https://crimea.ria.ru/20241219/novosti-svo-poteri-ukrainskikh-boevikov-za-sutki-1142755972.html

Новости СВО: потери украинских боевиков за сутки

Новости СВО: потери украинских боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Новости СВО: потери украинских боевиков за сутки

Российские военнослужащие ликвидировали еще 1630 боевиков ВСУ за сутки, также уничтожена вражеская техника и вооружение, в том числе западного производства. Об... РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T13:03

2024-12-19T13:03

2024-12-19T13:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие ликвидировали еще 1630 боевиков ВСУ за сутки, также уничтожена вражеская техника и вооружение, в том числе западного производства. Об этом сообщило Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" уничтожили более сотни военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 13 автомобилей и две гаубицы Д-30.Бойцы "Запада" улучшили тактическое положение, отразили две контратаки противника. ВСУ потеряли до 460 военнослужащих, шесть пикапов, САУ "Богдана", САУ "Гвоздика" и две гаубицы Д-30, а также склад с боеприпасами.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные позиции. Потери противника на этой линии фронта составили до 315 военнослужащих, два бронетранспортера, боевая бронированная машина, два автомобиля, американская гаубица М777, САУ "Гвоздика" и Д-30. Также уничтожены два полевых склада с боеприпасами.Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника и отразили 12 контратак. Противник потерял до 520 военнослужащих, боевую бронированную машину "Казак", семь автомобилей, гаубицу "Мста-Б", орудие Д-20 и две гаубицы Д-30.Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенные пункты Зеленовка и Новый Комар Донецкой Народной Республики. Бойцы группировки также отразили контратаку противника. Потери ВСУ составили до 175 военнослужащих, боевая машина пехоты, три автомобиля, САУ Krab, две САУ "Акация" и гаубицу Д-30. Также уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.Военнослужащие "Днепра" отразили контратаку штурмовой группы противника, потери ВСУ на этом участке фронта составили до 60 военнослужащих, автомобиль, два орудия Д-20, пусковую установку HIMARS и станцию РЭБ.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российская армия ведет наступление по всему фронту - ГенштабРоссийская армия освободила еще два населенных пункта в ДНРРоссийские военные освободили населенный пункт Анновка в ДНР

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, россия, новые регионы россии, харьковская область, вооруженные силы россии, потери всу