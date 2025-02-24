https://crimea.ria.ru/20250224/rossiyskie-boytsy-prodvinulis-na-frontakh-spetsoperatsii-1144430944.html

Российские бойцы продвинулись на фронтах спецоперации

Российские бойцы продвинулись на фронтах спецоперации - РИА Новости Крым, 24.02.2025

Российские бойцы продвинулись на фронтах спецоперации

За минувшие сутки Киев потерял в зоне спецоперации около 925 боевиков, станцию контрбатарейной борьбы и склады с боеприпасами. Об этом сообщили в ежедневной... РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T13:26

2025-02-24T13:26

2025-02-24T13:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев – РИА Новости Крым. За минувшие сутки Киев потерял в зоне спецоперации около 925 боевиков, станцию контрбатарейной борьбы и склады с боеприпасами. Об этом сообщили в ежедневной сводке Министерства обороны России.Подразделения группировки войск "Север" на Харьковском направлении поразили формирования мотопехотной бригады ВСУ и бригаду теробороны в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск. Потери – до 25 военнослужащих и четыре автомобиля.Улучшили тактическое положение подразделения группировки войск "Запад". Они ударили по трем механизированным, воздушно-десантной, штурмовой бригадам ВСУ и бригаде теробороны. Противник потерял до 200 военнослужащих, а также станцию РЭБ "Квертус" и три склада боеприпасов.Более выгодные рубежи заняли подразделения "Южной" группировки войск. Военнослужащие ВС РФ ударили по пяти механизированным и аэромобильной бригадам ВСУ в ДНР. Потери – до 180 боевиков противника, два автомобиля. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и склад боеприпасов.Подразделениями группировки войск "Центр" нанесен удар пяти механизированным, егерской, штурмовой бригадам, штурмовому полку ВСУ и двум бригадам нацгвардии в Донецкой Народной Республике.Украина потеряла 315 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", семь автомобилей и три артиллерийских орудия.В зоне ответственности подразделения группировки войск "Восток" продолжилось продвижение в глубину обороны противника. ВСУ понесли потери в районах населенных пунктов Константинополь, Комар, Скудное, Вольное Поле, Бурлацкое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Противник лишился 145 боевиков, трех боевых бронированных машин, двух автомобилей и трех орудий полевой артиллерии.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение трем механизированным бригадам и трем бригадам береговой обороны ВСУ Запорожской и Херсонской областях. ВСУ потеряли до 60 военнослужащих.Средствами ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 71 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 656 самолетов, 283 вертолета, 44334 беспилотных летательных аппарата, 596 зенитных ракетных комплексов, 21720 танков и других боевых бронированных машин, 1521 боевая машина реактивных систем залпового огня, 21992 орудия полевой артиллерии и минометов, 32085 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила Тополи в Харьковской областиНад Крымом сбили украинский беспилотникНанесен удар по местам сборов руководящего состава ВСУ

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости, инфографика