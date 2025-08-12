Рейтинг@Mail.ru
Авиация на страже России – инфографика ко дню ВВС
Инфографика
Авиация на страже России – инфографика ко дню ВВС
Авиация на страже России – инфографика ко дню ВВС - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Авиация на страже России – инфографика ко дню ВВС
История военной авиации в России начинается 12 августа 1912 года. В этот день 113 лет назад был подписан приказ о создании Воздухоплавательной части Главного... РИА Новости Крым, 12.08.2025
История военной авиации в России начинается 12 августа 1912 года. В этот день 113 лет назад был подписан приказ о создании Воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. На это подразделение возложили обязанности по организации военного воздухоплавания и авиации. Изначально функцией Военно-воздушного флота была разведка. Но знаменитый авиаконструктор, изобретатель Иван Иванович Сикорский "вдохнул" в самолеты новые способности и в РФ стала развиваться дальняя авиация.Сегодня ВВС включают в себя дальнюю, фронтовую, военно-транспортную и армейскую авиацию и осуществляют множество стратегических, разведывательных и оборонных задач.О задачах военной авиации и традициях праздника - в инфографике РИА Новости Крым.
Авиация на страже России – инфографика ко дню ВВС

История военной авиации в России начинается 12 августа 1912 года. В этот день 113 лет назад был подписан приказ о создании Воздухоплавательной части Главного управления Генерального штаба. На это подразделение возложили обязанности по организации военного воздухоплавания и авиации.
Изначально функцией Военно-воздушного флота была разведка. Но знаменитый авиаконструктор, изобретатель Иван Иванович Сикорский "вдохнул" в самолеты новые способности и в РФ стала развиваться дальняя авиация.
Сегодня ВВС включают в себя дальнюю, фронтовую, военно-транспортную и армейскую авиацию и осуществляют множество стратегических, разведывательных и оборонных задач.
О задачах военной авиации и традициях праздника - в инфографике РИА Новости Крым.
 
