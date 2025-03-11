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337 беспилотников уничтожены над Россией за ночь - РИА Новости Крым, 11.03.2025
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337 беспилотников уничтожены над Россией за ночь
337 беспилотников уничтожены над Россией за ночь - РИА Новости Крым, 11.03.2025
337 беспилотников уничтожены над Россией за ночь
Силы противовоздушной обороны России отразили массированную атаку украинских беспилотников на регионы. В течение ночи были уничтожены 337 беспилотников,... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T08:25
2025-03-11T08:32
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
безопасность
московская область
курская область
брянская область
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рязанская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили массированную атаку украинских беспилотников на регионы. В течение ночи были уничтожены 337 беспилотников, сообщили в Минобороны.Утром 11 марта предприняли массированную атаку на Москву и Московскую область. К 7 утра мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО 69 вражеских дронов.Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что один человек погиб и трое получили ранения в результате массированной атаки украинских беспилотников в Подмосковье.В Калужской области в Перемышльском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание строения. В Жуковском районе были повреждены окна в жилом доме, сообщал ранее губернатор региона Владислав Шапша.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, безопасность, московская область, курская область, брянская область, белгородская область, рязанская область, калужская область, липецкая область, орловская область, воронежская область, нижегородская область, новости
337 беспилотников уничтожены над Россией за ночь

Над Россией за ночь сбили 337 беспилотников

08:25 11.03.2025 (обновлено: 08:32 11.03.2025)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили массированную атаку украинских беспилотников на регионы. В течение ночи были уничтожены 337 беспилотников, сообщили в Минобороны.
"91 БПЛА уничтожен над территорией Московской области, 126 –над Курской областью, 38 беспилотников – над Брянской, 25 БПЛА – над Белгородской, 22 БПЛА - над Рязанской областью, 10 БПЛА - над территорией Калужской области, по восемь сбили над Липецкой и Орловской областями, шесть БПЛА - над территорией Воронежской области и три БПЛА - над территорией Нижегородской области", - сказано в сообщении.
Утром 11 марта предприняли массированную атаку на Москву и Московскую область. К 7 утра мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО 69 вражеских дронов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что один человек погиб и трое получили ранения в результате массированной атаки украинских беспилотников в Подмосковье.
В Калужской области в Перемышльском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание строения. В Жуковском районе были повреждены окна в жилом доме, сообщал ранее губернатор региона Владислав Шапша.
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