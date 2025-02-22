https://crimea.ria.ru/20250222/vs-rf-osvobodili-novolyubovku-v-lnr--1144388741.html

Армия России освободила Новолюбовку в ЛНР

Армия России освободила Новолюбовку в ЛНР - РИА Новости Крым, 22.02.2025

Армия России освободила Новолюбовку в ЛНР

Группировка российских Вооруженных Сил "Запад" освободила Новолюбовку в Луганской Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 22.02.2025

2025-02-22T12:13

2025-02-22T12:13

2025-02-22T12:21

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

луганская народная республика (лнр)

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1d/1142250953_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_72edb36b378087fe32019273358139e9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев - РИА Новости Крым. Группировка российских Вооруженных Сил "Запад" освободила Новолюбовку в Луганской Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что было нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, штурмовой бригады ВСУ и бригады нацгвардии в различных районах Харьковской области, Донецкой Народной Республики, а также Серебрянского лесничества."Потери противника составили свыше 200 военнослужащих, танк, бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей и пять орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов", - добавили у МО РФ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), луганская народная республика (лнр), новости