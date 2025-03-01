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Еще два села в Донбассе перешли под контроль России
Еще два села в Донбассе перешли под контроль России - РИА Новости Крым, 01.03.2025
Еще два села в Донбассе перешли под контроль России
Вооруженные силы продолжают наступление в Донбассе. за минувшие сутки освобождено еще два населенных пункта Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 01.03.2025
2025-03-01T12:15
2025-03-01T12:15
2025-03-01T12:23
донецкая народная республика (днр)
новости сво
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы продолжают наступление в Донбассе. за минувшие сутки освобождено еще два населенных пункта Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны.За минувшую неделю подразделения войск "Запад" освободили населенные пункты Новолюбовка Луганской Народной Республики и Тополи Харьковской области. Подразделения "Южной" группировки заняли населенный пункт Улаклы Донецкой Народной Республики. Подразделения "Центра" завершили освобождение населенного пункта Новоандреевка Донецкой Народной Республики. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика (днр), новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "восток", ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Еще два села в Донбассе перешли под контроль России
Скудное и Бурлацкое в ДНР перешли под контроль российских войск
12:15 01.03.2025 (обновлено: 12:23 01.03.2025)