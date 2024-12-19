https://crimea.ria.ru/20241219/krymskiy-most-seychas--situatsiya-posle-vozobnovleniya-dvizheniya-1142772179.html

Крымский мост сейчас – ситуация после возобновления движения

Крымский мост сейчас – ситуация после возобновления движения - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Крымский мост сейчас – ситуация после возобновления движения

После возобновления движения на Крымском мосту скопилась очередь со стороны Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T16:08

2024-12-19T16:08

2024-12-19T16:14

ситуация на дорогах крыма

крым

транспорт

логистика

новости крыма

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. После возобновления движения на Крымском мосту скопилась очередь со стороны Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Керчи проезд свободен.Крымский мост был перекрыт для движения автомобильного транспорта в четверг днем. Примерно через полчаса движение восстановили.Движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу.Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ. Сухопутный коридор в Крым безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой, по пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, краснодарский край