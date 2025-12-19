Рейтинг@Mail.ru
В Таганроге взорвались обломки украинского дрона
В Таганроге взорвались обломки украинского дрона
В Таганроге взорвались обломки украинского дрона - РИА Новости Крым, 19.12.2025
В Таганроге взорвались обломки украинского дрона
Обломки сбитого украинского беспилотника взорвались в одном из переулков в Таганроге. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова. РИА Новости Крым, 19.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Обломки сбитого украинского беспилотника взорвались в одном из переулков в Таганроге. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова.По данным главы Таганрога, на месте уже работает комиссия по оценке ущерба. Специалисты оказывают помощь жителям в оформлении необходимых заявлений.В ночь на пятницу ВСУ ударили по Ростовской области. Над регионом сбили 36 БПЛА. По данным губернатора Юрия Слюсаря, в Ростове из-за обрыва высоковольтной ЛЭП от энергоснабжения отключены жилые дома в двух районах. В Таганроге повреждены остекление и кровля в пяти частных домах, загорелись три автомобиля. Из-за обрыва проводов нарушено энергоснабжение хутора Недвиговка и села Займо-Обрыв.В четверг беспилотники ВСУ атаковали судно в порту Ростова и жилые дома города, Таганрог и многоэтажные дома в Батайске. В результате ударов три человека погибли и девять получили ранения, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. В Батайске был введен режим ЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
В Таганроге взорвались обломки украинского дрона

В Таганроге взорвались обломки украинского БПЛА – повреждено пять домов

12:18 19.12.2025 (обновлено: 12:23 19.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Обломки сбитого украинского беспилотника взорвались в одном из переулков в Таганроге. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова.
"Произошла детонация обломков БПЛА, упавших между домами на 10-м переулке. В результате чего повреждено пять частных домовладений. Никто из людей не пострадал", - сообщила она в Telegram.
По данным главы Таганрога, на месте уже работает комиссия по оценке ущерба. Специалисты оказывают помощь жителям в оформлении необходимых заявлений.
В ночь на пятницу ВСУ ударили по Ростовской области. Над регионом сбили 36 БПЛА. По данным губернатора Юрия Слюсаря, в Ростове из-за обрыва высоковольтной ЛЭП от энергоснабжения отключены жилые дома в двух районах. В Таганроге повреждены остекление и кровля в пяти частных домах, загорелись три автомобиля. Из-за обрыва проводов нарушено энергоснабжение хутора Недвиговка и села Займо-Обрыв.
В четверг беспилотники ВСУ атаковали судно в порту Ростова и жилые дома города, Таганрог и многоэтажные дома в Батайске. В результате ударов три человека погибли и девять получили ранения, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. В Батайске был введен режим ЧС.
