https://crimea.ria.ru/20241219/krymskiy-most-zakryt-1142475433.html

Крымский мост закрыт

Крымский мост закрыт - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Крымский мост закрыт

Крымский мост перекрыт для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T14:49

2024-12-19T14:49

2024-12-19T14:51

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Крымский мост перекрыт для движения автомобильного транспорта. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Людей просят сохранять спокойствие. Находящиеся на мосту и в зоне досмотра должны следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Власти Крыма напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

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краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край