Авиация на страже России – инфографика ко дню ВВС

Авиация на страже России – инфографика ко дню ВВС - РИА Новости Крым, 12.08.2025

Авиация на страже России – инфографика ко дню ВВС

История военной авиации в России начинается 12 августа 1912 года. В этот день 113 лет назад был подписан приказ о создании Воздухоплавательной части Главного...

История военной авиации в России начинается 12 августа 1912 года. В этот день 113 лет назад был подписан приказ о создании Воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. На это подразделение возложили обязанности по организации военного воздухоплавания и авиации. Изначально функцией Военно-воздушного флота была разведка. Но знаменитый авиаконструктор, изобретатель Иван Иванович Сикорский "вдохнул" в самолеты новые способности и в РФ стала развиваться дальняя авиация.Сегодня ВВС включают в себя дальнюю, фронтовую, военно-транспортную и армейскую авиацию и осуществляют множество стратегических, разведывательных и оборонных задач.О задачах военной авиации и традициях праздника - в инфографике РИА Новости Крым.

Новости

