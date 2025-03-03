В России граждан обяжут впускать в квартиры газовщиков
В Госдуме хотят ввести ответственность за недопуск в квартиры газовщиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. В Государственной Думе приняли в первом чтении законопроект, который обязывает пускать в квартиры и дома сотрудников газового хозяйства.
"В случае отказа предоставить доступ для проведения работ организация газового обслуживания будет вправе обратиться в суд. Также предлагается ускорить рассмотрение таких заявлений до 12 дней. Принятые судебные решения будут немедленно исполняться", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГД.
В российском парламенте отметили, что последовательно принимают решения, которые регламентируют и ужесточают правила работы газораспределительных и обслуживающих газовые сети организаций. Но при этом существует проблема недопуска в квартиры, что создает опасность для окружающих.
Этот законопроект направлен на повышение безопасности при пользовании газом и позволит решить проблему, считают в Госдуме.
"Напомним, что в соответствии с Жилищным Кодексом услуга газоснабжения в России предоставляется только при условии своевременного осмотра и ремонта внутриквартирного и внутридомового газового оборудования", - упомянули в пресс-службе.
В начале февраля из-за взрыва бытового газа произошел пожар в жилом доме в Туапсинском районе Кубани, пострадал один человек. Площадь пожара составила около 60 квадратных метров.
После взрыва газа в поселке Кача под Севастополем один человек пострадал, его достали из-под завалов.
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