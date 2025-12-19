https://crimea.ria.ru/20251219/udary-vsu-po-rostovu-i-belgorodskoy-oblastyam---sk-vedet-rassledovanie-1151805838.html
Удары ВСУ по Ростову и Белгородской областям - СК ведет расследование
Удары ВСУ по Ростову и Белгородской областям - СК ведет расследование - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Удары ВСУ по Ростову и Белгородской областям - СК ведет расследование
В России расследуют очередные преступления ВСУ против мирного населения в Ростовской, Белгородской, Херсонской и Брянской областях, сообщают в информационном... РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T09:55
2025-12-19T09:55
2025-12-19T09:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В России расследуют очередные преступления ВСУ против мирного населения в Ростовской, Белгородской, Херсонской и Брянской областях, сообщают в информационном центре СК России.В пресс-службе напомнили, что накануне в Ростовской области погибли два человека в результате украинской атаки по местному порту и возникшего вследствие пожара на одном из судов. Еще три члена экипажа ранены. В Батайске же от удара БПЛА пострадали 8 человек, один из них скончался.В Алешкинском округе Херсонской области жертвой украинского удара стал сотрудник энергетической компании. Трое его коллег получили ранения.Не обошлось без жертв и в Брянской области. В поселке Белая Березка Трубчевского района ранены три мирных жителя."Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению преступлений", – отметили в Следкоме.Ранее сообщалось, что за минувшую неделю в результате атак ВСУ на регионы России погибли 14 мирных граждан и были ранены 69, из них четверо детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали дронами гуманитарный центр в ЗапорожьеВСУ ударили по больнице в Херсонской области: трое погибли и двое раненыПенсионерка погибла при обстреле Пологов в Запорожской области
Удары ВСУ по Ростову и Белгородской областям - СК ведет расследование
СК установит причастных к ударам ВСУ по российскому приграничью