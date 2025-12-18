Рейтинг@Mail.ru
Удар ВСУ по Ростову: погибли два члена экипажа судна и мирный житель
Удар ВСУ по Ростову: погибли два члена экипажа судна и мирный житель
Удар ВСУ по Ростову: погибли два члена экипажа судна и мирный житель
Удар ВСУ по Ростову: погибли два члена экипажа судна и мирный житель
Три человека погибли и девять получили ранения при ударе ВСУ по Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051113_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_7f9bc45f8473f6418c978592e6ea2f1b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Три человека погибли и девять получили ранения при ударе ВСУ по Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.В ночь на четверг беспилотники ВСУ атаковали судно в порту Ростова, Таганрог и многоэтажные дома в Батайске и Ростове. В результате погибли и получили ранения мирные люди.В Батайске ранения получили семь человек, четверым из них медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали в больницу. "Одного из них врачи спасти не смогли", - добавил Слюсарь.Информация обо всех последствиях атаки будет зафиксирована муниципальными комиссиями. Пострадавшим будет оказана помощь, добавил губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Удар ВСУ по Ростову: погибли два члена экипажа судна и мирный житель

В Ростовской области при атаке ВСУ погибли 2 члена экипажа грузового судна и мирный житель

06:44 18.12.2025 (обновлено: 06:57 18.12.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Три человека погибли и девять получили ранения при ударе ВСУ по Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
В ночь на четверг беспилотники ВСУ атаковали судно в порту Ростова, Таганрог и многоэтажные дома в Батайске и Ростове. В результате погибли и получили ранения мирные люди.
"Из-за атаки на ростовский порт загорелось грузовое судно, два члена экипажа из находившихся на борту погибли, еще три - получили ранения. Пожар потушен на площади 20 квадратных метров", - написал он в Telegram.
В Батайске ранения получили семь человек, четверым из них медики оказали помощь на месте, троих госпитализировали в больницу.
"Одного из них врачи спасти не смогли", - добавил Слюсарь.
Информация обо всех последствиях атаки будет зафиксирована муниципальными комиссиями. Пострадавшим будет оказана помощь, добавил губернатор.
