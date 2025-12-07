Рейтинг@Mail.ru
Международный день гражданской авиации в инфографике РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20251207/mezhdunarodnyy-den-grazhdanskoy-aviatsii-v-infografike-ria-novosti-krym-1142451685.html
Международный день гражданской авиации в инфографике РИА Новости Крым
Международный день гражданской авиации в инфографике РИА Новости Крым - РИА Новости Крым, 07.12.2025
Международный день гражданской авиации в инфографике РИА Новости Крым
Международный день гражданской авиации (International Civil Aviation Day) ежегодно отмечается 7 декабря. РИА Новости Крым, 07.12.2025
2025-12-07T07:45
2025-12-07T07:45
инфографика
новости
праздники и памятные даты
авиация
самолет
история
авиастроение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142101181_0:80:3358:1969_1920x0_80_0_0_c23d1c521d838e92003b5d52cc5e9620.jpg
Международный день гражданской авиации (International Civil Aviation Day) ежегодно отмечается 7 декабря.Инициатором этого праздника стала Международная организация гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO), которая в целях привлечения внимания к успехам международной гражданской авиации в 1992 году приняла резолюцию, в которой объявила 7 декабря каждого года, начиная с 1994 года, Днем международной гражданской авиации.Поводом для выбора даты послужила отмечаемая 7 декабря 1994 года 50-я годовщина подписания Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция, 1944), которая установила основные принципы, позволяющие осуществлять международные перевозки воздушным транспортом.В 1996 году по ‎инициативе Международная организация гражданской авиации (ИКАО) и при содействии правительства Канады Генеральная Ассамблея Организации ‎Объединенных Наций официально признала в рамках системы ООН 7 декабря Международным днем гражданской авиации. В резолюции 51/33 от 6 декабря 1996 года Генассамблея ООН призвала правительства, а также соответствующие национальные, региональные, международные и межправительственные организации предпринять соответствующие шаги для его празднования.Цель празднования Международного дня гражданской авиации — обеспечить и повысить во всем мире осведомленность о ‎значении международной гражданской авиации в социально-экономическом развитии ‎государств, а также уникальной роли ИКАО в оказании помощи государствам в осуществлении сотрудничества и реализации на благо всего человечества глобальной высокоэффективной транспортной сети‎.Международный день гражданской авиации - в инфографике РИА Новости Крым.
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142101181_314:0:3045:2048_1920x0_80_0_0_d02386451a56d6bee83197fadff0bb5e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, праздники и памятные даты, авиация, инфографика, самолет, история, авиастроение
Международный день гражданской авиации в инфографике РИА Новости Крым

Международный день гражданской авиации в инфографике РИА Новости Крым

07:45 07.12.2025
 
Читать в
MaxДзенTelegram
Международный день гражданской авиации (International Civil Aviation Day) ежегодно отмечается 7 декабря.
Инициатором этого праздника стала Международная организация гражданской авиации (International Civil Aviation Organization, ICAO), которая в целях привлечения внимания к успехам международной гражданской авиации в 1992 году приняла резолюцию, в которой объявила 7 декабря каждого года, начиная с 1994 года, Днем международной гражданской авиации.
Поводом для выбора даты послужила отмечаемая 7 декабря 1994 года 50-я годовщина подписания Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагская конвенция, 1944), которая установила основные принципы, позволяющие осуществлять международные перевозки воздушным транспортом.
В 1996 году по ‎инициативе Международная организация гражданской авиации (ИКАО) и при содействии правительства Канады Генеральная Ассамблея Организации ‎Объединенных Наций официально признала в рамках системы ООН 7 декабря Международным днем гражданской авиации.
В резолюции 51/33 от 6 декабря 1996 года Генассамблея ООН призвала правительства, а также соответствующие национальные, региональные, международные и межправительственные организации предпринять соответствующие шаги для его празднования.
Цель празднования Международного дня гражданской авиации — обеспечить и повысить во всем мире осведомленность о ‎значении международной гражданской авиации в социально-экономическом развитии ‎государств, а также уникальной роли ИКАО в оказании помощи государствам в осуществлении сотрудничества и реализации на благо всего человечества глобальной высокоэффективной транспортной сети‎.
Международный день гражданской авиации - в инфографике РИА Новости Крым.
Международный день гражданской авиацииМеждународный день гражданской авиации
ИнфографикаНовостиПраздники и памятные датыАвиацияСамолетИсторияАвиастроение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:25Лурье ждет, что Верховный суд передаст ей квартиру Долиной - адвокат
10:12Крымский мост сейчас - обстановка к утру воскресенья
09:57Как в РФ проиндексируют социальные и страховые пенсии в 2026 году
09:41Вулкан Килауэа на Гавайях выпустил фонтан лавы высотой 370 метров
09:13Более 314 тысяч обращений поступило на прямую линию с Путиным
08:51Как устроить праздник с гирляндами и без пожара - советы инженера
08:20Что можно купить к новогоднему столу заранее - советы Роспотребнадзора
07:45Международный день гражданской авиации в инфографике РИА Новости Крым
07:21Над Крымом отработала ПВО - сбиты 10 дронов самолетного типа
07:02Как работает в Крыму Ассамблея народов России
00:01Холодные дожди и ветер: погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 7 декабря
22:27В Ялте пьяный напал с ножом на двоих мужчин
21:33Атака ВСУ на приграничье и землетрясение в Сочи – главное за день
20:39Как обезопасить домашние камеры и видеорегистраторы от взлома хакерами
20:1619 пакетов: МИД назвал потери Евросоюза из-за антироссийских санкций
19:45Европа потратила больше денег на газ из России, чем на помощь Киеву
19:05Крымский мост сейчас - обстановка на 19 часов
18:51В Севастополе заложили новый сосновый бор в рамках акции "Сохраним лес"
18:36Названо "Слово года - 2025"
Лента новостейМолния