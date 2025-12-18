https://crimea.ria.ru/20251218/udar-vsu-po-rostovu-pogib-ekipazh-gruzovogo-sudna-i-mirnye-zhiteli-1151772488.html
Удар ВСУ по Ростову: погибли два члена экипажа судна и мирный житель
Три человека погибли и девять получили ранения при ударе ВСУ по Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 18.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Три человека погибли и девять получили ранения при ударе ВСУ по Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.В ночь на четверг беспилотники ВСУ атаковали судно в порту Ростова, Таганрог и многоэтажные дома в Батайске и Ростове. В результате погибли и получили ранения мирные люди.В Батайске ранения получили семь человек, четверым из них медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали в больницу. "Одного из них врачи спасти не смогли", - добавил Слюсарь.Информация обо всех последствиях атаки будет зафиксирована муниципальными комиссиями. Пострадавшим будет оказана помощь, добавил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
06:44 18.12.2025 (обновлено: 06:57 18.12.2025)