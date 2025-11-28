Рейтинг@Mail.ru
В Крыму ужесточат контроль за выполнением обращений бойцов СВО - Аксенов

Промедление властей Крыма при обращениях бойцов СВО приравняют к отказу в содействии

13:20 28.11.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму промедление властей и организаций при реагировании в вопросах поддержки участников СВО и членов их семей будет приравниваться к отказу в содействии. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, такие запросы требуют оперативной, четкой отработки и не терпят отлагательств.
"Необходимо, чтобы эта деятельность была более эффективной с точки зрения скорости и качества реакции органов власти на обращения военнослужащих и семей. Поручил профильным министерствам и ведомствам отрабатывать поступающие запросы оперативно, в телефонном режиме и без лишней бюрократии. Каждый спорный случай необходимо прорабатывать досконально, вникнув в детали. Любое необоснованное промедление будет расцениваться как отказ от содействия людям, попавшим в беду или сложную жизненную ситуацию", – подчеркнул глава Крыма.
Ранее сообщалось, что участникам спецоперации, состоящие в добровольческих формированиях, будут учитывать службу при расчете пенсионных выплат за выслугу лет.
