https://crimea.ria.ru/20250301/esche-dva-sela-v-donbasse-pereshli-pod-kontrol-rossii-1144572726.html

Еще два села в Донбассе перешли под контроль России

Еще два села в Донбассе перешли под контроль России - РИА Новости Крым, 01.03.2025

Еще два села в Донбассе перешли под контроль России

Вооруженные силы продолжают наступление в Донбассе. за минувшие сутки освобождено еще два населенных пункта Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 01.03.2025

2025-03-01T12:15

2025-03-01T12:15

2025-03-01T12:23

донецкая народная республика (днр)

новости сво

министерство обороны рф

группировка войск "восток"

ситуация в донбассе: новости и комментарии

события в донбассе

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/01/1144572778_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_02eeb1bb8d3c66fa8770d873d5c4d6a6.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. Вооруженные силы продолжают наступление в Донбассе. за минувшие сутки освобождено еще два населенных пункта Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Минобороны.За минувшую неделю подразделения войск "Запад" освободили населенные пункты Новолюбовка Луганской Народной Республики и Тополи Харьковской области. Подразделения "Южной" группировки заняли населенный пункт Улаклы Донецкой Народной Республики. Подразделения "Центра" завершили освобождение населенного пункта Новоандреевка Донецкой Народной Республики. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "восток", ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу