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Еще пять беспилотников уничтожили на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 11.03.2025
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Еще пять беспилотников уничтожили на подлете к Москве
Еще пять беспилотников уничтожили на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Еще пять беспилотников уничтожили на подлете к Москве
Новая волна атаки беспилотников на Москву отражена силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T06:47
2025-03-11T06:51
москва
сергей собянин
беспилотник (бпла, дрон)
пво
безопасность
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Новая волна атаки беспилотников на Москву отражена силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Утром во вторник столицу попытались атаковать 60 беспилотников ВСУ. БПЛА летели сериями, с каждым разом дронов становилось все больше, сообщал ранее Собянин. Беспилотники сбиты в Раменском городском округе и в Домодедово. При падении обломков на территории Москвы незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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москва, сергей собянин, беспилотник (бпла, дрон), пво, безопасность, происшествия, новости
Еще пять беспилотников уничтожили на подлете к Москве

На подлете к Москве сбили еще пять беспилотников – Собянин

06:47 11.03.2025 (обновлено: 06:51 11.03.2025)
 
© Алексей Никольский / Перейти в фотобанкБеспилотники попали в жилые дома в Москве
Беспилотники попали в жилые дома в Москве
© Алексей Никольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Новая волна атаки беспилотников на Москву отражена силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Утром во вторник столицу попытались атаковать 60 беспилотников ВСУ. БПЛА летели сериями, с каждым разом дронов становилось все больше, сообщал ранее Собянин. Беспилотники сбиты в Раменском городском округе и в Домодедово. При падении обломков на территории Москвы незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице.
"Отражена атака еще 5 БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - написал он в Telegram.
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МоскваСергей СобянинБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОБезопасностьПроисшествияНовости
 
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