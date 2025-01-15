https://crimea.ria.ru/20250115/bolevaya-tochka-evrazii-ekspert-poyasnil-strategicheskoe-znachenie-kryma-1143363011.html
Болевая точка Евразии: эксперт пояснил стратегическое значение Крыма
Болевая точка Евразии: эксперт пояснил стратегическое значение Крыма - РИА Новости Крым, 15.01.2025
Болевая точка Евразии: эксперт пояснил стратегическое значение Крыма
Крым с античных времен являлся стратегическим регионом и остается болевой точкой для Евразии, что определяет его значение для России и мира. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 15.01.2025
2025-01-15T12:36
2025-01-15T12:36
2025-01-15T12:36
радио "спутник в крыму"
крым
европа
сша
в мире
политика
россия
мнения
олег шевченко
крым в истории: секреты, факты, фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/101783/24/1017832478_0:162:3088:1899_1920x0_80_0_0_845b48215a0bfb2c94d3fcacfed04ca5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Крым с античных времен являлся стратегическим регионом и остается болевой точкой для Евразии, что определяет его значение для России и мира. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор философских наук, завкафедрой философии КФУ им. Вернадского, председатель Крымского отделения Российского философского общества Олег Шевченко.Накануне президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя подчеркнул, что оба региона имеют стратегическое значение для всей страны.Такая роль определяется зачастую не размером, а положением, потому "маленькие городки и полуострова держат в кулаке огромные регионы планеты", прокомментировал заявление российского лидера Шевченко.Географическое значение и влияние Крымского полуострова было известно с античного времени, заметил эксперт. Это доказывают и многие события в истории, в том числе войны, в которых Европа в лице своих сильнейших государств желала взять его под контроль.При этом если британцы и французы всегда больше стремились к власти и наживе, то немцы уделили древнему наследию Крыма максимум внимания в эпоху господствовавшей в Германии идеологии нацизма. Для достижения этих целей нацистские власти даже извратили исторические факты, связанные с Крымом, заметил эксперт."Третий рейх, захватывая Крым, использовал две цели. Одна очевидная – военная, так как Крым являлся площадкой стратегической авиации, которая наносила серьезные удары по нефтеносным регионам Румынии, и это было очень чувствительно для Германской империи. А вторая – идеологическая. Крым называли Готенланд –"земля готов". Это пространство Гитлер считал частью Германии, что превращало Крым в сакральный центр, без которого Германия существовать не может", – рассказал Шевченко.И сегодня Крым остается болевой точкой Евразии, где, к тому же, есть стратегические интересы у США.Россия не обсуждает судьбу Крыма и новых регионов с Западом – ПатрушевТаким образом от позиции Крыма сегодня зависит геополитический расклад со всеми вытекающими последствиями не только в регионе, но и в мире, делает вывод эксперт."Если вы играете в шахматы или в японскую игру Го, то знаете, что от позиции фишечки зачастую зависит вся партия. Сильная позиция даже маленькой скромной фигуры оказывает решающее воздействие на гамбит. Вот так же и Крым", – заключил Шевченко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров предупредил Запад о повторении судьбы Наполеона и ГитлераПочему Турция не признает КрымРазвитие Крыма и Севастополя: главные заявления Путина
крым
европа
сша
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/101783/24/1017832478_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0a53391cf759d9adb2eb5de3363e9279.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, европа, сша, в мире, политика, россия, мнения, олег шевченко, крым в истории: секреты, факты, фото, история
Болевая точка Евразии: эксперт пояснил стратегическое значение Крыма
Крым является стратегическим регионом России как болевая точка Евразии – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым.
Крым с античных времен являлся стратегическим регионом и остается болевой точкой для Евразии, что определяет его значение для России и мира. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил доктор философских наук, завкафедрой философии КФУ им. Вернадского, председатель Крымского отделения Российского философского общества Олег Шевченко.
Накануне президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя подчеркнул, что оба региона имеют стратегическое значение для всей страны
.
Такая роль определяется зачастую не размером, а положением, потому "маленькие городки и полуострова держат в кулаке огромные регионы планеты", прокомментировал заявление российского лидера Шевченко.
"Крым, если можно так выразиться, – некое колено, которое сильным натиском вклинилось в Черноморский и оказывает влияние на Средиземноморский регионы. Крым контролирует Азовское море и оказывает воздействие на Балканы, проливы", – пояснил Шевченко.
Географическое значение и влияние Крымского полуострова было известно с античного времени, заметил эксперт. Это доказывают и многие события в истории, в том числе войны, в которых Европа в лице своих сильнейших государств желала взять его под контроль.
При этом если британцы и французы всегда больше стремились к власти и наживе, то немцы уделили древнему наследию Крыма максимум внимания в эпоху господствовавшей в Германии идеологии нацизма. Для достижения этих целей нацистские власти даже извратили исторические факты, связанные с Крымом, заметил эксперт.
"Третий рейх, захватывая Крым, использовал две цели. Одна очевидная – военная, так как Крым являлся площадкой стратегической авиации, которая наносила серьезные удары по нефтеносным регионам Румынии, и это было очень чувствительно для Германской империи. А вторая – идеологическая. Крым называли Готенланд –"земля готов". Это пространство Гитлер считал частью Германии, что превращало Крым в сакральный центр, без которого Германия существовать не может", – рассказал Шевченко.
И сегодня Крым остается болевой точкой Евразии, где, к тому же, есть стратегические интересы у США.
"В американской концепции развития мира есть Каспийско-Средиземноморско-Черноморский регион. Представьте: от Каспия до Средиземного моря они воспринимают как единый регион. И в нем Крым занимает центральную, ключевую позицию", – указал Шевченко.
Таким образом от позиции Крыма сегодня зависит геополитический расклад со всеми вытекающими последствиями не только в регионе, но и в мире, делает вывод эксперт.
"Если вы играете в шахматы или в японскую игру Го, то знаете, что от позиции фишечки зачастую зависит вся партия. Сильная позиция даже маленькой скромной фигуры оказывает решающее воздействие на гамбит. Вот так же и Крым", – заключил Шевченко.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: