https://crimea.ria.ru/20250303/v-rossii-grazhdan-obyazhut-vpuskat-v-kvartiry-gazovschikov-1144602569.html

В России граждан обяжут впускать в квартиры газовщиков

В России граждан обяжут впускать в квартиры газовщиков - РИА Новости Крым, 03.03.2025

В России граждан обяжут впускать в квартиры газовщиков

В Государственной Думе приняли в первом чтении законопроект, который обязывает пускать в квартиры и дома сотрудников газового хозяйства. РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T10:52

2025-03-03T10:52

2025-03-03T10:52

газ

государственная дума рф

безопасность

жкх крыма и севастополя

новости

россия

закон и право

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. В Государственной Думе приняли в первом чтении законопроект, который обязывает пускать в квартиры и дома сотрудников газового хозяйства. В российском парламенте отметили, что последовательно принимают решения, которые регламентируют и ужесточают правила работы газораспределительных и обслуживающих газовые сети организаций. Но при этом существует проблема недопуска в квартиры, что создает опасность для окружающих.Этот законопроект направлен на повышение безопасности при пользовании газом и позволит решить проблему, считают в Госдуме."Напомним, что в соответствии с Жилищным Кодексом услуга газоснабжения в России предоставляется только при условии своевременного осмотра и ремонта внутриквартирного и внутридомового газового оборудования", - упомянули в пресс-службе.В начале февраля из-за взрыва бытового газа произошел пожар в жилом доме в Туапсинском районе Кубани, пострадал один человек. Площадь пожара составила около 60 квадратных метров.После взрыва газа в поселке Кача под Севастополем один человек пострадал, его достали из-под завалов. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вам звонят "газовщики": в Крыму предупредили о новой схеме обманаОпасно для жизни: в Крыму пройдут пневматические испытания газопроводаМужчина выжил при взрыве своего дома на Кубани

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газ, государственная дума рф, безопасность, жкх крыма и севастополя, новости, россия, закон и право