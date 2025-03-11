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"Верили и ждали": крымчане вспоминают о событиях марта 2014 года
"Верили и ждали": крымчане вспоминают о событиях марта 2014 года - РИА Новости Крым, 11.03.2025
"Верили и ждали": крымчане вспоминают о событиях марта 2014 года
11 лет назад в эти мартовские дни на улицах полуострова было людно, а в сердцах местных жителей боролись надежда на лучшее и смятение от того, что происходит на РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T06:38
2025-03-11T06:38
2025-03-11T06:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. 11 лет назад в эти мартовские дни на улицах полуострова было людно, а в сердцах местных жителей боролись надежда на лучшее и смятение от того, что происходит на Украине.Крымская весна оставила неизгладимый след в душе каждого, кто тогда был очевидцем грандиозных исторических событий, эпицентром которых стал полуостров.Крымчане вспомнили свои чувства и мысли одиннадцатилетней давности и сравнили их с тем, что они испытывают сейчас, живя в российском Крыму в опросе РИА Новости Крым.Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения провел социологический опрос, который показал, что 86% граждан России на сегодняшний день положительно оценивают воссоединение Крымского полуострова с Россией.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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"Верили и ждали": крымчане вспоминают о событиях марта 2014 года
Крымчане рассказали о своих чувствах в марте 2014 года – опрос