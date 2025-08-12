https://crimea.ria.ru/20250812/aviatsiya-na-strazhe-rossii--infografika-ko-dnyu-vvs-1139524902.html
Авиация на страже России – инфографика ко дню ВВС
Авиация на страже России – инфографика ко дню ВВС - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Авиация на страже России – инфографика ко дню ВВС
История военной авиации в России начинается 12 августа 1912 года. В этот день 113 лет назад был подписан приказ о создании Воздухоплавательной части Главного... РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T09:29
2025-08-12T09:29
2025-08-12T09:29
инфографика
россия
вооруженные силы россии
авиация
праздники и памятные даты
военно-воздушные силы (ввс) россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0a/1131295078_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_336301de7b88eb6f30e51430be08c1a9.jpg
История военной авиации в России начинается 12 августа 1912 года. В этот день 113 лет назад был подписан приказ о создании Воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. На это подразделение возложили обязанности по организации военного воздухоплавания и авиации. Изначально функцией Военно-воздушного флота была разведка. Но знаменитый авиаконструктор, изобретатель Иван Иванович Сикорский "вдохнул" в самолеты новые способности и в РФ стала развиваться дальняя авиация.Сегодня ВВС включают в себя дальнюю, фронтовую, военно-транспортную и армейскую авиацию и осуществляют множество стратегических, разведывательных и оборонных задач.О задачах военной авиации и традициях праздника - в инфографике РИА Новости Крым.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0a/1131295078_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_5794a52f7e056ab7ce10d7860e60b56d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы россии, авиация, праздники и памятные даты, военно-воздушные силы (ввс) россии, инфографика
Авиация на страже России – инфографика ко дню ВВС
История Дня ВВС России и традиции праздника
История военной авиации в России начинается 12 августа 1912 года. В этот день 113 лет назад был подписан приказ о создании Воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. На это подразделение возложили обязанности по организации военного воздухоплавания и авиации.
Изначально функцией Военно-воздушного флота была разведка. Но знаменитый авиаконструктор, изобретатель Иван Иванович Сикорский "вдохнул" в самолеты новые способности и в РФ стала развиваться дальняя авиация.
Сегодня ВВС включают в себя дальнюю, фронтовую, военно-транспортную и армейскую авиацию и осуществляют множество стратегических, разведывательных и оборонных задач.
О задачах военной авиации и традициях праздника - в инфографике
РИА Новости Крым.