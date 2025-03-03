https://crimea.ria.ru/20250303/boi-za-konstantinopol-i-dzerzhinsk--kak-razvivaetsya-situatsiya-1144602110.html
Бои за Константинополь и Дзержинск – как развивается ситуация
Бои за Константинополь и Дзержинск – как развивается ситуация - РИА Новости Крым, 03.03.2025
Бои за Константинополь и Дзержинск – как развивается ситуация
Российские войска контролируют ситуацию в районе Дзержинска ДНР, где украинские формирования пытались продвинуться в направлении терриконов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 03.03.2025
2025-03-03T10:40
2025-03-03T10:40
2025-03-03T10:40
денис пушилин
донецкая народная республика (днр)
новости сво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Российские войска контролируют ситуацию в районе Дзержинска ДНР, где украинские формирования пытались продвинуться в направлении терриконов. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".На направлении Курахово и Великой Новоселки бои идут в Константинополе и в его районе, а также в населенном пункте Разлив, уточнил Пушилин.На краснолиманском направлении российские войска держат ситуацию под полным контролем и постепенно продвигаются вперед, улучшая позиции, рассказал глава ДНР.В Часов Яре продолжаются городские бои. По словам Пушилина, у противника здесь недостаточно сил для контрнаступления, но это не значит, что нужно расслабляться."Мы видим, что противник понимает и осознает, что у нас открывается достаточно серьезный оперативный простор после освобождения Часова Яра в нескольких направлениях, которые могут привести, скажем, к очень серьезным последствиям в плане разрушения обороны противника. Поэтому противник старается зацепиться", - отметил он.1 марта ВС России освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое Донецкой Народной Республики.За минувшую неделю подразделения войск "Запад" освободили населенные пункты Новолюбовка Луганской Народной Республики и Тополи Харьковской области. Подразделения "Южной" группировки заняли населенный пункт Улаклы Донецкой Народной Республики. Подразделения "Центра" завершили освобождение населенного пункта Новоандреевка Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Севера" освободили Никольский в Курской областиРоссийские бойцы продвинулись на фронтах спецоперацииПотери ВСУ значительно превышают число "мобилизованных" ТЦК - Минобороны
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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денис пушилин, донецкая народная республика (днр), новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости
Бои за Константинополь и Дзержинск – как развивается ситуация
Армия России контролирует ситуацию под Дзержинском после попытки прорыва ВСУ – Пушилин
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Российские войска контролируют ситуацию в районе Дзержинска ДНР, где украинские формирования пытались продвинуться в направлении терриконов. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Мы видим попытки противника контратаковать как на направлении красноармейском, так и на направлении пригорода Дзержинска, где противник еще имел возможность закрепиться. Конечно, для него критически важно удержать позиции, а где-то, может быть, и улучшить, поэтому видели некие попытки в направлении терриконов продвинуться противника. Но ситуация контролируется Вооруженными силами Российской Федерации", - сказал он.
На направлении Курахово и Великой Новоселки бои идут в Константинополе и в его районе, а также в населенном пункте Разлив, уточнил Пушилин.
На краснолиманском направлении российские войска держат ситуацию под полным контролем и постепенно продвигаются вперед, улучшая позиции, рассказал глава ДНР.
В Часов Яре продолжаются городские бои. По словам Пушилина, у противника здесь недостаточно сил для контрнаступления, но это не значит, что нужно расслабляться.
"Мы видим, что противник понимает и осознает, что у нас открывается достаточно серьезный оперативный простор после освобождения Часова Яра в нескольких направлениях, которые могут привести, скажем, к очень серьезным последствиям в плане разрушения обороны противника. Поэтому противник старается зацепиться", - отметил он.
1 марта ВС России освободили
населенные пункты Скудное и Бурлацкое Донецкой Народной Республики.
За минувшую неделю подразделения войск "Запад" освободили населенные пункты Новолюбовка
Луганской Народной Республики и Тополи
Харьковской области. Подразделения "Южной" группировки заняли населенный пункт Улаклы
Донецкой Народной Республики. Подразделения "Центра" завершили освобождение населенного пункта Новоандреевка Донецкой Народной Республики.
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