https://crimea.ria.ru/20250311/verili-i-zhdali-krymchane-vspominayut-o-sobytiyakh-marta-2014-goda-1144804106.html

"Верили и ждали": крымчане вспоминают о событиях марта 2014 года

"Верили и ждали": крымчане вспоминают о событиях марта 2014 года - РИА Новости Крым, 11.03.2025

"Верили и ждали": крымчане вспоминают о событиях марта 2014 года

11 лет назад в эти мартовские дни на улицах полуострова было людно, а в сердцах местных жителей боролись надежда на лучшее и смятение от того, что происходит на РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T06:38

2025-03-11T06:38

2025-03-11T06:38

крымская весна

история

общество

крым

россия

память

опрос

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. 11 лет назад в эти мартовские дни на улицах полуострова было людно, а в сердцах местных жителей боролись надежда на лучшее и смятение от того, что происходит на Украине.Крымская весна оставила неизгладимый след в душе каждого, кто тогда был очевидцем грандиозных исторических событий, эпицентром которых стал полуостров.Крымчане вспомнили свои чувства и мысли одиннадцатилетней давности и сравнили их с тем, что они испытывают сейчас, живя в российском Крыму в опросе РИА Новости Крым.Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения провел социологический опрос, который показал, что 86% граждан России на сегодняшний день положительно оценивают воссоединение Крымского полуострова с Россией.

крым

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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