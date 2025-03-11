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Атака ВСУ на Москву и Подмосковье – все о ситуации к этому часу

Атака ВСУ на Москву и Подмосковье – все о ситуации к этому часу - РИА Новости Крым, 11.03.2025

Атака ВСУ на Москву и Подмосковье – все о ситуации к этому часу

Еще один украинский беспилотник, летевший сторону Москвы, сбит силами ПВО. Массированная атака на регион отражена. Об этом сообщил губернатор столицы Сергей... РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T09:18

2025-03-11T09:18

2025-03-11T09:23

москва

подмосковье

московская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Еще один украинский беспилотник, летевший сторону Москвы, сбит силами ПВО. Массированная атака на регион отражена. Об этом сообщил губернатор столицы Сергей Собянин.Все о налете вражеских БПЛА на Москву и Подмосковье - в подборке РИА Новости Крым. Массированная атака на Москву и область отраженаВ 08:52 он отметил, что самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву отбита. Число пострадавших в Подмосковье выросло до 15 человекПо данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, среди пострадавших в регионе есть четырехлетний ребенок. По его словам, в регионе зафиксировано максимальное число пострадавших и самый большой ущерб в трех муниципалитетах Подмосковья.В Домодедово атакована парковка рядом с производственным комплексом компании "Мираторг" в селе Ям. В деревне Котляково из-за падения обломков пострадала 43-летняя женщина, она доставлена в больницу в тяжелом состоянии. В Раменском за медицинской помощью обратились пять человек. Изначально губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Ленинском городском округе и Домодедово погиб один человек, еще трое получили ранения. Обломки беспилотников упали на многоквартирный дом на Северном шоссе в Раменском - повреждены семь квартир с 19 по 22 этаж. Из здания эвакуированы 12 человек, включая троих детей. Помощь пострадавшим врачи оказали на месте.Он отметил, что во время массированной атаки сообщения о беспилотниках поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.Права жителей поврежденных домовПрокуратура Московской области контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки дронов.Уточняется, что по указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина Видновский, Домодедовский, Раменский городские прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией в местах приема и размещения граждан.Остановка поездовПосле атаки беспилотников на Москву около 7 утра было остановлено движение поездов из станции Домодедово в сторону столицы и области. Также аэропорт Домодедово временно не впускает и не выпускает самолеты, сообщила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.К 8 утра на железнодорожной станции Домодедово частично возобновили движение электропоездов в сторону Москвы после атаки беспилотников. "Движение электропоездов по первому-второму пути на Москву запущено", – написала Хрусталева в своем Telegram-канале.Полностью движение поездов будет восстановлено в течение 40 минут, уточнила она.Утром во вторник Москва и Московская область подверглись массированному удару украинских беспилотников. Всего за ночь над регионами России уничтожены 337 беспилотников.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, подмосковье, московская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), общество, пво, новости, жилье, пожар, андрей воробьев, сергей собянин