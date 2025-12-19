https://crimea.ria.ru/20251219/strategiya-natsbezopasnosti-ssha-mozhet-povliyat-na-rasshirenie-nato-1151805530.html

Стратегия нацбезопасности США может повлиять на расширение НАТО

Стратегия нацбезопасности США может повлиять на расширение НАТО - РИА Новости Крым, 19.12.2025

Стратегия нацбезопасности США может повлиять на расширение НАТО

Новая стратегия национальной безопасности США, в которой требуется от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону, может повлиять на процесс... РИА Новости Крым, 19.12.2025

2025-12-19T09:31

2025-12-19T09:31

2025-12-19T09:31

новости

нато

расширение нато

министерство иностранных дел рф (мид рф)

европейский союз (ес)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137134580_0:398:2932:2047_1920x0_80_0_0_d48b08b987e1d39316b3cc5b0cbf04da.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Новая стратегия национальной безопасности США, в которой требуется от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону, может повлиять на процесс расширения НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.Он отметил, что Североатлантический альянс в вопросе расширения ссылается на Вашингтонский договор, в котором прописана политика "открытых дверей" блока.Белый дом 5 декабря опубликовал новую стратегию национальной безопасности США. В ней подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничения свободы слова в ЕС. В ней также указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию.Глава МИД РФ Сергей Лавров в этой связи заявил, что новая стратегия национальной безопасности США, принятая при президенте Дональде Трампе, призвана показать Европе ее место и сделать так, чтобы она не пыталась втягивать Штаты в свои махинации по продвижению либерального порядка.Ранее сообщалось, что член Палаты представителей США от Кентукки Томас Мэсси внес законопроект о выходе страны из НАТО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Почему США отвернулись от Европы – мнениеКто подтолкнул Трампа изменить стратегию нацбезопасности США – мнениеЕвропа потратила больше денег на газ из России, чем на помощь Киеву

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, нато, расширение нато, министерство иностранных дел рф (мид рф), европейский союз (ес), в мире