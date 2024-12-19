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Глава Евросовета пообещал Зеленскому поддержку "в войне и мире" - РИА Новости Крым, 19.12.2024
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Глава Евросовета пообещал Зеленскому поддержку "в войне и мире"
Глава Евросовета пообещал Зеленскому поддержку "в войне и мире" - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Глава Евросовета пообещал Зеленскому поддержку "в войне и мире"
Киев может рассчитывать на европейскую поддержку, как в войне, так и в мире, заявил Владимиру Зеленскому глава Евросовета Антониу Кошта перед началом саммита... РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T12:31
2024-12-19T12:31
владимир зеленский
европейский союз (ес)
политика
новости
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Киев может рассчитывать на европейскую поддержку, как в войне, так и в мире, заявил Владимиру Зеленскому глава Евросовета Антониу Кошта перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе.Новый глава Евросовета также выразил пожелание, что Украина "однажды" станет членом Евросоюза."Мы будем вместе с вами сражаться за справедливый мир", - пообещал он.Накануне в Брюсселе прошла встреча Зеленского с генсеком НАТО Марком Рютте, лидерами ведущих стран ЕС, а также главами Еврокомиссии и Евросовета. В четверг утром Зеленский также встретился со всеми 27 лидерами европейских стран на саммите ЕС в Брюсселе. Отмечается, что его участие в саммите было запланировано заранее.При этом генсек НАТО в своем заявлении перед переговорами с Зеленским в среду вечером сделал акцент на будущих мирных переговорах и необходимости в кратчайшие сроки обеспечить Киеву выгодные позиции за столом переговоров.Ранее специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Петр Мареш заявил, что не будет снабжать Киев оружием, а начнет готовить к вступлению в ЕС и НАТО.В свою очередь МИД Украины заявил об отказе Киева от любых альтернатив полноправному членству Украины в НАТО в качестве гарантий безопасности.Политолог Дмитрий Журавлев выразил мнение, что киевский режим понимает тщетность собственных требований о включении Украины в НАТО во время конфликта и поэтому идет на шантаж. По его словам, "это призыв НАТО включить Украину в ее состав, что автоматически будет означать, что НАТО должно воевать за Украину". Эксперт отметил, что именно поэтому Украина полноценного членства в НАТО не получит, ведь "идея Запада не в том, чтобы воевать за Украину, а ровно наоборот – чтобы Украина воевала за интересы Запада".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ввод контингента НАТО на Украину: сколько боевиков может собрать альянсВведут ли Франция и Польша свои войска на УкраинуЧем грозит Украине "дипломатия" Зеленского
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владимир зеленский, европейский союз (ес), политика, новости, украина
Глава Евросовета пообещал Зеленскому поддержку "в войне и мире"

Киев может рассчитывать на европейскую поддержку - глава ЕС Кошта

12:31 19.12.2024
 
© AP Photo Kin CheungВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© AP Photo Kin Cheung
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Киев может рассчитывать на европейскую поддержку, как в войне, так и в мире, заявил Владимиру Зеленскому глава Евросовета Антониу Кошта перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе.
"Мы должны быть предельно конкретными: вы можете рассчитывать на нашу непоколебимую поддержку, что бы это ни стоило, и на необходимое время, как сейчас в войне, так и в будущем, в мире", - цитирует Кошту РИА Новости.
Новый глава Евросовета также выразил пожелание, что Украина "однажды" станет членом Евросоюза.
"Мы будем вместе с вами сражаться за справедливый мир", - пообещал он.
Накануне в Брюсселе прошла встреча Зеленского с генсеком НАТО Марком Рютте, лидерами ведущих стран ЕС, а также главами Еврокомиссии и Евросовета. В четверг утром Зеленский также встретился со всеми 27 лидерами европейских стран на саммите ЕС в Брюсселе. Отмечается, что его участие в саммите было запланировано заранее.
При этом генсек НАТО в своем заявлении перед переговорами с Зеленским в среду вечером сделал акцент на будущих мирных переговорах и необходимости в кратчайшие сроки обеспечить Киеву выгодные позиции за столом переговоров.
Ранее специальный представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Петр Мареш заявил, что не будет снабжать Киев оружием, а начнет готовить к вступлению в ЕС и НАТО.
В свою очередь МИД Украины заявил об отказе Киева от любых альтернатив полноправному членству Украины в НАТО в качестве гарантий безопасности.
Политолог Дмитрий Журавлев выразил мнение, что киевский режим понимает тщетность собственных требований о включении Украины в НАТО во время конфликта и поэтому идет на шантаж. По его словам, "это призыв НАТО включить Украину в ее состав, что автоматически будет означать, что НАТО должно воевать за Украину". Эксперт отметил, что именно поэтому Украина полноценного членства в НАТО не получит, ведь "идея Запада не в том, чтобы воевать за Украину, а ровно наоборот – чтобы Украина воевала за интересы Запада".
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Владимир ЗеленскийЕвропейский Союз (ЕС)ПолитикаНовостиУкраина
 
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