https://crimea.ria.ru/20251218/devyat-bespilotnikov-sbili-nad-krymom-i-chernym-morem-1151772712.html

Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем - РИА Новости Крым, 18.12.2025

Девять беспилотников сбили над Крымом и Черным морем

47 украинских беспилотников уничтожены в небе над регионам России за ночь, девять из них – над Крымом и черноморской акваторией, сообщает утром в четверг... РИА Новости Крым, 18.12.2025

2025-12-18T07:25

2025-12-18T07:25

2025-12-18T07:38

министерство обороны рф

пво

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

атаки всу

безопасность

новости

крым

черное море

атаки всу на крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/0b/1144074106_0:111:2136:1313_1920x0_80_0_0_4b0eae0521e0c8f7ffacc48e56973525.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. 47 украинских беспилотников уничтожены в небе над регионам России за ночь, девять из них – над Крымом и черноморской акваторией, сообщает утром в четверг Минобороны РФ.В том числе, 31 вражеский дрон уничтожен над территорией Брянской области, пять – над акваторией Черного моря, по четыре – над Республикой Крым и Белгородской областью, три – над Ростовской."Всего за ночь с 20:00 среды до 7 часов утра четверга дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 77 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - добавили в оборонном ведомстве.В ночь на четверг беспилотники ВСУ атаковали судно в порту Ростова, Таганрог и многоэтажные дома в Батайске и Ростове. В результате погибли два члена экипажа грузового судна и один мирный житель в Батайске. Еще девять человек получили ранения.Накануне вечером дежурными средства ПВО уничтожили 30 украинских беспилотников самолетного тип над Крымом и Черным морем, сообщалось ранее. Воздушная тревога была объявлена в Севастополе. На подлете к городу сбили 11 воздушных целей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака ВСУ на порт и многоэтажки в Ростове: есть жертвы и раненныеАтака ВСУ на Крым – что известноТри беспилотника сбиты над Крымом и пять над Черным морем

крым

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, атаки всу, безопасность, новости, крым, черное море, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, срочные новости крыма