших остров, 200 погибли, более 400, в том числе офицеры, попали в плен, а около 150 человек смогли сбежать на Корфу. Русские потери составили 31 человек убитыми и 100 ранеными, турки и албанцы потеряли 180 человек. При этом русские моряки спасли французских пленных, которых турки и албанцы намеревались вырезать.После падения гарнизона Видо захват Корфу был делом времени. Большую помощь в штурме укреплений Корфу оказали местные жители. Они помогли русским обойти минные поля и другие ловушки на подходах к вражеским фортам. Моряки Ушакова действовали быстро и умело. Один за одним форты были захвачены в рукопашных схватках. Потери штурмующих составили около 300 человек, из них 130 русских и около 170 турок и албанцев.Французы потеряли за день боя около тысячи человек, решили сдаться. Адъютант французского командующего прибыл к Ушакову с мирным предложением. Русский вице-адмирал поставил условие – сдать крепость в течение 24 часов. Акт о капитуляции французы подписали 3 марта. Гарнизон в количестве почти 3000 солдат, включая трех генералов, сдался. В числе трофеев – 20 боевых кораблей и вспомогательных судов, более 600 орудий, свыше 150 тысяч ядер и бомб, снаряжение и продовольствие. Пленных отпустили в Тулон, взяв с них клятву не воевать против России в течение полутора лет.За эту блестящую победу император Павел произвел Ушакова в адмиралы и наградил бриллиантовыми знаками ордена святого Александра Невского. А турецкий султан пожаловал великому русскому флотоводцу золотое перо, усыпанное бриллиантами, соболью шубу и тысячу червонцев, а также прислал 3500 червонцев для его команды.В результате Ионические острова, на которых была образована республика под временным протекторатом Петербурга и Стамбула, стали оплотом России в Средиземном море. Как союзники, так и противники восхищались мастерством Ушакова и храбростью русских моряков, сумевших взять казавшиеся неприступными крепости Видо и Корфу.Защитники земли русской>>Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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защитники земли русской, федор ушаков, россия, средиземное море, турция, история