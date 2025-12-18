Рейтинг@Mail.ru
"Белый лебедь" российской авиации: история Ту-160 в инфографике
Инфографика
"Белый лебедь" российской авиации: история Ту-160 в инфографике
"Белый лебедь" российской авиации: история Ту-160 в инфографике - РИА Новости Крым, 18.12.2025
"Белый лебедь" российской авиации: история Ту-160 в инфографике
Стратегический ракетоносец-бомбардировщик, носитель ядерных средств поражения – Ту-160 – легенда отечественного авиапрома. Сайт РИА Новости Крым подготовил... РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T08:33
2025-12-18T08:33
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Стратегический ракетоносец-бомбардировщик, носитель ядерных средств поражения – Ту-160 – легенда отечественного авиапрома. Сайт РИА Новости Крым подготовил подробную инфографику о главных достижениях этой машины.Ту-160 появился в СССР. Это был ответ американцам на их сверхзвуковой стратегический Rockwell B-1 Lancer. Отечественный "Ту" стал самым крупным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом с изменяемой геометрией крыла.Кроме того, это самый тяжелый боевой самолет, имеющий наибольшую максимальную взлетную массу. За это, а также за красивые обтекаемы формы он получил среди летчиков неофициальное название "Белый лебедь".Впервые в небо Ту-160 поднялся в 1981 году. В 1984-м начались испытания первой серийной машины. Высокие летные характеристики "Белого лебедя" подтверждены рядом мировых рекордов, в том числе по продолжительности полета и максимальной дальности. Всего их установлено больше 40.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дальние бомбардировщики ВКС России пролетели над Черным моремМеждународный день гражданской авиации в инфографике РИА Новости КрымАвиация на страже России – инфографика ко дню ВВС
"Белый лебедь" российской авиации: история Ту-160 в инфографике

Ту-160 стал лучшим сверхзвуковым бомбардировщиком в мире – инфографика РИА Новости Крым

08:33 18.12.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Стратегический ракетоносец-бомбардировщик, носитель ядерных средств поражения – Ту-160 – легенда отечественного авиапрома. Сайт РИА Новости Крым подготовил подробную инфографику о главных достижениях этой машины.
Ту-160 появился в СССР. Это был ответ американцам на их сверхзвуковой стратегический Rockwell B-1 Lancer. Отечественный "Ту" стал самым крупным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом с изменяемой геометрией крыла.
Кроме того, это самый тяжелый боевой самолет, имеющий наибольшую максимальную взлетную массу. За это, а также за красивые обтекаемы формы он получил среди летчиков неофициальное название "Белый лебедь".
История Ту-160 в инфографике РИА Новости КрымИстория Ту-160 в инфографике РИА Новости Крым
Впервые в небо Ту-160 поднялся в 1981 году. В 1984-м начались испытания первой серийной машины. Высокие летные характеристики "Белого лебедя" подтверждены рядом мировых рекордов, в том числе по продолжительности полета и максимальной дальности. Всего их установлено больше 40.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дальние бомбардировщики ВКС России пролетели над Черным морем
Международный день гражданской авиации в инфографике РИА Новости Крым
Авиация на страже России – инфографика ко дню ВВС
