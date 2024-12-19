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Крымский мост сейчас – ситуация после возобновления движения - РИА Новости Крым, 19.12.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20241219/krymskiy-most-seychas--situatsiya-posle-vozobnovleniya-dvizheniya-1142772179.html
Крымский мост сейчас – ситуация после возобновления движения
Крымский мост сейчас – ситуация после возобновления движения - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Крымский мост сейчас – ситуация после возобновления движения
После возобновления движения на Крымском мосту скопилась очередь со стороны Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о... РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T16:08
2024-12-19T16:14
ситуация на дорогах крыма
крым
транспорт
логистика
новости крыма
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. После возобновления движения на Крымском мосту скопилась очередь со стороны Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Керчи проезд свободен.Крымский мост был перекрыт для движения автомобильного транспорта в четверг днем. Примерно через полчаса движение восстановили.Движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу.Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ. Сухопутный коридор в Крым безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой, по пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, транспорт, логистика, новости крыма, керчь, тамань, краснодарский край
Крымский мост сейчас – ситуация после возобновления движения

У Крымского моста сейчас скопилась очередь со стороны Тамани

16:08 19.12.2024 (обновлено: 16:14 19.12.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОчередь на Крымском мосту
Очередь на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. После возобновления движения на Крымском мосту скопилась очередь со стороны Тамани. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди со стороны Тамани находится 80 транспортных средств", - сказано в сообщении.
При этом со стороны Керчи проезд свободен.
Крымский мост был перекрыт для движения автомобильного транспорта в четверг днем. Примерно через полчаса движение восстановили.
Движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.
Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу.
Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ. Сухопутный коридор в Крым безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой, по пути следования есть АЗС, работает мобильная связь, и есть возможность рассчитываться банковскими картами.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымТранспортЛогистикаНовости КрымаКерчьТаманьКраснодарский край
 
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