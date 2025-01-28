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В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации - РИА Новости Крым, 28.01.2025
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В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации
В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации - РИА Новости Крым, 28.01.2025
В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации
В Крыму единовременная выплата военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны России для выполнения задач СВО, увеличена до 500 тысяч рублей. Соответствующий РИА Новости Крым, 28.01.2025
2025-01-28T11:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Крыму единовременная выплата военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны России для выполнения задач СВО, увеличена до 500 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.Ранее единовременная выплата контрактникам-участникам СВО в Крыму составляла 400 тысяч рублей.Выплаты участникам СВО – мера государственной поддержки военнослужащих. Сейчас участникам спецоперации положено более десяти видов финансовой поддержки, а также различные льготы. Некоторые выплаты и преференции предназначены и членам семьи граждан, принимающих участие в СВО.Указом президента России от 31 июля 2024 года установлена единовременная денежная выплата в размере 400 тысяч рублей. Контрактникам, в том числе поступившим на военную службу из запаса, производится выплата подъемного пособия в размере одного оклада денежного содержания военнослужащего и одной четвертой оклада на каждого члена семьи.В дополнение к указанным, возможно получить денежные выплаты и на региональном уровне. Их размер устанавливают власти субъектов РФ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Санатории для ветеранов СВО - что предлагает Соцфонд в 2025 годуБолее 11 млрд выделят для помощи получившим инвалидность бойцам СВОВ Севастополе построен социальный кластер для семей военных – Развожаев
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96
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новости крыма, герои сво, крым, сергей аксенов, господдержка
В Крыму увеличили единовременную выплату участникам спецоперации

В Крыму единовременную выплату контрактникам-участникам СВО увеличили до 500 тысяч рублей

11:08 28.01.2025 (обновлено: 11:24 28.01.2025)
 
© РИА Новости КрымУдостоверение ветерана боевых действий
Удостоверение ветерана боевых действий - РИА Новости, 1920, 28.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 янв – РИА Новости Крым. В Крыму единовременная выплата военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны России для выполнения задач СВО, увеличена до 500 тысяч рублей. Соответствующий указ подписал глава республики Сергей Аксенов.

"Установить в Республике Крым единовременную денежную выплату гражданам РФ и иностранным гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ сроком на один год и более для выполнения задач специальной военной операции... заключившим контракт в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2025 года в размере 500 000 рублей", – говорится в документе.

Ранее единовременная выплата контрактникам-участникам СВО в Крыму составляла 400 тысяч рублей.
Выплаты участникам СВО – мера государственной поддержки военнослужащих. Сейчас участникам спецоперации положено более десяти видов финансовой поддержки, а также различные льготы. Некоторые выплаты и преференции предназначены и членам семьи граждан, принимающих участие в СВО.
Указом президента России от 31 июля 2024 года установлена единовременная денежная выплата в размере 400 тысяч рублей. Контрактникам, в том числе поступившим на военную службу из запаса, производится выплата подъемного пособия в размере одного оклада денежного содержания военнослужащего и одной четвертой оклада на каждого члена семьи.
В дополнение к указанным, возможно получить денежные выплаты и на региональном уровне. Их размер устанавливают власти субъектов РФ.
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