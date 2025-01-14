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Бастрыкин вручил награды Дмитрию Киселеву и Маргарите Симоньян - РИА Новости Крым, 14.01.2025
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Бастрыкин вручил награды Дмитрию Киселеву и Маргарите Симоньян
Бастрыкин вручил награды Дмитрию Киселеву и Маргарите Симоньян - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Бастрыкин вручил награды Дмитрию Киселеву и Маргарите Симоньян
Журналисты международной медиагруппы "Россия Сегодня" получили ведомственные награды Следственного комитета России. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T22:57
2025-01-14T23:11
новости
александр бастрыкин
дмитрий киселев
маргарита симоньян
награды
россия
ск рф (следственный комитет российской федерации)
международная медиагруппа "россия сегодня"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Журналисты международной медиагруппы "Россия Сегодня" получили ведомственные награды Следственного комитета России. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.Ведомственные медали четверым сотрудникам медиагруппы "Россия сегодня" вручил глава ведомства Александр Бастрыкин.Медалью "За заслуги" награждена главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, медалями "За содействие" – генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и заместитель главного редактора, директор главной дирекции информации "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев, медалью "За высокую гражданственность" – корреспондент "Россия сегодня" Андрей Казаков.В свою очередь, журналисты поблагодарили Председателя СК России за открытость и оперативную реакцию ведомства на различные происшествия. Высоко оценена работа сотрудников Следкома в зоне СВО.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На передовой информационной войны: в Крыму поздравили журналистовЗа смелость и честность: Мишустин наградил военкоров "России сегодня"Путин наградил Маргариту Симоньян орденом "За заслуги перед Отечеством"
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новости, александр бастрыкин, дмитрий киселев, маргарита симоньян, награды, россия, ск рф (следственный комитет российской федерации), международная медиагруппа "россия сегодня"
Бастрыкин вручил награды Дмитрию Киселеву и Маргарите Симоньян

Журналисты медиагруппы "Россия Сегодня" получили ведомственные награды Следкома России

22:57 14.01.2025 (обновлено: 23:11 14.01.2025)
 
© Следственный комитет РФЖурналисты медиагруппы "Россия Сегодня" получили ведомственные награды Следкома России
Журналисты медиагруппы Россия Сегодня получили ведомственные награды Следкома России
© Следственный комитет РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. Журналисты международной медиагруппы "Россия Сегодня" получили ведомственные награды Следственного комитета России. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.
Ведомственные медали четверым сотрудникам медиагруппы "Россия сегодня" вручил глава ведомства Александр Бастрыкин.
Медалью "За заслуги" награждена главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, медалями "За содействие" – генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и заместитель главного редактора, директор главной дирекции информации "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев, медалью "За высокую гражданственность" – корреспондент "Россия сегодня" Андрей Казаков.

"Бастрыкин поблагодарил представителей СМИ за внимание к деятельности Следственного комитета, за самоотверженный труд и активную гражданскую позицию", – сказано в сообщении.

В свою очередь, журналисты поблагодарили Председателя СК России за открытость и оперативную реакцию ведомства на различные происшествия. Высоко оценена работа сотрудников Следкома в зоне СВО.
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НовостиАлександр БастрыкинДмитрий КиселевМаргарита СимоньянНаградыРоссияСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Международная медиагруппа "Россия сегодня"
 
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