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Болевая точка Евразии: эксперт пояснил стратегическое значение Крыма

Болевая точка Евразии: эксперт пояснил стратегическое значение Крыма - РИА Новости Крым, 15.01.2025

Болевая точка Евразии: эксперт пояснил стратегическое значение Крыма

Крым с античных времен являлся стратегическим регионом и остается болевой точкой для Евразии, что определяет его значение для России и мира. Об этом в эфире... РИА Новости Крым, 15.01.2025

2025-01-15T12:36

2025-01-15T12:36

2025-01-15T12:36

радио "спутник в крыму"

крым

европа

сша

в мире

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россия

мнения

олег шевченко

крым в истории: секреты, факты, фото

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Крым с античных времен являлся стратегическим регионом и остается болевой точкой для Евразии, что определяет его значение для России и мира. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор философских наук, завкафедрой философии КФУ им. Вернадского, председатель Крымского отделения Российского философского общества Олег Шевченко.Накануне президент России Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя подчеркнул, что оба региона имеют стратегическое значение для всей страны.Такая роль определяется зачастую не размером, а положением, потому "маленькие городки и полуострова держат в кулаке огромные регионы планеты", прокомментировал заявление российского лидера Шевченко.Географическое значение и влияние Крымского полуострова было известно с античного времени, заметил эксперт. Это доказывают и многие события в истории, в том числе войны, в которых Европа в лице своих сильнейших государств желала взять его под контроль.При этом если британцы и французы всегда больше стремились к власти и наживе, то немцы уделили древнему наследию Крыма максимум внимания в эпоху господствовавшей в Германии идеологии нацизма. Для достижения этих целей нацистские власти даже извратили исторические факты, связанные с Крымом, заметил эксперт."Третий рейх, захватывая Крым, использовал две цели. Одна очевидная – военная, так как Крым являлся площадкой стратегической авиации, которая наносила серьезные удары по нефтеносным регионам Румынии, и это было очень чувствительно для Германской империи. А вторая – идеологическая. Крым называли Готенланд –"земля готов". Это пространство Гитлер считал частью Германии, что превращало Крым в сакральный центр, без которого Германия существовать не может", – рассказал Шевченко.И сегодня Крым остается болевой точкой Евразии, где, к тому же, есть стратегические интересы у США.Россия не обсуждает судьбу Крыма и новых регионов с Западом – ПатрушевТаким образом от позиции Крыма сегодня зависит геополитический расклад со всеми вытекающими последствиями не только в регионе, но и в мире, делает вывод эксперт."Если вы играете в шахматы или в японскую игру Го, то знаете, что от позиции фишечки зачастую зависит вся партия. Сильная позиция даже маленькой скромной фигуры оказывает решающее воздействие на гамбит. Вот так же и Крым", – заключил Шевченко.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров предупредил Запад о повторении судьбы Наполеона и ГитлераПочему Турция не признает КрымРазвитие Крыма и Севастополя: главные заявления Путина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, европа, сша, в мире, политика, россия, мнения, олег шевченко, крым в истории: секреты, факты, фото, история