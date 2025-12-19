Пять беспилотников сбили над Азовским морем

https://crimea.ria.ru/20251219/pyat-bespilotnikov-sbili-nad-azovskim-morem-1151804608.html

94 украинских беспилотника уничтожены в небе над регионам России за ночь, пять из них – над акваторией Азовского моря. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 19.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. 94 украинских беспилотника уничтожены в небе над регионам России за ночь, пять из них – над акваторией Азовского моря. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 94 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.Больше всего беспилотников сбито над территорией Ростовской области - 36. В небе над Белгородской областью уничтожено 17 дронов противника, на два меньше сбито над Воронежем. Над Каспийским морем подавлено семь БПЛА украинских войск, по шесть беспилотников ликвидировано над Самарской и Астраханской областями. Еще пять БПЛА силы ПВО уничтожили над акваторией Азовского моря, а также по одному дрону над Курской областью и Кубанью.В ночь на пятницу Орловская область подверглась атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. В результате ударов повреждены объекты коммунальной инфраструктуры Орла, жители нескольких районов остались без отопления, горячей воды и света.Также в ночь на пятницу беспилотники сбивали над Ростовской областью. Повреждены высоковольтные линии электропередачи, жилые дома и автомобили. В нескольких населенных пунктах и частично в Ростове-на-Дону отсутствует электроснабжение.По информации главы Ростова-на-Дону Александра Скрябина, пострадавших в результате ночной атаки нет. В Первомайском районе города горели хозпостройки, пожар уже протушен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным моремРежим ЧС введен в Батайске после атаки ВСУВСУ ударили по Херсонской области: один человек погиб и шестеро ранены

