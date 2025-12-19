Рейтинг@Mail.ru
Удары ВСУ по Ростову и Белгородской областям - СК ведет расследование - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Удары ВСУ по Ростову и Белгородской областям - СК ведет расследование
Удары ВСУ по Ростову и Белгородской областям - СК ведет расследование - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Удары ВСУ по Ростову и Белгородской областям - СК ведет расследование
В России расследуют очередные преступления ВСУ против мирного населения в Ростовской, Белгородской, Херсонской и Брянской областях, сообщают в информационном... РИА Новости Крым, 19.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В России расследуют очередные преступления ВСУ против мирного населения в Ростовской, Белгородской, Херсонской и Брянской областях, сообщают в информационном центре СК России.В пресс-службе напомнили, что накануне в Ростовской области погибли два человека в результате украинской атаки по местному порту и возникшего вследствие пожара на одном из судов. Еще три члена экипажа ранены. В Батайске же от удара БПЛА пострадали 8 человек, один из них скончался.В Алешкинском округе Херсонской области жертвой украинского удара стал сотрудник энергетической компании. Трое его коллег получили ранения.Не обошлось без жертв и в Брянской области. В поселке Белая Березка Трубчевского района ранены три мирных жителя."Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений", – отметили в Следкоме.Ранее сообщалось, что за минувшую неделю в результате атак ВСУ на регионы России погибли 14 мирных граждан и были ранены 69, из них четверо детей.
Удары ВСУ по Ростову и Белгородской областям - СК ведет расследование

СК установит причастных к ударам ВСУ по российскому приграничью

09:55 19.12.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота сотрудников СК РФ на месте обстрела ВСУ
Работа сотрудников СК РФ на месте обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В России расследуют очередные преступления ВСУ против мирного населения в Ростовской, Белгородской, Херсонской и Брянской областях, сообщают в информационном центре СК России.
В пресс-службе напомнили, что накануне в Ростовской области погибли два человека в результате украинской атаки по местному порту и возникшего вследствие пожара на одном из судов. Еще три члена экипажа ранены. В Батайске же от удара БПЛА пострадали 8 человек, один из них скончался.

"В Белгородской области из-за агрессивных действий киевского режима погиб мужчина, а также пострадали 12 мирных граждан, в том числе младенец", – указали в СК.

В Алешкинском округе Херсонской области жертвой украинского удара стал сотрудник энергетической компании. Трое его коллег получили ранения.
Не обошлось без жертв и в Брянской области. В поселке Белая Березка Трубчевского района ранены три мирных жителя.
"Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений", – отметили в Следкоме.
Ранее сообщалось, что за минувшую неделю в результате атак ВСУ на регионы России погибли 14 мирных граждан и были ранены 69, из них четверо детей.
