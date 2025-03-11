https://crimea.ria.ru/20250311/kakoy-segodnya-prazdnik-11-marta-1135528095.html
Какой сегодня праздник: 11 марта
Какой сегодня праздник: 11 марта - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Какой сегодня праздник: 11 марта
11 в России поздравляют работников органов наркоконтроля и сотрудников ЧОП. А еще в этот день родился аргентинский композитор Астор Пьяццолла. РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T00:01
2025-03-11T00:01
2025-03-11T00:01
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. 11 в России поздравляют работников органов наркоконтроля и сотрудников ЧОП. А еще в этот день родился аргентинский композитор Астор Пьяццолла.Что празднуют в миреНа 11 марта приходится два профессиональных праздника – День работников органов наркоконтроля и День сотрудников частных охранных агентств.Еще сегодня можно отметить Пpaздник гoлубыx cлoнoв, Дeнь Ρoмeo и Джульeтты, Вceмиpный дeнь вoдoпpoвoдa, Дeнь paзoблaчeний. Имeнины у Aнны, Ивaнa, Cepгeя, Никoлaя, Пeтpa, Пopфиpия, Ceвacтьянa, Тepeзы, Acфeи.Знаменательные событияВ 1824 году в США создано бюро по делам индейцев, которое занималось освоением земель и программами развития коренного населения Америки.В 1834 году император Николай I утвердил "Положение о гражданских мундирах" и "Описание дамских нарядов для приезда в торжественные дни к Высочайшему двору".В 1851 году в Венеции в театре Ла Фениче состоялась премьера оперы итальянского композитора Джузеппе Верди "Риголетто".В 1931 году Всесоюзный Совет физической культуры учредил в СССР физкультурный комплекс ГТО – "Готов к труду и обороне".Кто родился11 марта 1544 года родился знаменитый итальянский поэт Торквато Тассо, вошедший в историю как "величайший безумец столетия". Вершиной его творчества признана эпическая поэма "Освобожденный Иерусалим". Он также написал трагедию "Король Торрисмондо" и религиозную поэму "Семь дней сотворения мира".В 1818 году на свет появился российский балетмейстер и педагог Мариус Петипа. Он разработал новую структуру балетного спектакля, где сочетал пантомиму и танцевальные сцены. Вторую половину XIX века называют в балете "эпохой Петипа".В 1921 году родился выдающийся аргентинский музыкант и композитор Астор Пьяццолла, чьи сочинения значительно обогатили жанр танго. Пьяццолла – родоначальник нового стиля, который воплощает элементы джаза и классической музыки – Тango Nuevo (Танго нуэво).Также 11 марта родились музыкант Николай Парфенюк, актеры Мария Аронова, Юрий Чурсин, Алекс Кингстон, Джонни Ноксвилл.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 11 марта
Что празднуют в России и в мире 11 марта
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. 11 в России поздравляют работников органов наркоконтроля и сотрудников ЧОП. А еще в этот день родился аргентинский композитор Астор Пьяццолла.
Что празднуют в мире
На 11 марта приходится два профессиональных праздника – День работников органов наркоконтроля и День сотрудников частных охранных агентств.
Еще сегодня можно отметить Пpaздник гoлубыx cлoнoв, Дeнь Ρoмeo и Джульeтты, Вceмиpный дeнь вoдoпpoвoдa, Дeнь paзoблaчeний. Имeнины у Aнны, Ивaнa, Cepгeя, Никoлaя, Пeтpa, Пopфиpия, Ceвacтьянa, Тepeзы, Acфeи.
Знаменательные события
В 1824 году в США создано бюро по делам индейцев, которое занималось освоением земель и программами развития коренного населения Америки.
В 1834 году император Николай I утвердил "Положение о гражданских мундирах" и "Описание дамских нарядов для приезда в торжественные дни к Высочайшему двору".
В 1851 году в Венеции в театре Ла Фениче состоялась премьера оперы итальянского композитора Джузеппе Верди "Риголетто".
В 1931 году Всесоюзный Совет физической культуры учредил в СССР физкультурный комплекс ГТО – "Готов к труду и обороне".
Кто родился
11 марта 1544 года родился знаменитый итальянский поэт Торквато Тассо, вошедший в историю как "величайший безумец столетия". Вершиной его творчества признана эпическая поэма "Освобожденный Иерусалим". Он также написал трагедию "Король Торрисмондо" и религиозную поэму "Семь дней сотворения мира".
В 1818 году на свет появился российский балетмейстер и педагог Мариус Петипа. Он разработал новую структуру балетного спектакля, где сочетал пантомиму и танцевальные сцены. Вторую половину XIX века называют в балете "эпохой Петипа".
В 1921 году родился выдающийся аргентинский музыкант и композитор Астор Пьяццолла, чьи сочинения значительно обогатили жанр танго. Пьяццолла – родоначальник нового стиля, который воплощает элементы джаза и классической музыки – Тango Nuevo (Танго нуэво).
Также 11 марта родились музыкант Николай Парфенюк, актеры Мария Аронова, Юрий Чурсин, Алекс Кингстон, Джонни Ноксвилл.