Стратегия нацбезопасности США может повлиять на расширение НАТО - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Стратегия нацбезопасности США может повлиять на расширение НАТО
Стратегия нацбезопасности США может повлиять на расширение НАТО - РИА Новости Крым, 19.12.2025
Стратегия нацбезопасности США может повлиять на расширение НАТО
Новая стратегия национальной безопасности США, в которой требуется от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону, может повлиять на процесс... РИА Новости Крым, 19.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Новая стратегия национальной безопасности США, в которой требуется от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону, может повлиять на процесс расширения НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.Он отметил, что Североатлантический альянс в вопросе расширения ссылается на Вашингтонский договор, в котором прописана политика "открытых дверей" блока.Белый дом 5 декабря опубликовал новую стратегию национальной безопасности США. В ней подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничения свободы слова в ЕС. В ней также указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию.Глава МИД РФ Сергей Лавров в этой связи заявил, что новая стратегия национальной безопасности США, принятая при президенте Дональде Трампе, призвана показать Европе ее место и сделать так, чтобы она не пыталась втягивать Штаты в свои махинации по продвижению либерального порядка.Ранее сообщалось, что член Палаты представителей США от Кентукки Томас Мэсси внес законопроект о выходе страны из НАТО.
нато, расширение нато, министерство иностранных дел рф (мид рф), европейский союз (ес)
Стратегия нацбезопасности США может повлиять на расширение НАТО

МИД: новая стратегия нацбезопасности США должна повлиять на расширение НАТО

09:31 19.12.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Новая стратегия национальной безопасности США, в которой требуется от Европы взять на себя ответственность за собственную оборону, может повлиять на процесс расширения НАТО. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Он отметил, что Североатлантический альянс в вопросе расширения ссылается на Вашингтонский договор, в котором прописана политика "открытых дверей" блока.
"Вместе с тем следует помнить о том, что в НАТО все решения принимаются консенсусом, учитывается иное мнение даже одной страны-члена. И тем более такое весомое, как мнение США. Поэтому новое стратегическое видение Вашингтона, безусловно, должно повлиять на "бесконечный" процесс расширения альянса", - сказал Грушко.
Белый дом 5 декабря опубликовал новую стратегию национальной безопасности США. В ней подчеркивается проблема чрезмерного регулирования, массовой иммиграции и ограничения свободы слова в ЕС. В ней также указывается, что Штаты расходятся во мнениях с европейцами, имеющими нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине. Согласно документу, ЕС возлагает надежды на продолжение боевых действий и попирает основные принципы демократии, чтобы подавить оппозицию.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в этой связи заявил, что новая стратегия национальной безопасности США, принятая при президенте Дональде Трампе, призвана показать Европе ее место и сделать так, чтобы она не пыталась втягивать Штаты в свои махинации по продвижению либерального порядка.
Ранее сообщалось, что член Палаты представителей США от Кентукки Томас Мэсси внес законопроект о выходе страны из НАТО.
