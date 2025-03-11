Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник упал на трассу в Липецкой области – ранен человек - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250311/bespilotnik-upal-na-trassu-v-lipetskoy-oblasti--ranen-chelovek-1144816770.html
Беспилотник упал на трассу в Липецкой области – ранен человек
Беспилотник упал на трассу в Липецкой области – ранен человек - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Беспилотник упал на трассу в Липецкой области – ранен человек
Один человек пострадал при падении беспилотника на трассу М-4 в Становлянском округе Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T08:42
2025-03-11T08:44
липецкая область
игорь артамонов
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111856/74/1118567423_0:92:3250:1920_1920x0_80_0_0_7ac9f60cc530b5b5d8d933506fd0700c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Один человек пострадал при падении беспилотника на трассу М-4 в Становлянском округе Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, БПЛА рухнул во время массированного налета неподалеку от пункта взимания платы на трассе М-4.По его словам, пострадавшего вертолетом санитарной авиации доставили в Липецкую областную больницу.Движение на трассе не перекрывалось.В ночь на вторник над регионами России силы ПВО уничтожили 337 беспилотников. Утром 11 марта предприняли массированную атаку на Москву и Московскую область. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что один человек погиб и трое получили ранения в результате массированной атаки украинских беспилотников в Подмосковье.В Калужской области в Перемышльском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание строения. В Жуковском районе были повреждены окна в жилом доме, сообщал ранее губернатор региона Владислав Шапша.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
липецкая область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111856/74/1118567423_519:0:3250:2048_1920x0_80_0_0_540bcd8a01549a49d9da631d6605baf6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
липецкая область, игорь артамонов, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, общество
Беспилотник упал на трассу в Липецкой области – ранен человек

В Липецкой области при падении БПЛА на трассу М-4 ранен человек и повреждены 4 авто

08:42 11.03.2025 (обновлено: 08:44 11.03.2025)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВертолет санавиации Ми-8 АМТ. Архивное фото
Вертолет санавиации Ми-8 АМТ. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар – РИА Новости Крым. Один человек пострадал при падении беспилотника на трассу М-4 в Становлянском округе Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, БПЛА рухнул во время массированного налета неподалеку от пункта взимания платы на трассе М-4.
"Ранен один человек, осколками задеты четыре автомобиля. Пострадавший — житель Владимира. Со слов мужчины, он специально остановил машину, чтобы посмотреть на летящий беспилотник", - написал Артамонов в Telegram.
По его словам, пострадавшего вертолетом санитарной авиации доставили в Липецкую областную больницу.
Движение на трассе не перекрывалось.
В ночь на вторник над регионами России силы ПВО уничтожили 337 беспилотников. Утром 11 марта предприняли массированную атаку на Москву и Московскую область. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что один человек погиб и трое получили ранения в результате массированной атаки украинских беспилотников в Подмосковье.
В Калужской области в Перемышльском районе в результате падения БПЛА произошло возгорание строения. В Жуковском районе были повреждены окна в жилом доме, сообщал ранее губернатор региона Владислав Шапша.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:48Дело о теракте возбуждено после массированного налета БПЛА на Подмосковье
09:43В Крыму на день перекроют въезд и выезд в одном из сел
09:33Сезон протекает нетипично: эксперт о заболеваемости ОРВИ в Крыму
09:18Атака ВСУ на Москву и Подмосковье – все о ситуации к этому часу
08:56Как в Крыму идет ремонт берегоукрепительных сооружений после шторма века
08:42Беспилотник упал на трассу в Липецкой области – ранен человек
08:32В Крыму могут вырасти цены в гостиницах и санаториях: когда и почему
08:25337 беспилотников уничтожены над Россией за ночь
08:22Беспилотники рухнули на жилые дома в Калужской области
08:07В Домодедово запустили электрички на Москву после атаки ВСУ
07:36Хронология "короны" – инфографика к пятилетию с начала пандемии
07:27Один человек погиб и трое ранены при атаке беспилотников в Подмосковье
07:20В Домодедово остановлены поезда и работа аэропорта после атаки ВСУ
07:12До 2500 вызовов скорой в сутки: в Крыму ОРВИ сравнили с пандемией COVID
06:47Еще пять беспилотников уничтожили на подлете к Москве
06:44Удары по Украине сегодня: в Киеве и Одессе прогремели взрывы
06:38"Верили и ждали": крымчане вспоминают о событиях марта 2014 года
06:29При атаке на торговый центр в Курской области погиб 18-летний юноша
06:04Массированная атака беспилотников на Москву – что известно
00:01Какой сегодня праздник: 11 марта
Лента новостейМолния