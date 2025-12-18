В Крыму действуют больше 40 мер поддержки для военнослужащих и их семей

https://crimea.ria.ru/20251218/v-krymu-deystvuyut-bolshe-40-mer-podderzhki-dlya-voennosluzhaschikh-i-ikh-semey-1151777397.html

В Крыму реализуются больше 40 мер поддержки военнослужащих и членов их семей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24". РИА Новости Крым, 18.12.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Крыму реализуются больше 40 мер поддержки военнослужащих и членов их семей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24".По словам главы региона, каждое утро он начинает с просмотра обращений, которые поступают от бойцов и от их родственников. Аксенов подчеркнул, что ни одно из них не осталось без ответа."Пришел ко мне, обратился за помощью и не получил соответствующей поддержки. Такого практически не было. В случае военнослужащих, конечно, стараемся, чтобы в муниципальных образованиях, органы власти на местах закрепляли должностные лица руководящего состава за каждым военным", – отметил Аксенов.В сентябре в Крыму до 800 тысяч рублей увеличили единовременную выплату военнослужащим, которые заключили контракт с Минобороны России для выполнения задач СВО. Ранее единовременная выплата контрактникам-участникам СВО в Крыму составляла 500 тысяч рублей.В ноябре Аксенов поручил ускорить реагирование на вопросы поддержки участников СВО и членов их семей. Любое промедление будет приравниваться к отказу в содействии, заявлял он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму формируется архив историй участников СВОЧтобы не сидели дома: в Крыму водят бесплатные экскурсии для бойцов СВОВ Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации

