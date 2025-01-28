https://crimea.ria.ru/20250128/v-krymu-uvelichili-edinovremennuyu-vyplatu-uchastnikam-spetsoperatsii-1143731820.html

В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации

В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации - РИА Новости Крым, 28.01.2025

В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации

В Крыму единовременная выплата военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны России для выполнения задач СВО, увеличена до 500 тысяч рублей. Соответствующий РИА Новости Крым, 28.01.2025

2025-01-28T11:08

2025-01-28T11:08

2025-01-28T11:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Крыму единовременная выплата военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны России для выполнения задач СВО, увеличена до 500 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.Ранее единовременная выплата контрактникам-участникам СВО в Крыму составляла 400 тысяч рублей.Выплаты участникам СВО – мера государственной поддержки военнослужащих. Сейчас участникам спецоперации положено более десяти видов финансовой поддержки, а также различные льготы. Некоторые выплаты и преференции предназначены и членам семьи граждан, принимающих участие в СВО.Указом президента России от 31 июля 2024 года установлена единовременная денежная выплата в размере 400 тысяч рублей. Контрактникам, в том числе поступившим на военную службу из запаса, производится выплата подъемного пособия в размере одного оклада денежного содержания военнослужащего и одной четвертой оклада на каждого члена семьи.В дополнение к указанным, возможно получить денежные выплаты и на региональном уровне. Их размер устанавливают власти субъектов РФ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Санатории для ветеранов СВО - что предлагает Соцфонд в 2025 годуБолее 11 млрд выделят для помощи получившим инвалидность бойцам СВОВ Севастополе построен социальный кластер для семей военных – Развожаев

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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