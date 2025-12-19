https://crimea.ria.ru/20251219/itogi-goda-s-vladimirom-putinym-v-chem-vazhneyshaya-osobennost-programmy-1151691033.html

"Итоги года с Владимиром Путиным": в чем важнейшая особенность программы

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Формат программы "Итоги года с Владимиром Путиным", объединяющий прямую линию президента РФ и его большую пресс-конференцию, уникален всем. Но главное – это возможность первого лица государства узнать субъективные мнения простых людей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог Дмитрий Журавлев.Ранее в Кремле анонсировали проведение 19 декабря программы "Итоги года с Владимиром Путиным", формат которой объединяет прямую линию президента России и большую пресс-конференцию.По мнению Журавлева, "это действительно эксклюзивный формат, и он очень важен".Прежде всего потому, что в ходе такого общения решаются проблемы на местах, добавил он. Однако все их решить невозможно – что-то непременно остается, поэтому на первый план выступает сама "возможность непосредственного общения первого лица государства с населением", отметил он.Таким образом, с одной стороны, народ осознает, что его реально слышат, а с другой, президент может держать руку на пульсе, и узнавать, что является главными проблемами у населения, отметил он.Кроме того, по словам Журавлева, такой формат, предполагающий "единый контроль общества и президента", стимулирует работу региональных властей.Он добавил, что в других странах такие линии президенты не проводят по разным причинам, и "они очень много теряют от того, что в их культуре нет такого формата", считает политолог.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

