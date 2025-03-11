https://crimea.ria.ru/20250311/bespilotnik-upal-na-trassu-v-lipetskoy-oblasti--ranen-chelovek-1144816770.html

Беспилотник упал на трассу в Липецкой области – ранен человек

Беспилотник упал на трассу в Липецкой области – ранен человек - РИА Новости Крым, 11.03.2025

Беспилотник упал на трассу в Липецкой области – ранен человек

Один человек пострадал при падении беспилотника на трассу М-4 в Становлянском округе Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T08:42

2025-03-11T08:42

2025-03-11T08:44

липецкая область

игорь артамонов

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111856/74/1118567423_0:92:3250:1920_1920x0_80_0_0_7ac9f60cc530b5b5d8d933506fd0700c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Один человек пострадал при падении беспилотника на трассу М-4 в Становлянском округе Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, БПЛА рухнул во время массированного налета неподалеку от пункта взимания платы на трассе М-4.По его словам, пострадавшего вертолетом санитарной авиации доставили в Липецкую областную больницу.Движение на трассе не перекрывалось.В ночь на вторник над регионами России силы ПВО уничтожили 337 беспилотников. Утром 11 марта предприняли массированную атаку на Москву и Московскую область. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что один человек погиб и трое получили ранения в результате массированной атаки украинских беспилотников в Подмосковье.В Калужской области в Перемышльском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание строения. В Жуковском районе были повреждены окна в жилом доме, сообщал ранее губернатор региона Владислав Шапша.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

липецкая область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

липецкая область, игорь артамонов, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, общество