"Оскар-2025": стали известны все победители главной кинопремии

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Лос-Анджелесе завершилась 97-я церемония вручения премии "Оскар", лучшим фильмом признана лента "Анора" с участием Юры Борисова и нескольких других российских актеров.Комедийно-драматический фильм "Анора" режиссера и сценариста Шона Бейкера, в котором снялись российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова, рассказывает о жизни секс-работницы, которая вышла замуж за сына русского олигарха. Узнав об этом, родители жениха стремятся всячески избавиться от невестки. Ранее фильм "Анора" был представлен на Канском кинофестивале и был удостоен Золотой пальмовой ветви.Шон Бейкер также получил статуэтку в номинации "Лучший режиссер". "Анора" также удостоилась "Оскара" за лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж.Премию за лучшую мужскую роль получил Эдриан Броуди ("Бруталист"), "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль" достался Майки Мэдисон ("Анора").Награду в номинации "Лучшая мужская роль второго плана", на которую был в том числе номинирован Юра Борисов, получил Киран Калкин за роль в ленте "Настоящая боль". Премия за лучшую женскую роль второго плана – у Зои Салдана ("Эмилия Перес").Победители в других номинациях:Лучший адаптированный сценарий — "Конклав".Лучший фильм на иностранном языке — "Я все еще здесь" (Бразилия).Лучший анимационный фильм — "Поток".Лучший документальный фильм — "Нет другой земли".Лучшая операторская работа — "Бруталист".Лучшие костюмы — "Злая: Сказка о ведьме Запада".Лучший грим и прически — "Субстанция".Лучшая работа художника-постановщика — "Злая: Сказка о ведьме Запада".Лучший оригинальный саундтрек — "Бруталист".Лучшая песня — "Эмилия Перес", El Mal.Лучший звук — "Дюна: Часть вторая".Лучшие визуальные эффекты — "Дюна: Часть вторая".Лучший короткометражный игровой фильм — "Я не робот".Лучший короткометражный документальный фильм — The Only Girl in the Orchestra.Лучший короткометражный анимационный фильм — "В тени кипариса".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

