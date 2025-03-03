https://crimea.ria.ru/20250303/boi-za-konstantinopol-i-dzerzhinsk--kak-razvivaetsya-situatsiya-1144602110.html

Бои за Константинополь и Дзержинск – как развивается ситуация

Бои за Константинополь и Дзержинск – как развивается ситуация - РИА Новости Крым, 03.03.2025

Бои за Константинополь и Дзержинск – как развивается ситуация

Российские войска контролируют ситуацию в районе Дзержинска ДНР, где украинские формирования пытались продвинуться в направлении терриконов. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 03.03.2025

2025-03-03T10:40

2025-03-03T10:40

2025-03-03T10:40

денис пушилин

донецкая народная республика (днр)

новости сво

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Российские войска контролируют ситуацию в районе Дзержинска ДНР, где украинские формирования пытались продвинуться в направлении терриконов. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".На направлении Курахово и Великой Новоселки бои идут в Константинополе и в его районе, а также в населенном пункте Разлив, уточнил Пушилин.На краснолиманском направлении российские войска держат ситуацию под полным контролем и постепенно продвигаются вперед, улучшая позиции, рассказал глава ДНР.В Часов Яре продолжаются городские бои. По словам Пушилина, у противника здесь недостаточно сил для контрнаступления, но это не значит, что нужно расслабляться."Мы видим, что противник понимает и осознает, что у нас открывается достаточно серьезный оперативный простор после освобождения Часова Яра в нескольких направлениях, которые могут привести, скажем, к очень серьезным последствиям в плане разрушения обороны противника. Поэтому противник старается зацепиться", - отметил он.1 марта ВС России освободили населенные пункты Скудное и Бурлацкое Донецкой Народной Республики.За минувшую неделю подразделения войск "Запад" освободили населенные пункты Новолюбовка Луганской Народной Республики и Тополи Харьковской области. Подразделения "Южной" группировки заняли населенный пункт Улаклы Донецкой Народной Республики. Подразделения "Центра" завершили освобождение населенного пункта Новоандреевка Донецкой Народной Республики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы "Севера" освободили Никольский в Курской областиРоссийские бойцы продвинулись на фронтах спецоперацииПотери ВСУ значительно превышают число "мобилизованных" ТЦК - Минобороны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис пушилин, донецкая народная республика (днр), новости сво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости