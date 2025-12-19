https://crimea.ria.ru/20251219/raketnaya-opasnost-obyavlena-v-novorossiyske-1151804873.html

Ракетная опасность объявлена в Новороссийске

Ракетная опасность объявлена в Новороссийске - РИА Новости Крым, 19.12.2025

Ракетная опасность объявлена в Новороссийске

В Новороссийске в пятницу утром объявлена ракетная опасность. В городе звучат сирены. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 19.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Новороссийске в пятницу утром объявлена ракетная опасность. В городе звучат сирены. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.Градоначальник призвал жителей быть внимательными и сохранять спокойствие. Он также напомнил, что в качестве укрытия нельзя выбирать места под автомобилями, автобусами, грузовиками или спецтехникой, не стоит прятаться под стенами домов, поскольку от взрывной волны сверху могут падать осколки. Безопасное расстояние от таких строений– 30-50 метров.Кроме того, в аэропорту Геленджика ввели временный запрет на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации. Уточняется, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности.В ночь на пятницу Орловская область подверглась атаке украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Андрей Клычков. В результате ударов повреждены объекты коммунальной инфраструктуры Орла, жители нескольких районов остались без отопления, горячей воды и света.Кроме того, беспилотники сбивали и над Ростовской областью. Повреждены высоковольтные линии электропередачи, жилые дома и автомобили. В нескольких населенных пунктах и частично в Ростове-на-Дону отсутствует электроснабжение.Всего за ночь над Россией силы ПВО уничтожили 94 украинских беспилотника, пять из них – над акваторией Азовского моря.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

