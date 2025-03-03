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"Оскар-2025": стали известны все победители главной кинопремии - РИА Новости Крым, 03.03.2025
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"Оскар-2025": стали известны все победители главной кинопремии
"Оскар-2025": стали известны все победители главной кинопремии - РИА Новости Крым, 03.03.2025
"Оскар-2025": стали известны все победители главной кинопремии
В Лос-Анджелесе завершилась 97-я церемония вручения премии "Оскар", лучшим фильмом признана лента "Анора" с участием Юры Борисова и нескольких других российских РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T07:28
2025-03-03T07:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Лос-Анджелесе завершилась 97-я церемония вручения премии "Оскар", лучшим фильмом признана лента "Анора" с участием Юры Борисова и нескольких других российских актеров.Комедийно-драматический фильм "Анора" режиссера и сценариста Шона Бейкера, в котором снялись российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова, рассказывает о жизни секс-работницы, которая вышла замуж за сына русского олигарха. Узнав об этом, родители жениха стремятся всячески избавиться от невестки. Ранее фильм "Анора" был представлен на Канском кинофестивале и был удостоен Золотой пальмовой ветви.Шон Бейкер также получил статуэтку в номинации "Лучший режиссер". "Анора" также удостоилась "Оскара" за лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж.Премию за лучшую мужскую роль получил Эдриан Броуди ("Бруталист"), "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль" достался Майки Мэдисон ("Анора").Награду в номинации "Лучшая мужская роль второго плана", на которую был в том числе номинирован Юра Борисов, получил Киран Калкин за роль в ленте "Настоящая боль". Премия за лучшую женскую роль второго плана – у Зои Салдана ("Эмилия Перес").Победители в других номинациях:Лучший адаптированный сценарий — "Конклав".Лучший фильм на иностранном языке — "Я все еще здесь" (Бразилия).Лучший анимационный фильм — "Поток".Лучший документальный фильм — "Нет другой земли".Лучшая операторская работа — "Бруталист".Лучшие костюмы — "Злая: Сказка о ведьме Запада".Лучший грим и прически — "Субстанция".Лучшая работа художника-постановщика — "Злая: Сказка о ведьме Запада".Лучший оригинальный саундтрек — "Бруталист".Лучшая песня — "Эмилия Перес", El Mal.Лучший звук — "Дюна: Часть вторая".Лучшие визуальные эффекты — "Дюна: Часть вторая".Лучший короткометражный игровой фильм — "Я не робот".Лучший короткометражный документальный фильм — The Only Girl in the Orchestra.Лучший короткометражный анимационный фильм — "В тени кипариса".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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оскар, кино, искусство , сша, в мире, новости
"Оскар-2025": стали известны все победители главной кинопремии

Фильм "Анора" с Юрой Борисовым получил "Оскар" в номинации лучший фильм

07:28 03.03.2025
 
© AP Photo Chris PizzelloЛоготип "Оскара"
Логотип Оскара - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© AP Photo Chris Pizzello
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. В Лос-Анджелесе завершилась 97-я церемония вручения премии "Оскар", лучшим фильмом признана лента "Анора" с участием Юры Борисова и нескольких других российских актеров.
Комедийно-драматический фильм "Анора" режиссера и сценариста Шона Бейкера, в котором снялись российские актеры Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова, рассказывает о жизни секс-работницы, которая вышла замуж за сына русского олигарха. Узнав об этом, родители жениха стремятся всячески избавиться от невестки. Ранее фильм "Анора" был представлен на Канском кинофестивале и был удостоен Золотой пальмовой ветви.
Шон Бейкер также получил статуэтку в номинации "Лучший режиссер". "Анора" также удостоилась "Оскара" за лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж.
Премию за лучшую мужскую роль получил Эдриан Броуди ("Бруталист"), "Оскар" в номинации "Лучшая женская роль" достался Майки Мэдисон ("Анора").
Награду в номинации "Лучшая мужская роль второго плана", на которую был в том числе номинирован Юра Борисов, получил Киран Калкин за роль в ленте "Настоящая боль". Премия за лучшую женскую роль второго плана – у Зои Салдана ("Эмилия Перес").
Победители в других номинациях:
Лучший адаптированный сценарий — "Конклав".
Лучший фильм на иностранном языке — "Я все еще здесь" (Бразилия).
Лучший анимационный фильм — "Поток".
Лучший документальный фильм — "Нет другой земли".
Лучшая операторская работа — "Бруталист".
Лучшие костюмы — "Злая: Сказка о ведьме Запада".
Лучший грим и прически — "Субстанция".
Лучшая работа художника-постановщика — "Злая: Сказка о ведьме Запада".
Лучший оригинальный саундтрек — "Бруталист".
Лучшая песня — "Эмилия Перес", El Mal.
Лучший звук — "Дюна: Часть вторая".
Лучшие визуальные эффекты — "Дюна: Часть вторая".
Лучший короткометражный игровой фильм — "Я не робот".
Лучший короткометражный документальный фильм — The Only Girl in the Orchestra.
Лучший короткометражный анимационный фильм — "В тени кипариса".
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