Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20241219/krymskiy-most-zakryt-1142475433.html
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Крымский мост закрыт
Крымский мост перекрыт для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T14:49
2024-12-19T14:51
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_0:0:1754:987_1920x0_80_0_0_79af94c8ce2650287a550a93adbf82dd.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Крымский мост перекрыт для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Людей просят сохранять спокойствие. Находящиеся на мосту и в зоне досмотра должны следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Власти Крыма напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/18/1130274266_101:0:1754:1240_1920x0_80_0_0_14427055fcb4200f5f2fc4b96bdf8343.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост закрыт

Крымский мост перекрыт для проезда

14:49 19.12.2024 (обновлено: 14:51 19.12.2024)
 
Крымский мост закрыт
Крымский мост закрыт
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Крымский мост перекрыт для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", – сказано в сообщении.
Людей просят сохранять спокойствие. Находящиеся на мосту и в зоне досмотра должны следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Власти Крыма напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортКрымКерчьТаманьКраснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:28Детские пособия в России выплатят перед Новым годом досрочно
16:08Крымский мост сейчас – ситуация после возобновления движения
15:47ВСУ атаковали администрацию Васильевки в Запорожской области
15:16Крымский мост открыли для проезда машин
15:06Отбой воздушной тревоги в Севастополе
14:57При пожаре в многоэтажке в Крыму эвакуировали более 20 человек
14:49Крымский мост закрыт
14:44РФ готова к переговорам по Украине без предварительных условий - Путин
14:38Аксенов наградил детей с ограниченными возможностями здоровья
14:28Воздушная тревога объявлена в Севастополе
14:07Перестрелка произошла в парламенте Абхазии – есть жертвы
14:02Сохранит ли Россия свои военные базы в Сирии – заявление Путина
13:51Часть ЮБК обесточена
13:41Путин: готов встретиться с избранным президентом Трампом в любое время
13:34Путин назвал экологической бедой разлив мазута с танкеров в Черном море
13:27Когда и против кого Россия может применить ядерное оружие – ответ Путина
13:25Будет как "Таврида": вокруг Азовского моря построят кольцевую дорогу
13:20России есть, с кем разговаривать на Украине – Путин
13:17Почему Алиев опроверг необходимость военной базы Турции в Азербайджане
13:09Путин предложил Западу провести технологическую дуэль с "Орешником"
Лента новостейМолния