https://crimea.ria.ru/20250114/krym-i-sevastopol-imeyut-strategicheskoe-znachenie-dlya-rossii--putin-1143346498.html

Крым и Севастополь имеют стратегическое значение для России – Путин

Крым и Севастополь имеют стратегическое значение для России – Путин - РИА Новости Крым, 14.01.2025

Крым и Севастополь имеют стратегическое значение для России – Путин

Республика Крым и город Севастополь имеют стратегическое значение для всей страны, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому... РИА Новости Крым, 14.01.2025

2025-01-14T19:24

2025-01-14T19:24

2025-01-14T19:26

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Республика Крым и город Севастополь имеют стратегическое значение для всей страны, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по социально-экономическому развитию двух регионов.Крым и Севастополь стали российскими регионами в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу.Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250114/rossiya-ne-obsuzhdaet-sudbu-kryma-i-novykh-regionov-s-zapadom--patrushev-1143338117.html

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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