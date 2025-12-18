Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по Херсонской области: один человек погиб и шестеро ранены - РИА Новости Крым, 18.12.2025
ВСУ ударили по Херсонской области: один человек погиб и шестеро ранены
ВСУ ударили по Херсонской области: один человек погиб и шестеро ранены - РИА Новости Крым, 18.12.2025
ВСУ ударили по Херсонской области: один человек погиб и шестеро ранены
ВСУ нанесли массированный удар по Херсонской области – один человек погиб, шестеро ранены. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 18.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. ВСУ нанесли массированный удар по Херсонской области – один человек погиб, шестеро ранены. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По информации губернатора, в Новой Каховке погибла 72‑летняя женщина, ранен 67-летний мужчина. Он госпитализирован в Каховскую ЦРБ. В Днепрянах пострадали 35‑летняя женщина и 66‑летний мужчина. Доставлены в ближайшие медучреждения.Также в Голой Пристани обстрел повредил административное здание. Ранены трое мужчин, сейчас они проходят лечение в Скадовской ЦРБ.Кроме того, из‑за повреждения энергетической инфраструктуры без света оставались более 4,8 тысяч человек Верхнерогачикского и Алешкинского муниципальных округов.Также утром в четверг стало известно, что три человека погибли и девять получили ранения при ударе ВСУ по Ростовской области. В ночь на четверг беспилотники ВСУ атаковали судно в порту Ростова, Таганрог и многоэтажные дома в Батайске. В результате погибли и получили ранения мирные жители.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Режим ЧС введен в Батайске после атаки ВСУДевять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем ВСУ ударили по Белгородской области: один мирный житель погиб и 10 ранены
ВСУ ударили по Херсонской области: один человек погиб и шестеро ранены

В Херсонской области из-за обстрела ВСУ погибла пенсионерка и еще шесть человек ранены

12:07 18.12.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоПоследствия атаки ВСУ по Херсонской области
Последствия атаки ВСУ по Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. ВСУ нанесли массированный удар по Херсонской области – один человек погиб, шестеро ранены. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Вследствие обстрелов киевского режима погиб один мирный житель, шесть человек пострадало", – сказано в сообщении.
По информации губернатора, в Новой Каховке погибла 72‑летняя женщина, ранен 67-летний мужчина. Он госпитализирован в Каховскую ЦРБ. В Днепрянах пострадали 35‑летняя женщина и 66‑летний мужчина. Доставлены в ближайшие медучреждения.
Также в Голой Пристани обстрел повредил административное здание. Ранены трое мужчин, сейчас они проходят лечение в Скадовской ЦРБ.
Кроме того, из‑за повреждения энергетической инфраструктуры без света оставались более 4,8 тысяч человек Верхнерогачикского и Алешкинского муниципальных округов.
"В Верхнерогачикском округе электроснабжение восстановлено, в Алешкинском работы продолжаются", – добавил губернатор Херсонской области.
Также утром в четверг стало известно, что три человека погибли и девять получили ранения при ударе ВСУ по Ростовской области. В ночь на четверг беспилотники ВСУ атаковали судно в порту Ростова, Таганрог и многоэтажные дома в Батайске. В результате погибли и получили ранения мирные жители.
