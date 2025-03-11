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При атаке на торговый центр в Курской области погиб 18-летний юноша

При атаке на торговый центр в Курской области погиб 18-летний юноша - РИА Новости Крым, 11.03.2025

При атаке на торговый центр в Курской области погиб 18-летний юноша

До четырех человек выросло число погибших при ударе ВСУ по торговому центру в Беловском районе Курской области. Среди жертв есть 18-летний молодой человек,... РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T06:29

2025-03-11T06:29

2025-03-11T07:06

курская область

происшествия

обстрелы всу

обстрелы курской области

общество

александр хинштейн

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. До четырех человек выросло число погибших при ударе ВСУ по торговому центру в Беловском районе Курской области. Среди жертв есть 18-летний молодой человек, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. ВСУ в понедельник вечером атаковали торговый центр "Добрыня" в слободе Белой Беловского района. Удар произошел, когда люди пришли за покупками после работы. По предварительным данным, три человека погибли, девять – получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших четверо подростков 13 и 14 лет. сообщал накануне Хинштейн.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

курская область

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, происшествия, обстрелы всу, обстрелы курской области, общество, александр хинштейн, всу (вооруженные силы украины), новости