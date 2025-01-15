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Спецслужбы Киева предлагали военным РФ 1 млн долларов за сдачу Горловки - РИА Новости Крым, 15.01.2025
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Спецслужбы Киева предлагали военным РФ 1 млн долларов за сдачу Горловки
Спецслужбы Киева предлагали военным РФ 1 млн долларов за сдачу Горловки - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Спецслужбы Киева предлагали военным РФ 1 млн долларов за сдачу Горловки
ФСБ России совместно с Минобороны РФ пресекли акцию украинской военной разведки, представители которой предлагали российским военнослужащим в Горловке Донецкой... РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T10:03
2025-01-15T10:05
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости сво
донецкая народная республика (днр)
горловка
главное управление разведки украины (гур)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. ФСБ России совместно с Минобороны РФ пресекли акцию украинской военной разведки, представители которой предлагали российским военнослужащим в Горловке Донецкой Народной Республики покинуть свои позиции за вознаграждение в один миллион долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.По данным ведомства, разведка противника выплатила российским военным аванс в размере 100 тысяч долларов. Эти деньги направлены на закупку материально-технических средств в интересах участвующих в СВО подразделений.При этом в ходе пресечения вражеской акции российские спецслужбы и военные вскрыли районы сосредоточения частей ВСУ."Подразделениями ВС России нанесены превентивные ракетно-артиллерийские удары по выявленным маршрутам передвижения украинских вооруженных формирований к нашим позициям. Противник понес значительные людские и материальные потери", - уточнили в ФСБ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленного офицера и блогераКрымчанина осудили за передачу СБУ данных о российском авиакомплексеВ Херсонской области гражданина Украины приговорили к 12 годам за шпионаж
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости сво, донецкая народная республика (днр), горловка, главное управление разведки украины (гур), вооруженные силы россии, новости
Спецслужбы Киева предлагали военным РФ 1 млн долларов за сдачу Горловки

Военная разведка Украины предложила военным РФ оставить позиции в Горловке за $1 млн

10:03 15.01.2025 (обновлено: 10:05 15.01.2025)
 
© РИА Новости . Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкФлаг России в Горловке ДНР
Флаг России в Горловке ДНР - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. ФСБ России совместно с Минобороны РФ пресекли акцию украинской военной разведки, представители которой предлагали российским военнослужащим в Горловке Донецкой Народной Республики покинуть свои позиции за вознаграждение в один миллион долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.
"Представители украинской военной разведки обещали российским военнослужащим 1 миллион долларов США за оставление позиций в Горловке. Устремления главного управления разведки минобороны Украины были своевременно выявлены военной контрразведкой ФСБ России и переведены в контролируемые условия", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, разведка противника выплатила российским военным аванс в размере 100 тысяч долларов. Эти деньги направлены на закупку материально-технических средств в интересах участвующих в СВО подразделений.
При этом в ходе пресечения вражеской акции российские спецслужбы и военные вскрыли районы сосредоточения частей ВСУ.
"Подразделениями ВС России нанесены превентивные ракетно-артиллерийские удары по выявленным маршрутам передвижения украинских вооруженных формирований к нашим позициям. Противник понес значительные людские и материальные потери", - уточнили в ФСБ.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Новости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)ГорловкаГлавное управление разведки Украины (ГУР)Вооруженные силы РоссииНовости
 
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