https://crimea.ria.ru/20250115/spetssluzhby-kieva-predlagali-voennym-rf-1-mln-dollarov-za-sdachu-gorlovki-1143358444.html

Спецслужбы Киева предлагали военным РФ 1 млн долларов за сдачу Горловки

Спецслужбы Киева предлагали военным РФ 1 млн долларов за сдачу Горловки - РИА Новости Крым, 15.01.2025

Спецслужбы Киева предлагали военным РФ 1 млн долларов за сдачу Горловки

ФСБ России совместно с Минобороны РФ пресекли акцию украинской военной разведки, представители которой предлагали российским военнослужащим в Горловке Донецкой... РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T10:03

2025-01-15T10:03

2025-01-15T10:05

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости сво

донецкая народная республика (днр)

горловка

главное управление разведки украины (гур)

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. ФСБ России совместно с Минобороны РФ пресекли акцию украинской военной разведки, представители которой предлагали российским военнослужащим в Горловке Донецкой Народной Республики покинуть свои позиции за вознаграждение в один миллион долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.По данным ведомства, разведка противника выплатила российским военным аванс в размере 100 тысяч долларов. Эти деньги направлены на закупку материально-технических средств в интересах участвующих в СВО подразделений.При этом в ходе пресечения вражеской акции российские спецслужбы и военные вскрыли районы сосредоточения частей ВСУ."Подразделениями ВС России нанесены превентивные ракетно-артиллерийские удары по выявленным маршрутам передвижения украинских вооруженных формирований к нашим позициям. Противник понес значительные людские и материальные потери", - уточнили в ФСБ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленного офицера и блогераКрымчанина осудили за передачу СБУ данных о российском авиакомплексеВ Херсонской области гражданина Украины приговорили к 12 годам за шпионаж

донецкая народная республика (днр)

горловка

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости сво, донецкая народная республика (днр), горловка, главное управление разведки украины (гур), вооруженные силы россии, новости