Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем
47 украинских беспилотников уничтожены в небе над регионам России за ночь, девять из них – над Крымом и черноморской акваторией, сообщает утром в четверг... РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T07:25
2025-12-18T07:38
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
атаки всу
безопасность
новости
крым
черное море
атаки всу на крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. 47 украинских беспилотников уничтожены в небе над регионам России за ночь, девять из них – над Крымом и черноморской акваторией, сообщает утром в четверг Минобороны РФ.В том числе, 31 вражеский дрон уничтожен над территорией Брянской области, пять – над акваторией Черного моря, по четыре – над Республикой Крым и Белгородской областью, три – над Ростовской."Всего за ночь с 20:00 среды до 7 часов утра четверга дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - добавили в оборонном ведомстве.В ночь на четверг беспилотники ВСУ атаковали судно в порту Ростова, Таганрог и многоэтажные дома в Батайске и Ростове. В результате погибли два члена экипажа грузового судна и один мирный житель в Батайске. Еще девять человек получили ранения.Накануне вечером дежурными средства ПВО уничтожили 30 украинских беспилотников самолетного тип над Крымом и Черным морем, сообщалось ранее. Воздушная тревога была объявлена в Севастополе. На подлете к городу сбили 11 воздушных целей.
крым
черное море
министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, атаки всу, безопасность, новости, крым, черное море, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма
Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

Над Крымом и Черным морем уничтожено 9 беспилотников ВСУ – Минобороны

07:25 18.12.2025 (обновлено: 07:38 18.12.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. 47 украинских беспилотников уничтожены в небе над регионам России за ночь, девять из них – над Крымом и черноморской акваторией, сообщает утром в четверг Минобороны РФ.
"В период с 23:00 17 декабря до 07:00 18 декабря дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сообщили в оборонном ведомстве.
В том числе, 31 вражеский дрон уничтожен над территорией Брянской области, пять – над акваторией Черного моря, по четыре – над Республикой Крым и Белгородской областью, три – над Ростовской.
"Всего за ночь с 20:00 среды до 7 часов утра четверга дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - добавили в оборонном ведомстве.
В ночь на четверг беспилотники ВСУ атаковали судно в порту Ростова, Таганрог и многоэтажные дома в Батайске и Ростове. В результате погибли два члена экипажа грузового судна и один мирный житель в Батайске. Еще девять человек получили ранения.
Накануне вечером дежурными средства ПВО уничтожили 30 украинских беспилотников самолетного тип над Крымом и Черным морем, сообщалось ранее. Воздушная тревога была объявлена в Севастополе. На подлете к городу сбили 11 воздушных целей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Атака ВСУ на порт и многоэтажки в Ростове: есть жертвы и раненные
Атака ВСУ на Крым – что известно
Три беспилотника сбиты над Крымом и пять над Черным морем
 
Министерство обороны РФПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияАтаки ВСУБезопасностьНовостиКрымЧерное мореАтаки ВСУ на КрымБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаСрочные новости Крыма
 
