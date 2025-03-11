https://crimea.ria.ru/20250311/337-bespilotnikov-unichtozheny-nad-rossiey-za-noch-1144816549.html

337 беспилотников уничтожены над Россией за ночь

337 беспилотников уничтожены над Россией за ночь - РИА Новости Крым, 11.03.2025

337 беспилотников уничтожены над Россией за ночь

Силы противовоздушной обороны России отразили массированную атаку украинских беспилотников на регионы. В течение ночи были уничтожены 337 беспилотников,... РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T08:25

2025-03-11T08:25

2025-03-11T08:32

министерство обороны рф

пво

беспилотник (бпла, дрон)

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны России отразили массированную атаку украинских беспилотников на регионы. В течение ночи были уничтожены 337 беспилотников, сообщили в Минобороны.Утром 11 марта предприняли массированную атаку на Москву и Московскую область. К 7 утра мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении силами ПВО 69 вражеских дронов.Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что один человек погиб и трое получили ранения в результате массированной атаки украинских беспилотников в Подмосковье.В Калужской области в Перемышльском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание строения. В Жуковском районе были повреждены окна в жилом доме, сообщал ранее губернатор региона Владислав Шапша.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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