https://crimea.ria.ru/20250115/spetssluzhby-kieva-predlagali-voennym-rf-1-mln-dollarov-za-sdachu-gorlovki-1143358444.html
Спецслужбы Киева предлагали военным РФ 1 млн долларов за сдачу Горловки
Спецслужбы Киева предлагали военным РФ 1 млн долларов за сдачу Горловки - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Спецслужбы Киева предлагали военным РФ 1 млн долларов за сдачу Горловки
ФСБ России совместно с Минобороны РФ пресекли акцию украинской военной разведки, представители которой предлагали российским военнослужащим в Горловке Донецкой... РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T10:03
2025-01-15T10:03
2025-01-15T10:05
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости сво
донецкая народная республика (днр)
горловка
главное управление разведки украины (гур)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. ФСБ России совместно с Минобороны РФ пресекли акцию украинской военной разведки, представители которой предлагали российским военнослужащим в Горловке Донецкой Народной Республики покинуть свои позиции за вознаграждение в один миллион долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центр общественных связей ФСБ.По данным ведомства, разведка противника выплатила российским военным аванс в размере 100 тысяч долларов. Эти деньги направлены на закупку материально-технических средств в интересах участвующих в СВО подразделений.При этом в ходе пресечения вражеской акции российские спецслужбы и военные вскрыли районы сосредоточения частей ВСУ."Подразделениями ВС России нанесены превентивные ракетно-артиллерийские удары по выявленным маршрутам передвижения украинских вооруженных формирований к нашим позициям. Противник понес значительные людские и материальные потери", - уточнили в ФСБ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракты против высокопоставленного офицера и блогераКрымчанина осудили за передачу СБУ данных о российском авиакомплексеВ Херсонской области гражданина Украины приговорили к 12 годам за шпионаж
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости сво, донецкая народная республика (днр), горловка, главное управление разведки украины (гур), вооруженные силы россии, новости
Спецслужбы Киева предлагали военным РФ 1 млн долларов за сдачу Горловки
Военная разведка Украины предложила военным РФ оставить позиции в Горловке за $1 млн
10:03 15.01.2025 (обновлено: 10:05 15.01.2025)