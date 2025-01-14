https://crimea.ria.ru/20250114/bastrykin-vruchil-nagrady-dmitriyu-kiselevu-i-margarite-simonyan-1143353448.html

Бастрыкин вручил награды Дмитрию Киселеву и Маргарите Симоньян

Бастрыкин вручил награды Дмитрию Киселеву и Маргарите Симоньян - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Бастрыкин вручил награды Дмитрию Киселеву и Маргарите Симоньян

Журналисты международной медиагруппы "Россия Сегодня" получили ведомственные награды Следственного комитета России. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T22:57

2025-01-14T22:57

2025-01-14T23:11

новости

александр бастрыкин

дмитрий киселев

маргарита симоньян

награды

россия

ск рф (следственный комитет российской федерации)

международная медиагруппа "россия сегодня"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Журналисты международной медиагруппы "Россия Сегодня" получили ведомственные награды Следственного комитета России. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ведомственные медали четверым сотрудникам медиагруппы "Россия сегодня" вручил глава ведомства Александр Бастрыкин.Медалью "За заслуги" награждена главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, медалями "За содействие" – генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и заместитель главного редактора, директор главной дирекции информации "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев, медалью "За высокую гражданственность" – корреспондент "Россия сегодня" Андрей Казаков.В свою очередь, журналисты поблагодарили Председателя СК России за открытость и оперативную реакцию ведомства на различные происшествия. Высоко оценена работа сотрудников Следкома в зоне СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На передовой информационной войны: в Крыму поздравили журналистовЗа смелость и честность: Мишустин наградил военкоров "России сегодня"Путин наградил Маргариту Симоньян орденом "За заслуги перед Отечеством"

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, александр бастрыкин, дмитрий киселев, маргарита симоньян, награды, россия, ск рф (следственный комитет российской федерации), международная медиагруппа "россия сегодня"