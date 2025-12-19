https://crimea.ria.ru/20251219/v-taganroge-vzorvalis-oblomki-ukrainskogo-drona-1151816211.html

В Таганроге взорвались обломки украинского дрона

Обломки сбитого украинского беспилотника взорвались в одном из переулков в Таганроге. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова.

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Обломки сбитого украинского беспилотника взорвались в одном из переулков в Таганроге. Об этом сообщила мэр города Светлана Камбулова.По данным главы Таганрога, на месте уже работает комиссия по оценке ущерба. Специалисты оказывают помощь жителям в оформлении необходимых заявлений.В ночь на пятницу ВСУ ударили по Ростовской области. Над регионом сбили 36 БПЛА. По данным губернатора Юрия Слюсаря, в Ростове из-за обрыва высоковольтной ЛЭП от энергоснабжения отключены жилые дома в двух районах. В Таганроге повреждены остекление и кровля в пяти частных домах, загорелись три автомобиля. Из-за обрыва проводов нарушено энергоснабжение хутора Недвиговка и села Займо-Обрыв.В четверг беспилотники ВСУ атаковали судно в порту Ростова и жилые дома города, Таганрог и многоэтажные дома в Батайске. В результате ударов три человека погибли и девять получили ранения, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии. В Батайске был введен режим ЧС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

