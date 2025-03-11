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При атаке на торговый центр в Курской области погиб 18-летний юноша
При атаке на торговый центр в Курской области погиб 18-летний юноша - РИА Новости Крым, 11.03.2025
При атаке на торговый центр в Курской области погиб 18-летний юноша
До четырех человек выросло число погибших при ударе ВСУ по торговому центру в Беловском районе Курской области. Среди жертв есть 18-летний молодой человек,... РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T06:29
2025-03-11T06:29
2025-03-11T07:06
курская область
происшествия
обстрелы всу
обстрелы курской области
общество
александр хинштейн
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. До четырех человек выросло число погибших при ударе ВСУ по торговому центру в Беловском районе Курской области. Среди жертв есть 18-летний молодой человек, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. ВСУ в понедельник вечером атаковали торговый центр "Добрыня" в слободе Белой Беловского района. Удар произошел, когда люди пришли за покупками после работы. По предварительным данным, три человека погибли, девять – получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших четверо подростков 13 и 14 лет. сообщал накануне Хинштейн.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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курская область, происшествия, обстрелы всу, обстрелы курской области, общество, александр хинштейн, всу (вооруженные силы украины), новости
При атаке на торговый центр в Курской области погиб 18-летний юноша
Число погибших при атаке на торговый центр в Курской области увеличилось до 4 человек
06:29 11.03.2025 (обновлено: 07:06 11.03.2025)