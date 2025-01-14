https://crimea.ria.ru/20250114/v-sevastopole-postroen-sotsialnyy-klaster-dlya-semey-voennykh--razvozhaev-1143349289.html

В Севастополе построен социальный кластер для семей военных – Развожаев

В Севастополе построен социальный кластер для семей военных – Развожаев - РИА Новости Крым, 14.01.2025

В Севастополе построен социальный кластер для семей военных – Развожаев

В Севастополе в микрорайоне компактного проживания военнослужащих построили социальный кластер, включающий школы, детские сады и поликлинику. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T19:45

2025-01-14T19:45

2025-01-14T19:46

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе в микрорайоне компактного проживания военнослужащих построили социальный кластер, включающий школы, детские сады и поликлинику. Об этом в ходе совещания по вопросам развития Крыма и Севастополя доложил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.В этом микрорайоне завершено также строительство многофункционального культурно-досугового центра с залом на 380 мест, с помещениями для занятий кружков и секций. Дети военных могут получать эти социальные услуги, не покидая своего микрорайона, подчеркнул Развожаев.Ранее Развожаев назвал поддержку героев СВО одной из главных задач исполнительной власти и депутатского корпуса в Севастополе. В Законодательном собрании города в конце прошлого года был сформирован постоянно действующий комитет по поддержке героев специальной военной операции. Его возглавил Герой России Роман Кулаков, участник программы "Время героев".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, севастополь, новости, герои сво, общество