В Крыму ужесточат контроль за выполнением обращений бойцов СВО - Аксенов

В Крыму ужесточат контроль за выполнением обращений бойцов СВО - Аксенов

2025-11-28T13:20

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму промедление властей и организаций при реагировании в вопросах поддержки участников СВО и членов их семей будет приравниваться к отказу в содействии. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, такие запросы требуют оперативной, четкой отработки и не терпят отлагательств."Необходимо, чтобы эта деятельность была более эффективной с точки зрения скорости и качества реакции органов власти на обращения военнослужащих и семей. Поручил профильным министерствам и ведомствам отрабатывать поступающие запросы оперативно, в телефонном режиме и без лишней бюрократии. Каждый спорный случай необходимо прорабатывать досконально, вникнув в детали. Любое необоснованное промедление будет расцениваться как отказ от содействия людям, попавшим в беду или сложную жизненную ситуацию", – подчеркнул глава Крыма.Ранее сообщалось, что участникам спецоперации, состоящие в добровольческих формированиях, будут учитывать службу при расчете пенсионных выплат за выслугу лет.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области ввели 11 новых льгот для бойцов СВО и их семейЗолотая середина – Крым в рейтинге регионов по поддержке участников СВОРодственники участников СВО смогут бесплатно сопровождать их на лечение

