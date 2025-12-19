Рейтинг@Mail.ru
Пять беспилотников сбили над Азовским морем - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Пять беспилотников сбили над Азовским морем
94 украинских беспилотника уничтожены в небе над регионам России за ночь, пять из них – над акваторией Азовского моря. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны
министерство обороны рф
азовское море
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
новости сво
ростовская область
белгородская область
воронежская область
самарская область
астраханская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. 94 украинских беспилотника уничтожены в небе над регионам России за ночь, пять из них – над акваторией Азовского моря. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.Больше всего беспилотников сбито над территорией Ростовской области - 36. В небе над Белгородской областью уничтожено 17 дронов противника, на два меньше сбито над Воронежем. Над Каспийским морем подавлено семь БПЛА украинских войск, по шесть беспилотников ликвидировано над Самарской и Астраханской областями. Еще пять БПЛА силы ПВО уничтожили над акваторией Азовского моря, а также по одному дрону над Курской областью и Кубанью.В ночь на пятницу Орловская область подверглась атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. В результате ударов повреждены объекты коммунальной инфраструктуры Орла, жители нескольких районов остались без отопления, горячей воды и света.Также в ночь на пятницу беспилотники сбивали над Ростовской областью. Повреждены высоковольтные линии электропередачи, жилые дома и автомобили. В нескольких населенных пунктах и частично в Ростове-на-Дону отсутствует электроснабжение.По информации главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина, пострадавших в результате ночной атаки нет. В Первомайском районе города горели хозпостройки, пожар уже протушен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным моремРежим ЧС введен в Батайске после атаки ВСУВСУ ударили по Херсонской области: один человек погиб и шестеро ранены
министерство обороны рф, азовское море, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу, новости сво, ростовская область, белгородская область, воронежская область, самарская область, астраханская область, каспийское море, курская область, краснодарский край, новости
08:23 19.12.2025 (обновлено: 08:31 19.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. 94 украинских беспилотника уничтожены в небе над регионам России за ночь, пять из них – над акваторией Азовского моря. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
Больше всего беспилотников сбито над территорией Ростовской области - 36. В небе над Белгородской областью уничтожено 17 дронов противника, на два меньше сбито над Воронежем. Над Каспийским морем подавлено семь БПЛА украинских войск, по шесть беспилотников ликвидировано над Самарской и Астраханской областями. Еще пять БПЛА силы ПВО уничтожили над акваторией Азовского моря, а также по одному дрону над Курской областью и Кубанью.
В ночь на пятницу Орловская область подверглась атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. В результате ударов повреждены объекты коммунальной инфраструктуры Орла, жители нескольких районов остались без отопления, горячей воды и света.
Также в ночь на пятницу беспилотники сбивали над Ростовской областью. Повреждены высоковольтные линии электропередачи, жилые дома и автомобили. В нескольких населенных пунктах и частично в Ростове-на-Дону отсутствует электроснабжение.
По информации главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина, пострадавших в результате ночной атаки нет. В Первомайском районе города горели хозпостройки, пожар уже протушен.
"Вместе с тем, обрыв высоковольтной ЛЭП привел к тому, что в без электро-, тепло-, и водоснабжения осталась часть Советского и Октябрьского районов", - написал он в своем Telegram-канале, уточнив, что коммунальщики и ресурсоснабжающие организации трудятся над восстановлением подачи ресурсов.
