https://crimea.ria.ru/20250114/krym-i-sevastopol-imeyut-strategicheskoe-znachenie-dlya-rossii--putin-1143346498.html
Крым и Севастополь имеют стратегическое значение для России – Путин
Крым и Севастополь имеют стратегическое значение для России – Путин - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Крым и Севастополь имеют стратегическое значение для России – Путин
Республика Крым и город Севастополь имеют стратегическое значение для всей страны, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому... РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T19:24
2025-01-14T19:24
2025-01-14T19:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Республика Крым и город Севастополь имеют стратегическое значение для всей страны, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию двух регионов.Крым и Севастополь стали российскими регионами в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Крым и Севастополь имеют стратегическое значение для России – Путин
Путин заявил о стратегическом значении Крыма и Севастополя для России
19:24 14.01.2025 (обновлено: 19:26 14.01.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Республика Крым и город Севастополь имеют стратегическое значение для всей страны, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию двух регионов.
"Сегодняшнее совещание посвящено развитию двух наших регионов, имеющих серьезное, если не сказать стратегическое значение для всей страны - это Республика Крым и город Севастополь. Обсудим и достигнутые результаты, и имеющиеся проблемы, и ключевые задачи на перспективу", – сказал глава государства, открывая совещание.
Крым и Севастополь стали российскими регионами в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.
Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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