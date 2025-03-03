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В России граждан обяжут впускать в квартиры газовщиков - РИА Новости Крым, 03.03.2025
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В России граждан обяжут впускать в квартиры газовщиков
В России граждан обяжут впускать в квартиры газовщиков - РИА Новости Крым, 03.03.2025
В России граждан обяжут впускать в квартиры газовщиков
В Государственной Думе приняли в первом чтении законопроект, который обязывает пускать в квартиры и дома сотрудников газового хозяйства. РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T10:52
2025-03-03T10:52
газ
государственная дума рф
безопасность
жкх крыма и севастополя
новости
россия
закон и право
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. В Государственной Думе приняли в первом чтении законопроект, который обязывает пускать в квартиры и дома сотрудников газового хозяйства. В российском парламенте отметили, что последовательно принимают решения, которые регламентируют и ужесточают правила работы газораспределительных и обслуживающих газовые сети организаций. Но при этом существует проблема недопуска в квартиры, что создает опасность для окружающих.Этот законопроект направлен на повышение безопасности при пользовании газом и позволит решить проблему, считают в Госдуме."Напомним, что в соответствии с Жилищным Кодексом услуга газоснабжения в России предоставляется только при условии своевременного осмотра и ремонта внутриквартирного и внутридомового газового оборудования", - упомянули в пресс-службе.В начале февраля из-за взрыва бытового газа произошел пожар в жилом доме в Туапсинском районе Кубани, пострадал один человек. Площадь пожара составила около 60 квадратных метров.После взрыва газа в поселке Кача под Севастополем один человек пострадал, его достали из-под завалов. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вам звонят "газовщики": в Крыму предупредили о новой схеме обманаОпасно для жизни: в Крыму пройдут пневматические испытания газопроводаМужчина выжил при взрыве своего дома на Кубани
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газ, государственная дума рф, безопасность, жкх крыма и севастополя, новости, россия, закон и право
В России граждан обяжут впускать в квартиры газовщиков

В Госдуме хотят ввести ответственность за недопуск в квартиры газовщиков

10:52 03.03.2025
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкПроверка газового оборудования в жилых домах
Проверка газового оборудования в жилых домах - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. В Государственной Думе приняли в первом чтении законопроект, который обязывает пускать в квартиры и дома сотрудников газового хозяйства.
"В случае отказа предоставить доступ для проведения работ организация газового обслуживания будет вправе обратиться в суд. Также предлагается ускорить рассмотрение таких заявлений до 12 дней. Принятые судебные решения будут немедленно исполняться", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГД.
В российском парламенте отметили, что последовательно принимают решения, которые регламентируют и ужесточают правила работы газораспределительных и обслуживающих газовые сети организаций. Но при этом существует проблема недопуска в квартиры, что создает опасность для окружающих.
Этот законопроект направлен на повышение безопасности при пользовании газом и позволит решить проблему, считают в Госдуме.
"Напомним, что в соответствии с Жилищным Кодексом услуга газоснабжения в России предоставляется только при условии своевременного осмотра и ремонта внутриквартирного и внутридомового газового оборудования", - упомянули в пресс-службе.
В начале февраля из-за взрыва бытового газа произошел пожар в жилом доме в Туапсинском районе Кубани, пострадал один человек. Площадь пожара составила около 60 квадратных метров.
После взрыва газа в поселке Кача под Севастополем один человек пострадал, его достали из-под завалов.
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