"Белый лебедь" российской авиации: история Ту-160 в инфографике

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Стратегический ракетоносец-бомбардировщик, носитель ядерных средств поражения – Ту-160 – легенда отечественного авиапрома. Сайт РИА Новости Крым подготовил подробную инфографику о главных достижениях этой машины.Ту-160 появился в СССР. Это был ответ американцам на их сверхзвуковой стратегический Rockwell B-1 Lancer. Отечественный "Ту" стал самым крупным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом с изменяемой геометрией крыла.Кроме того, это самый тяжелый боевой самолет, имеющий наибольшую максимальную взлетную массу. За это, а также за красивые обтекаемы формы он получил среди летчиков неофициальное название "Белый лебедь".Впервые в небо Ту-160 поднялся в 1981 году. В 1984-м начались испытания первой серийной машины. Высокие летные характеристики "Белого лебедя" подтверждены рядом мировых рекордов, в том числе по продолжительности полета и максимальной дальности. Всего их установлено больше 40.

