https://crimea.ria.ru/20251218/vsu-udarili-po-khersonskoy-oblasti-odin-chelovek-pogib-i-shestero-raneny-1151779244.html
ВСУ ударили по Херсонской области: один человек погиб и шестеро ранены
ВСУ ударили по Херсонской области: один человек погиб и шестеро ранены - РИА Новости Крым, 18.12.2025
ВСУ ударили по Херсонской области: один человек погиб и шестеро ранены
ВСУ нанесли массированный удар по Херсонской области – один человек погиб, шестеро ранены. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T12:07
2025-12-18T12:07
2025-12-18T12:07
херсонская область
новости
владимир сальдо
атаки всу
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151778217_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_696ab0757943f3cfcbfd2c0530871cb2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. ВСУ нанесли массированный удар по Херсонской области – один человек погиб, шестеро ранены. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По информации губернатора, в Новой Каховке погибла 72‑летняя женщина, ранен 67-летний мужчина. Он госпитализирован в Каховскую ЦРБ. В Днепрянах пострадали 35‑летняя женщина и 66‑летний мужчина. Доставлены в ближайшие медучреждения.Также в Голой Пристани обстрел повредил административное здание. Ранены трое мужчин, сейчас они проходят лечение в Скадовской ЦРБ.Кроме того, из‑за повреждения энергетической инфраструктуры без света оставались более 4,8 тысяч человек Верхнерогачикского и Алешкинского муниципальных округов.Также утром в четверг стало известно, что три человека погибли и девять получили ранения при ударе ВСУ по Ростовской области. В ночь на четверг беспилотники ВСУ атаковали судно в порту Ростова, Таганрог и многоэтажные дома в Батайске. В результате погибли и получили ранения мирные жители.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС введен в Батайске после атаки ВСУДевять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем ВСУ ударили по Белгородской области: один мирный житель погиб и 10 ранены
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0c/12/1151778217_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_a886b1019708ca0cdc3d826fc63e44e2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, новости, владимир сальдо, атаки всу, новые регионы россии
ВСУ ударили по Херсонской области: один человек погиб и шестеро ранены
В Херсонской области из-за обстрела ВСУ погибла пенсионерка и еще шесть человек ранены
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. ВСУ нанесли массированный удар по Херсонской области – один человек погиб, шестеро ранены. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Вследствие обстрелов киевского режима погиб один мирный житель, шесть человек пострадало", – сказано в сообщении.
По информации губернатора, в Новой Каховке погибла 72‑летняя женщина, ранен 67-летний мужчина. Он госпитализирован в Каховскую ЦРБ. В Днепрянах пострадали 35‑летняя женщина и 66‑летний мужчина. Доставлены в ближайшие медучреждения.
Также в Голой Пристани обстрел повредил административное здание. Ранены трое мужчин, сейчас они проходят лечение в Скадовской ЦРБ.
Кроме того, из‑за повреждения энергетической инфраструктуры без света оставались более 4,8 тысяч человек Верхнерогачикского и Алешкинского муниципальных округов.
"В Верхнерогачикском округе электроснабжение восстановлено, в Алешкинском работы продолжаются", – добавил губернатор Херсонской области.
Также утром в четверг стало известно, что три человека погибли
и девять получили ранения при ударе ВСУ по Ростовской области. В ночь на четверг беспилотники ВСУ атаковали
судно в порту Ростова, Таганрог и многоэтажные дома в Батайске. В результате погибли и получили ранения мирные жители.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: