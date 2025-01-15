https://crimea.ria.ru/20250115/sem-sel-v-prigorode-simferopolya-do-vechera-ostanutsya-bez-sveta-1143340708.html
Семь сел в пригороде Симферополя до вечера останутся без света
Семь сел в пригороде Симферополя до вечера останутся без света - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Семь сел в пригороде Симферополя до вечера останутся без света
Жители семи сел Симферопольского района Крыма в среду до вечера останутся без света из-за ремонта на линиях электропередачи. Об этом сообщает официальный... РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T07:14
2025-01-15T07:14
2025-01-15T07:14
электричество
симферопольский район
гуп рк "крымэнерго"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Жители семи сел Симферопольского района Крыма в среду до вечера останутся без света из-за ремонта на линиях электропередачи. Об этом сообщает официальный Telegram-канал "Крымэнерго".По информации предприятия, с 12:00 до 17:00 света не будет в селе Трудовое в садовых товариществах "Минерал", "Садовник", "Припять", "Контакт", а также в сельскохозяйственных производственных кооперативах "Технолог" и "Полис".В селе Белое-4 обесточат жителей массива Белое, а также садовые товарищества "Цветовод", "Селта", "Дельфин", "Линза", "Медик", "Нива", "Энергетик", "Строитель".В Мазанке не будет электроснабжения у жителей садового товарищества "Родничок", в селе Урожайное – в товариществе собственников недвижимости "Родничок" и в селе Живописное – в домах товариществ "Эдельвейс" и "Горки-4".В период с 13:00 до 17:00 электроэнергию отключат в селе Залесье по улицам Победы, Лесная, Залесская, Подгорная, а также в массиве "Яйла".В селе Фонтаны без света останутся абоненты по адресам: ул. Бирлик, ул. Османова, ул. Тарлы, ул. Къыртышлы, ул. Юксеклик, ул. Дагджи, ул. В. Ибрагимова, ул. Акъташ, ул. Азатлыкъ, ул. Санаат, пер. Адалет, ул. А. Бортсеитова, ул. Чкалова, ул. Верхние Фонтаны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В России модернизируют коммунальную инфраструктуру на 4,5 трлнКогда достроят новую подстанцию в КоктебелеВ Крыму начали внедрять умную систему учета электроэнергии
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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электричество, симферопольский район, гуп рк "крымэнерго", жкх, жкх крыма и севастополя, энергосистема крыма, отключение электроэнергии в крыму, электросети, новости крыма, общество
Семь сел в пригороде Симферополя до вечера останутся без света
В Симферопольском районе семь сел останутся без света из-за ремонта
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Жители семи сел Симферопольского района Крыма в среду до вечера останутся без света из-за ремонта на линиях электропередачи. Об этом сообщает официальный Telegram-канал "Крымэнерго".
По информации предприятия, с 12:00 до 17:00 света не будет в селе Трудовое в садовых товариществах "Минерал", "Садовник", "Припять", "Контакт", а также в сельскохозяйственных производственных кооперативах "Технолог" и "Полис".
В селе Белое-4 обесточат жителей массива Белое, а также садовые товарищества "Цветовод", "Селта", "Дельфин", "Линза", "Медик", "Нива", "Энергетик", "Строитель".
В Мазанке не будет электроснабжения у жителей садового товарищества "Родничок", в селе Урожайное – в товариществе собственников недвижимости "Родничок" и в селе Живописное – в домах товариществ "Эдельвейс" и "Горки-4".
В период с 13:00 до 17:00 электроэнергию отключат в селе Залесье по улицам Победы, Лесная, Залесская, Подгорная, а также в массиве "Яйла".
В селе Фонтаны без света останутся абоненты по адресам: ул. Бирлик, ул. Османова, ул. Тарлы, ул. Къыртышлы, ул. Юксеклик, ул. Дагджи, ул. В. Ибрагимова, ул. Акъташ, ул. Азатлыкъ, ул. Санаат, пер. Адалет, ул. А. Бортсеитова, ул. Чкалова, ул. Верхние Фонтаны.
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