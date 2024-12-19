https://crimea.ria.ru/20241219/v-kurskoy-oblasti-unichtozheny-polskaya-samokhodka-krab-i-225-boevikov-1142776354.html
В Курской области уничтожены польская самоходка Krab и 225 боевиков
В Курской области уничтожены польская самоходка Krab и 225 боевиков - РИА Новости Крым, 19.12.2024
В Курской области уничтожены польская самоходка Krab и 225 боевиков
Вооруженные силы России выдавливают украинских боевиков из Курской области. За стуки подразделения группировки войск "Север" ликвидировали 225 солдат врага,... РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T18:39
2024-12-19T18:39
2024-12-19T18:39
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/12/1141939330_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0cc6a6f4fa2424dbc7679dea0eb5ec3a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выдавливают украинских боевиков из Курской области. За стуки подразделения группировки войск "Север" ликвидировали 225 солдат врага, полевой склад и десятки единиц военной техники, в том числе поставленной в ВСУ западными странами. Об этом сообщает Минобороны РФ.В ходе наступательных действий ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии формирования ВСУ разбиты в районах населенных пунктов Басовка, Викторовка, Дарьино, Косица, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Меловой и Свердликово. Отражены две контратаки штурмовых групп противника.В Сумкой области враг поражен в населенных пунктах Горналь, Гуево, Куриловка, Марьевка, Махновка, Новоивановка, Орловка, Погребки, Рубанщина, а также Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье и Новенькое.Всего за время боевых действий в Курской области уничтожены более 42 100 тысяч украинских боевиков, 245 танков, 187 боевых машин пехоты, 127 бронетранспортеров, 1288 боевых бронированных машин, 323 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.В четверг в ходе Прямой линии президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия точно выбьет украинские войска из Курской области, после чего там все будет восстановлено.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы в Курской области получат статус участников СВО - ПутинРоссия точно выбьет ВСУ из Курской области - ПутинСитуация в зоне СВО меняется кардинально – Путин
курская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/12/1141939330_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e6f69366f15cfd03376447afd98208b0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
В Курской области уничтожены польская самоходка Krab и 225 боевиков
В Курской области ликвидированы 42100 боевиков ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России выдавливают украинских боевиков из Курской области. За стуки подразделения группировки войск "Север" ликвидировали 225 солдат врага, полевой склад и десятки единиц военной техники, в том числе поставленной в ВСУ западными странами. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ходе наступательных действий ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии формирования ВСУ разбиты в районах населенных пунктов Басовка, Викторовка, Дарьино, Косица, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Меловой и Свердликово. Отражены две контратаки штурмовых групп противника.
В Сумкой области враг поражен в населенных пунктах Горналь, Гуево, Куриловка, Марьевка, Махновка, Новоивановка, Орловка, Погребки, Рубанщина, а также Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка, Мирополье и Новенькое.
"За сутки потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, уничтожены танк, три боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, 155 мм самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, 122 мм самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика", три 122 мм гаубицы Д-30 и полевой склад боеприпасов", - сказано в сводке военного ведомства.
Всего за время боевых действий в Курской области уничтожены более 42 100 тысяч украинских боевиков, 245 танков, 187 боевых машин пехоты, 127 бронетранспортеров, 1288 боевых бронированных машин, 323 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.
В четверг в ходе Прямой линии президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия точно выбьет украинские войска из Курской области
, после чего там все будет восстановлено.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: