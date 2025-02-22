https://crimea.ria.ru/20250222/vs-rf-osvobodili-novolyubovku-v-lnr--1144388741.html
Армия России освободила Новолюбовку в ЛНР
Армия России освободила Новолюбовку в ЛНР - РИА Новости Крым, 22.02.2025
Армия России освободила Новолюбовку в ЛНР
Группировка российских Вооруженных Сил "Запад" освободила Новолюбовку в Луганской Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.02.2025
2025-02-22T12:13
2025-02-22T12:13
2025-02-22T12:21
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
луганская народная республика (лнр)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Группировка российских Вооруженных Сил "Запад" освободила Новолюбовку в Луганской Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, штурмовой бригады ВСУ и бригады нацгвардии в различных районах Харьковской области, Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества."Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - добавили у МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), луганская народная республика (лнр), новости
Армия России освободила Новолюбовку в ЛНР
ВС РФ освободили Новолюбовку в ЛНР - Минобороны
12:13 22.02.2025 (обновлено: 12:21 22.02.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Группировка российских Вооруженных Сил "Запад" освободила Новолюбовку в Луганской Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Новолюбовка Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, штурмовой бригады ВСУ и бригады нацгвардии в различных районах Харьковской области, Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества.
"Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - добавили у МО РФ.
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