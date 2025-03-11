Атака ВСУ на Москву и Подмосковье – все о ситуации к этому часу
Массированная атака ВСУ на Москву и Подмосковье отражена - погиб один и ранены 15 человек
09:18 11.03.2025 (обновлено: 09:23 11.03.2025)
© Telegram Андрей ВоробьевПоследствия атаки беспилотников на Подмосковье
© Telegram Андрей Воробьев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Еще один украинский беспилотник, летевший сторону Москвы, сбит силами ПВО. Массированная атака на регион отражена. Об этом сообщил губернатор столицы Сергей Собянин.
Все о налете вражеских БПЛА на Москву и Подмосковье - в подборке РИА Новости Крым.
Массированная атака на Москву и область отражена
"ПВО Минобороны сбили еще один вражеский БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал Собянин в Telegram.
В 08:52 он отметил, что самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву отбита.
"Сбиты на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников. Спасибо силам ПВО ВКС МО за отличную работу", - отметил Собянин.
© Telegram Андрей ВоробьевПоследствия атаки беспилотников на Подмосковье
© Telegram Андрей Воробьев
Последствия атаки беспилотников на Подмосковье
Число пострадавших в Подмосковье выросло до 15 человек
По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, среди пострадавших в регионе есть четырехлетний ребенок. По его словам, в регионе зафиксировано максимальное число пострадавших и самый большой ущерб в трех муниципалитетах Подмосковья.
"В Ленинском городском округе в Видное от обломков БПЛА пострадали шесть человек, включая 4-летнего ребенка. Они получили поверхностные раны, угрозы жизни нет, врачи оказывают помочь. Также в Ленинском БПЛА упали на территории складов компаний "MoсКокс" и "Сантехкомплект" — там пострадавших нет", - написал он в Telegram.
В Домодедово атакована парковка рядом с производственным комплексом компании "Мираторг" в селе Ям.
"Здесь погиб 38-летний мужчина, охранник. Еще два человека пострадали — 50-летний мужчина сейчас в реанимации в Видновской больнице с открытой травмой головы, а 44-летний мужчина с травмами головы госпитализирован в Домодедовскую больницу. От падения осколков БПЛА на парковке начался пожар — сгорело более 20 автомобилей. Пожарные и все оперативные службы на месте, огонь почти устранен", - отметил Воробьев.
В деревне Котляково из-за падения обломков пострадала 43-летняя женщина, она доставлена в больницу в тяжелом состоянии. В Раменском за медицинской помощью обратились пять человек.
"Здесь пострадали 7 квартир в жилом доме на Северном шоссе, 6. Еще один БПЛА попал в частный дом в Софьино, КП Высокий берег. Там загорелась кровля, пожар локализован", - добавил губернатор.
Изначально губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Ленинском городском округе и Домодедово погиб один человек, еще трое получили ранения. Обломки беспилотников упали на многоквартирный дом на Северном шоссе в Раменском - повреждены семь квартир с 19 по 22 этаж. Из здания эвакуированы 12 человек, включая троих детей. Помощь пострадавшим врачи оказали на месте.
Он отметил, что во время массированной атаки сообщения о беспилотниках поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.
© Telegram Андрей ВоробьевПоследствия атаки беспилотников на Подмосковье
© Telegram Андрей Воробьев
Последствия атаки беспилотников на Подмосковье
Права жителей поврежденных домов
Прокуратура Московской области контролирует соблюдение прав граждан, пострадавших от атаки дронов.
"Прокуратурой области взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи пострадавшим гражданам", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что по указанию прокурора Московской области Сергея Забатурина Видновский, Домодедовский, Раменский городские прокуроры осуществляют личный контроль за ситуацией в местах приема и размещения граждан.
© Telegram Андрей ВоробьевПоследствия атаки беспилотников на Подмосковье
© Telegram Андрей Воробьев
Последствия атаки беспилотников на Подмосковье
Остановка поездов
После атаки беспилотников на Москву около 7 утра было остановлено движение поездов из станции Домодедово в сторону столицы и области. Также аэропорт Домодедово временно не впускает и не выпускает самолеты, сообщила глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева.
К 8 утра на железнодорожной станции Домодедово частично возобновили движение электропоездов в сторону Москвы после атаки беспилотников.
"Движение электропоездов по первому-второму пути на Москву запущено", – написала Хрусталева в своем Telegram-канале.
Полностью движение поездов будет восстановлено в течение 40 минут, уточнила она.
Утром во вторник Москва и Московская область подверглись массированному удару украинских беспилотников. Всего за ночь над регионами России уничтожены 337 беспилотников.
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