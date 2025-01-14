https://crimea.ria.ru/20250114/udar-vsu-po-stantsii-turetskogo-potoka-v-rossii-byl-nuzhen-evrope--mnenie-1143341136.html
Удар ВСУ по станции "Турецкого потока" в России был нужен Европе – мнение
Удар ВСУ по станции "Турецкого потока" в России был нужен Европе – мнение - РИА Новости Крым, 14.01.2025
Удар ВСУ по станции "Турецкого потока" в России был нужен Европе – мнение
Евросоюз заинтересован в ударах ВСУ по энергетическим объектам РФ, в том числе компрессорной станции "Турецкого потока" на Кубани, так как после прекращения... РИА Новости Крым, 14.01.2025
2025-01-14T23:07
2025-01-14T23:07
2025-01-14T23:07
александр гусев
радио "спутник в крыму"
мнения
европа
газопровод "турецкий поток"
обстрелы всу
сша
россия
газ
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Александр Гусев: Евросоюзу выгодны удары ВСУ по газовым объектам России
Александр Гусев: Евросоюзу выгодны удары ВСУ по газовым объектам России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Евросоюз заинтересован в ударах ВСУ по энергетическим объектам РФ, в том числе компрессорной станции "Турецкого потока" на Кубани, так как после прекращения транзита газа через Украину это даст им инструмент для шантажа тех европейских стран, которые не подчиняются общему курсу ЕС, не поддерживают дальнейшее вооружение Киева и готовы сотрудничать с Россией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.13 января, в день атаки украинских беспилотников на компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани, представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что произошедшее вызывает у Евросоюза обеспокоенность. При этом отметила, что ЕС пока не контактировал с Украиной по данному факту, но "Брюссель следит за ситуацией".По мнению Гусева, о том, что это ничего не значащие слова, свидетельствует то, кто их произнес."Что значит представитель Еврокомиссии – десятый, а может и тридцатый человек в этой комиссии об этом заявила. Если хотя бы кто-то из руководителей Еврокомиссии, та же Урсула фон дер Ляйен сказала это. Но и ведущие политики Евросоюза по этому поводу не высказались", – прокомментировал Гусев.Все потому, что в реальности Евросоюзу выгодны подобные удары ВСУ по энергообъектам России. И партнеры США и НАТО в Европе сегодня обеспокоены лишь тем, чтобы эти атаки ВСУ были эффективными, считает Гусев.В случае успешности таких террористических атак ВСУ Евросоюз получит инструмент для шантажа тех стран Европы, которые больше всего пострадают от этого, добавил политолог. В их числе те, что все чаще заявляют о непринятии общего курса ЕС – не хотят поддерживать Киев и разрывать отношения с РФ в ущерб собственной экономике, пояснил свою позицию политолог."Они же говорят: надо наказывать Венгрию, она там какую-то пророссийскую политику ведет в Европе. Надо наказать Роберта Фицо за то, что он поехал в Москву на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным", – заметил Гусев.Фицо пригрозил снизить помощь украинцам за остановку Киевом транзита газаГусев подчеркнул, что если Великобритания, Франция и Германия могут себе позволить покупать сжиженный газ в США (по цене вдвое выше природного из РФ) и одновременно в России (закупки увеличились уже почти на 35%), то для Словакии и Венгрии, не имеющих выхода к морю, такой вариант неприемлем."Ведь все это надо транспортировать, нужны дополнительные вложения, все дорожает, и есть определенные сложности", – отметил Гусев.Для Киева же подобные атаки не что иное, как реализация плана "Б", о котором говорил все время Владимир Зеленский, сказал политолог."Если они не могут победить Россию на поле боя, то переходят к подобного рода действиям: запуская беспилотники, совершая террористические акты на железных дорогах, атакуя бензохранилища на территории России", – заключил Гусев.Киевский режим 11 января предпринял попытку атаки с применением девяти беспилотников по инфраструктуре компрессорной станции "Русская" в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток". Как сообщили в Минобороны РФ, целью нападения было прекращение поставок газа в Европу.Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя произошедшее, заявил, что США дают добро киевскому режиму на осуществление терактов против энергетической инфраструктуры, рассчитывая вывести из строя газопровод "Турецкий поток", чтобы уничтожить конкурентов в энергетике.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина получит еще 140 миллионов евро от стран Евросоюза Глава Евросовета пообещал Зеленскому поддержку "в войне и мире" Произведение наивного искусства: эксперт о финальной речи Байдена
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александр гусев, мнения, европа, газопровод "турецкий поток", обстрелы всу, сша, россия, газ
Удар ВСУ по станции "Турецкого потока" в России был нужен Европе – мнение
Удар ВСУ по компрессорной станции "Турецкого потока" на Кубани был нужен Европе – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым
. Евросоюз заинтересован в ударах ВСУ по энергетическим объектам РФ, в том числе компрессорной станции "Турецкого потока" на Кубани, так как после прекращения транзита газа через Украину это даст им инструмент для шантажа тех европейских стран, которые не подчиняются общему курсу ЕС, не поддерживают дальнейшее вооружение Киева и готовы сотрудничать с Россией. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.
13 января, в день атаки украинских беспилотников на компрессорную станцию "Турецкого потока" на Кубани, представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила, что произошедшее вызывает у Евросоюза обеспокоенность. При этом отметила, что ЕС пока не контактировал с Украиной по данному факту, но "Брюссель следит за ситуацией".
По мнению Гусева, о том, что это ничего не значащие слова, свидетельствует то, кто их произнес.
"Что значит представитель Еврокомиссии – десятый, а может и тридцатый человек в этой комиссии об этом заявила. Если хотя бы кто-то из руководителей Еврокомиссии, та же Урсула фон дер Ляйен сказала это. Но и ведущие политики Евросоюза по этому поводу не высказались", – прокомментировал Гусев.
Все потому, что в реальности Евросоюзу выгодны подобные удары ВСУ по энергообъектам России. И партнеры США и НАТО в Европе сегодня обеспокоены лишь тем, чтобы эти атаки ВСУ были эффективными, считает Гусев.
В случае успешности таких террористических атак ВСУ Евросоюз получит инструмент для шантажа тех стран Европы, которые больше всего пострадают от этого, добавил политолог. В их числе те, что все чаще заявляют о непринятии общего курса ЕС – не хотят поддерживать Киев и разрывать отношения с РФ в ущерб собственной экономике, пояснил свою позицию политолог.
"Они же говорят: надо наказывать Венгрию, она там какую-то пророссийскую политику ведет в Европе. Надо наказать Роберта Фицо за то, что он поехал в Москву
на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным", – заметил Гусев.
"А ведь что такое "Турецкий поток"? Это две нитки, объем прокачки 32 миллиарда кубических метров. Половина идет в Турцию, а половина – в страны южной Европы: Румынию, Болгарию, Словакию, Австрию, Венгрию. И наказаны будут страны. Может, в меньшей степени Румыния и Болгария, а в большей, конечно, Словакия и Венгрия. Чтобы были более сговорчивыми. Здесь все очевидно. Это элемент шантажа", – добавил эксперт.
Гусев подчеркнул, что если Великобритания, Франция и Германия могут себе позволить покупать сжиженный газ в США (по цене вдвое выше природного из РФ) и одновременно в России (закупки увеличились уже почти на 35%), то для Словакии и Венгрии, не имеющих выхода к морю, такой вариант неприемлем.
"Ведь все это надо транспортировать, нужны дополнительные вложения, все дорожает, и есть определенные сложности", – отметил Гусев.
Следовательно, если бы Европа в лице партнеров Америки и НАТО действительно была обеспокоена ударами по энергообъектам на территории РФ и благополучием жителей всех стран ЕС, то напрямую заявила бы Украине об их недопустимости, считает он.
Для Киева же подобные атаки не что иное, как реализация плана "Б", о котором говорил все время Владимир Зеленский, сказал политолог.
"Если они не могут победить Россию на поле боя, то переходят к подобного рода действиям: запуская беспилотники, совершая террористические акты на железных дорогах, атакуя бензохранилища на территории России", – заключил Гусев.
Киевский режим 11 января предпринял попытку атаки с применением девяти беспилотников по инфраструктуре компрессорной станции "Русская"
в населенном пункте Гай-Кодзор (Краснодарский край), обеспечивающей подачу газа по трубопроводу "Турецкий поток". Как сообщили в Минобороны РФ, целью нападения было прекращение поставок газа в Европу.
Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя произошедшее, заявил
, что США дают добро киевскому режиму на осуществление терактов против энергетической инфраструктуры, рассчитывая вывести из строя газопровод "Турецкий поток", чтобы уничтожить конкурентов в энергетике.
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