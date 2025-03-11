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Беспилотник упал на трассу в Липецкой области – ранен человек
Беспилотник упал на трассу в Липецкой области – ранен человек - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Беспилотник упал на трассу в Липецкой области – ранен человек
Один человек пострадал при падении беспилотника на трассу М-4 в Становлянском округе Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T08:42
2025-03-11T08:42
2025-03-11T08:44
липецкая область
игорь артамонов
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Один человек пострадал при падении беспилотника на трассу М-4 в Становлянском округе Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, БПЛА рухнул во время массированного налета неподалеку от пункта взимания платы на трассе М-4.По его словам, пострадавшего вертолетом санитарной авиации доставили в Липецкую областную больницу.Движение на трассе не перекрывалось.В ночь на вторник над регионами России силы ПВО уничтожили 337 беспилотников. Утром 11 марта предприняли массированную атаку на Москву и Московскую область. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что один человек погиб и трое получили ранения в результате массированной атаки украинских беспилотников в Подмосковье.В Калужской области в Перемышльском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание строения. В Жуковском районе были повреждены окна в жилом доме, сообщал ранее губернатор региона Владислав Шапша.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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липецкая область, игорь артамонов, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, общество
Беспилотник упал на трассу в Липецкой области – ранен человек
В Липецкой области при падении БПЛА на трассу М-4 ранен человек и повреждены 4 авто
08:42 11.03.2025 (обновлено: 08:44 11.03.2025)