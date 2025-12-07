https://crimea.ria.ru/20251207/mezhdunarodnyy-den-grazhdanskoy-aviatsii-v-infografike-ria-novosti-krym-1142451685.html

Международный день гражданской авиации в инфографике РИА Новости Крым

Международный день гражданской авиации (International Civil Aviation Day) ежегодно отмечается 7 декабря. РИА Новости Крым, 07.12.2025

2025-12-07T07:45

инфографика

новости

праздники и памятные даты

авиация

самолет

история

авиастроение

Международный день гражданской авиации (International Civil Aviation Day) ежегодно отмечается 7 декабря.Инициатором этого праздника стала Международная организация гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO), которая в целях привлечения внимания к успехам международной гражданской авиации в 1992 году приняла резолюцию, в которой объявила 7 декабря каждого года, начиная с 1994 года, Днем международной гражданской авиации.Поводом для выбора даты послужила отмечаемая 7 декабря 1994 года 50-я годовщина подписания Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция, 1944), которая установила основные принципы, позволяющие осуществлять международные перевозки воздушным транспортом.В 1996 году по ‎инициативе Международная организация гражданской авиации (ИКАО) и при содействии правительства Канады Генеральная Ассамблея Организации ‎Объединенных Наций официально признала в рамках системы ООН 7 декабря Международным днем гражданской авиации. В резолюции 51/33 от 6 декабря 1996 года Генассамблея ООН призвала правительства, а также соответствующие национальные, региональные, международные и межправительственные организации предпринять соответствующие шаги для его празднования.Цель празднования Международного дня гражданской авиации — обеспечить и повысить во всем мире осведомленность о ‎значении международной гражданской авиации в социально-экономическом развитии ‎государств, а также уникальной роли ИКАО в оказании помощи государствам в осуществлении сотрудничества и реализации на благо всего человечества глобальной высокоэффективной транспортной сети‎.Международный день гражданской авиации - в инфографике РИА Новости Крым.

2025

новости, праздники и памятные даты, авиация, инфографика, самолет, история, авиастроение