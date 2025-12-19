Рейтинг@Mail.ru
"Итоги года с Владимиром Путиным": в чем важнейшая особенность программы - РИА Новости Крым, 19.12.2025
"Итоги года с Владимиром Путиным": в чем важнейшая особенность программы
"Итоги года с Владимиром Путиным": в чем важнейшая особенность программы - РИА Новости Крым, 19.12.2025
"Итоги года с Владимиром Путиным": в чем важнейшая особенность программы
Формат программы "Итоги года с Владимиром Путиным", объединяющий прямую линию президента РФ и его большую пресс-конференцию, уникален всем. Но главное – это... РИА Новости Крым, 19.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Формат программы "Итоги года с Владимиром Путиным", объединяющий прямую линию президента РФ и его большую пресс-конференцию, уникален всем. Но главное – это возможность первого лица государства узнать субъективные мнения простых людей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог Дмитрий Журавлев.Ранее в Кремле анонсировали проведение 19 декабря программы "Итоги года с Владимиром Путиным", формат которой объединяет прямую линию президента России и большую пресс-конференцию.По мнению Журавлева, "это действительно эксклюзивный формат, и он очень важен".Прежде всего потому, что в ходе такого общения решаются проблемы на местах, добавил он. Однако все их решить невозможно – что-то непременно остается, поэтому на первый план выступает сама "возможность непосредственного общения первого лица государства с населением", отметил он.Таким образом, с одной стороны, народ осознает, что его реально слышат, а с другой, президент может держать руку на пульсе, и узнавать, что является главными проблемами у населения, отметил он.Кроме того, по словам Журавлева, такой формат, предполагающий "единый контроль общества и президента", стимулирует работу региональных властей.Он добавил, что в других странах такие линии президенты не проводят по разным причинам, и "они очень много теряют от того, что в их культуре нет такого формата", считает политолог.
"Итоги года с Владимиром Путиным": в чем важнейшая особенность программы

Эксперт назвал важнейшую особенность прямой линии президента России Владимира Путина

06:08 19.12.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИтоги года с Владимиром Путиным
Итоги года с Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Формат программы "Итоги года с Владимиром Путиным", объединяющий прямую линию президента РФ и его большую пресс-конференцию, уникален всем. Но главное – это возможность первого лица государства узнать субъективные мнения простых людей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог Дмитрий Журавлев.
Ранее в Кремле анонсировали проведение 19 декабря программы "Итоги года с Владимиром Путиным", формат которой объединяет прямую линию президента России и большую пресс-конференцию.
По мнению Журавлева, "это действительно эксклюзивный формат, и он очень важен".
Прежде всего потому, что в ходе такого общения решаются проблемы на местах, добавил он. Однако все их решить невозможно – что-то непременно остается, поэтому на первый план выступает сама "возможность непосредственного общения первого лица государства с населением", отметил он.
"У людей появляется ощущение постоянного контакта между властью и народом. И здесь возникает гораздо более интересное и важное – субъективная информация. То есть не столько конкретные проблемы, сколько отношение к ним людей, которое порой важнее самих проблем", – сказал Журавлев.
Таким образом, с одной стороны, народ осознает, что его реально слышат, а с другой, президент может держать руку на пульсе, и узнавать, что является главными проблемами у населения, отметил он.
Кроме того, по словам Журавлева, такой формат, предполагающий "единый контроль общества и президента", стимулирует работу региональных властей.
"Я бы не назвал это вопросом власти – это скорее вопрос чиновничества, которое, с одной стороны, необходимая часть общества, а с другой, периодически начинающая тормозить развитие этого общества. И здесь единство президента и народа дорогого стоит", – сказал Журавлев.
Он добавил, что в других странах такие линии президенты не проводят по разным причинам, и "они очень много теряют от того, что в их культуре нет такого формата", считает политолог.
