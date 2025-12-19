https://crimea.ria.ru/20251219/strategiya-natsbezopasnosti-ssha-mozhet-povliyat-na-rasshirenie-nato-1151805530.html
Стратегия нацбезопасности США может повлиять на расширение НАТО
Стратегия нацбезопасности США может повлиять на расширение НАТО - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Стратегия нацбезопасности США может повлиять на расширение НАТО
Новая стратегия национальной безопасности США, в которой требуется от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону, может повлиять на процесс... РИА Новости Крым, 19.12.2025
2025-12-19T09:31
2025-12-19T09:31
2025-12-19T09:31
новости
нато
расширение нато
министерство иностранных дел рф (мид рф)
европейский союз (ес)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137134580_0:398:2932:2047_1920x0_80_0_0_d48b08b987e1d39316b3cc5b0cbf04da.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Новая стратегия национальной безопасности США, в которой требуется от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону, может повлиять на процесс расширения НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.Он отметил, что Североатлантический альянс в вопросе расширения ссылается на Вашингтонский договор, в котором прописана политика "открытых дверей" блока.Белый дом 5 декабря опубликовал новую стратегию национальной безопасности США. В ней подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничения свободы слова в ЕС. В ней также указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию.Глава МИД РФ Сергей Лавров в этой связи заявил, что новая стратегия национальной безопасности США, принятая при президенте Дональде Трампе, призвана показать Европе ее место и сделать так, чтобы она не пыталась втягивать Штаты в свои махинации по продвижению либерального порядка.Ранее сообщалось, что член Палаты представителей США от Кентукки Томас Мэсси внес законопроект о выходе страны из НАТО.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Почему США отвернулись от Европы – мнениеКто подтолкнул Трампа изменить стратегию нацбезопасности США – мнениеЕвропа потратила больше денег на газ из России, чем на помощь Киеву
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/08/1137134580_203:0:2932:2047_1920x0_80_0_0_70def2e5f356e1f044d3b6d25ffdc4d1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, нато, расширение нато, министерство иностранных дел рф (мид рф), европейский союз (ес), в мире
Стратегия нацбезопасности США может повлиять на расширение НАТО
МИД: новая стратегия нацбезопасности США должна повлиять на расширение НАТО
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Новая стратегия национальной безопасности США, в которой требуется от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону, может повлиять на процесс расширения НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Он отметил, что Североатлантический альянс в вопросе расширения ссылается на Вашингтонский договор, в котором прописана политика "открытых дверей" блока.
"Вместе с тем следует помнить о том, что в НАТО все решения принимаются консенсусом, учитывается иное мнение даже одной страны-члена. И тем более такое весомое, как мнение США. Поэтому новое стратегическое видение Вашингтона, безусловно, должно повлиять на "бесконечный" процесс расширения альянса", - сказал Грушко.
Белый дом 5 декабря опубликовал новую стратегию национальной безопасности США. В ней подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничения свободы слова в ЕС. В ней также указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в этой связи заявил, что новая стратегия национальной безопасности США, принятая при президенте Дональде Трампе, призвана показать Европе ее место и сделать так, чтобы она не пыталась втягивать Штаты в свои махинации по продвижению либерального порядка.
Ранее сообщалось, что член Палаты представителей США от Кентукки Томас Мэсси внес
законопроект о выходе страны из НАТО.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтактеи MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
Читайте также на РИА Новости Крым: