Рейтинг@Mail.ru
В Крыму действуют больше 40 мер поддержки для военнослужащих и их семей - РИА Новости Крым, 18.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20251218/v-krymu-deystvuyut-bolshe-40-mer-podderzhki-dlya-voennosluzhaschikh-i-ikh-semey-1151777397.html
В Крыму действуют больше 40 мер поддержки для военнослужащих и их семей
В Крыму действуют больше 40 мер поддержки для военнослужащих и их семей - РИА Новости Крым, 18.12.2025
В Крыму действуют больше 40 мер поддержки для военнослужащих и их семей
В Крыму реализуются больше 40 мер поддержки военнослужащих и членов их семей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24". РИА Новости Крым, 18.12.2025
2025-12-18T11:12
2025-12-18T11:12
крым
сергей аксенов
соцзащита
помощь бойцам сво
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1d/1135314679_0:578:2613:2048_1920x0_80_0_0_15872af1c6d175ff5daa2672e1a7a55d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Крыму реализуются больше 40 мер поддержки военнослужащих и членов их семей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24".По словам главы региона, каждое утро он начинает с просмотра обращений, которые поступают от бойцов и от их родственников. Аксенов подчеркнул, что ни одно из них не осталось без ответа."Пришел ко мне, обратился за помощью и не получил соответствующей поддержки. Такого практически не было. В случае военнослужащих, конечно, стараемся, чтобы в муниципальных образованиях, органы власти на местах закрепляли должностные лица руководящего состава за каждым военным", – отметил Аксенов.В сентябре в Крыму до 800 тысяч рублей увеличили единовременную выплату военнослужащим, которые заключили контракт с Минобороны России для выполнения задач СВО. Ранее единовременная выплата контрактникам-участникам СВО в Крыму составляла 500 тысяч рублей.В ноябре Аксенов поручил ускорить реагирование на вопросы поддержки участников СВО и членов их семей. Любое промедление будет приравниваться к отказу в содействии, заявлял он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как в Крыму формируется архив историй участников СВОЧтобы не сидели дома: в Крыму водят бесплатные экскурсии для бойцов СВОВ Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1d/1135314679_171:239:2583:2048_1920x0_80_0_0_15d16daf5b36b51474584cbab0c109d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сергей аксенов, соцзащита, помощь бойцам сво, новости крыма
В Крыму действуют больше 40 мер поддержки для военнослужащих и их семей

В Крыму действуют больше 40 мер поддержки для военнослужащих и их семей – Аксенов

11:12 18.12.2025
 
© РИА Новости . Виталий Невар / Перейти в фотобанкВетераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества" в Калининграде.
Ветераны во время открытия филиала фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества в Калининграде. - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
© РИА Новости . Виталий Невар
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Крыму реализуются больше 40 мер поддержки военнослужащих и членов их семей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в интервью телеканалу "Россия 24".
"Мы смотрим, что делают в других субъектах, перенимаем высшие практики. На самом деле более 40 мер поддержки военнослужащих и членов семей в Республике Крым приняты различного уровня", – сказал он.
По словам главы региона, каждое утро он начинает с просмотра обращений, которые поступают от бойцов и от их родственников. Аксенов подчеркнул, что ни одно из них не осталось без ответа.
"Пришел ко мне, обратился за помощью и не получил соответствующей поддержки. Такого практически не было. В случае военнослужащих, конечно, стараемся, чтобы в муниципальных образованиях, органы власти на местах закрепляли должностные лица руководящего состава за каждым военным", – отметил Аксенов.
В сентябре в Крыму до 800 тысяч рублей увеличили единовременную выплату военнослужащим, которые заключили контракт с Минобороны России для выполнения задач СВО. Ранее единовременная выплата контрактникам-участникам СВО в Крыму составляла 500 тысяч рублей.
В ноябре Аксенов поручил ускорить реагирование на вопросы поддержки участников СВО и членов их семей. Любое промедление будет приравниваться к отказу в содействии, заявлял он.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как в Крыму формируется архив историй участников СВО
Чтобы не сидели дома: в Крыму водят бесплатные экскурсии для бойцов СВО
В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации
 
КрымСергей АксеновСоцзащитаПомощь бойцам СВОНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:18Не сбавлять темп: в Крыму за год построили миллион "квадратов" жилья
12:13Маргарита Симоньян стала почетным гражданином Краснодара
12:07ВСУ ударили по Херсонской области: один человек погиб и шестеро ранены
11:59Половина Украины готова признать суверенитет России - СВР
11:50Удары по Украине сегодня: в трех областях наступил блэкаут
11:41ВСУ атаковали дронами гуманитарный центр в Запорожье
11:33Крупный российский бизнес динамично заходит в Крым
11:21Почему Украина никогда не вернет Крым – ответ Аксенова
11:12В Крыму действуют больше 40 мер поддержки для военнослужащих и их семей
10:56В Севастополе мотоциклист попал под колеса Audi
10:48Крым с 2014 года находится на военном положении - Аксенов
10:43Аксенов рассказал о ситуации с топливом в Крыму
10:38ВТБ: в половине случаях обмана жертвы сами отдают деньги мошенникам
10:22В Крыму сотрудник МЧС стал свидетелем ДТП и помог женщине с ребенком
10:14Двум "гастролерам" из Ялты грозит до 10 лет за обман пенсионеров
10:06Решения отдельных иностранных судов больше не касаются России
09:54Использовали "втемную": ФСБ раскрыла детали предотвращенного теракта
09:39Режим ЧС введен в Батайске после атаки ВСУ
09:30Крымский мост сейчас: оперативная информация на утро четверга
08:56Программу льготного лизинга в новых регионах России продлили на год
Лента новостейМолния