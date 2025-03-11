https://crimea.ria.ru/20250311/esche-pyat-bespilotnikov-unichtozhili-na-podlete-k-moskve-1144815139.html

Еще пять беспилотников уничтожили на подлете к Москве

Еще пять беспилотников уничтожили на подлете к Москве - РИА Новости Крым, 11.03.2025

Еще пять беспилотников уничтожили на подлете к Москве

Новая волна атаки беспилотников на Москву отражена силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T06:47

2025-03-11T06:47

2025-03-11T06:51

москва

сергей собянин

беспилотник (бпла, дрон)

пво

безопасность

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Новая волна атаки беспилотников на Москву отражена силами противовоздушной обороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Утром во вторник столицу попытались атаковать 60 беспилотников ВСУ. БПЛА летели сериями, с каждым разом дронов становилось все больше, сообщал ранее Собянин. Беспилотники сбиты в Раменском городском округе и в Домодедово. При падении обломков на территории Москвы незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, беспилотник (бпла, дрон), пво, безопасность, происшествия, новости