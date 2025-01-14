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В Севастополе построен социальный кластер для семей военных – Развожаев - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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В Севастополе построен социальный кластер для семей военных – Развожаев
В Севастополе построен социальный кластер для семей военных – Развожаев - РИА Новости Крым, 14.01.2025
В Севастополе построен социальный кластер для семей военных – Развожаев
В Севастополе в микрорайоне компактного проживания военнослужащих построили социальный кластер, включающий школы, детские сады и поликлинику. Об этом в ходе... РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T19:45
2025-01-14T19:46
михаил развожаев
севастополь
новости
герои сво
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе в микрорайоне компактного проживания военнослужащих построили социальный кластер, включающий школы, детские сады и поликлинику. Об этом в ходе совещания по вопросам развития Крыма и Севастополя доложил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.В этом микрорайоне завершено также строительство многофункционального культурно-досугового центра с залом на 380 мест, с помещениями для занятий кружков и секций. Дети военных могут получать эти социальные услуги, не покидая своего микрорайона, подчеркнул Развожаев.Ранее Развожаев назвал поддержку героев СВО одной из главных задач исполнительной власти и депутатского корпуса в Севастополе. В Законодательном собрании города в конце прошлого года был сформирован постоянно действующий комитет по поддержке героев специальной военной операции. Его возглавил Герой России Роман Кулаков, участник программы "Время героев".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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михаил развожаев, севастополь, новости, герои сво, общество
В Севастополе построен социальный кластер для семей военных – Развожаев

В Севастополе для семей военных построен социальный кластер со школами и детсадами

19:45 14.01.2025 (обновлено: 19:46 14.01.2025)
 
© РИА Новости КрымУдостоверение ветерана боевых действий
Удостоверение ветерана боевых действий - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. В Севастополе в микрорайоне компактного проживания военнослужащих построили социальный кластер, включающий школы, детские сады и поликлинику. Об этом в ходе совещания по вопросам развития Крыма и Севастополя доложил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Благодаря государственной программе в одном из микрорайонов, где у нас компактно проживают семьи военных, мы построили целый социальный кластер. Это школа на 1000 мест, отдельно здание школы для начальных классов, два детских садика, поликлиника на 320 посещений", – сказал губернатор.

В этом микрорайоне завершено также строительство многофункционального культурно-досугового центра с залом на 380 мест, с помещениями для занятий кружков и секций. Дети военных могут получать эти социальные услуги, не покидая своего микрорайона, подчеркнул Развожаев.
"В Севастополе очень много воинских частей, очень много семей защитников Отечества. Мы оказываем им всю необходимую возможную помощь. Приняли закон в 2022 году, согласно котрому оказывает 12 мер социальной поддержки", – сказал глава региона.
Ранее Развожаев назвал поддержку героев СВО одной из главных задач исполнительной власти и депутатского корпуса в Севастополе. В Законодательном собрании города в конце прошлого года был сформирован постоянно действующий комитет по поддержке героев специальной военной операции. Его возглавил Герой России Роман Кулаков, участник программы "Время героев".
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Михаил РазвожаевСевастопольНовостиГерои СВООбщество
 
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Заголовок открываемого материала
19:53Путин поддержал продление программы развития Крыма и Севастополя
19:45В Севастополе построен социальный кластер для семей военных – Развожаев
19:38Население Севастополя за 10 лет выросло на 43%
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