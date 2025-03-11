https://crimea.ria.ru/20250311/massirovannaya-ataka-bespilotnikov-na-moskvu---chto-izvestno-1144814592.html

Массированная атака беспилотников на Москву – что известно

Массированная атака беспилотников на Москву – что известно - РИА Новости Крым, 11.03.2025

Массированная атака беспилотников на Москву – что известно

Утром во вторник над Москвой отражена массированная атака украинских беспилотников, есть повреждения. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 11.03.2025

2025-03-11T06:04

2025-03-11T06:04

2025-03-11T06:30

москва

сергей собянин

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

безопасность

новости

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Утром во вторник над Москвой отражена массированная атака украинских беспилотников, есть повреждения. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Первые семь БПЛА были сбили в Раменском городском округе около половины пятого утра. К 5 утра силами ПВО были уничтожены еще 4 беспилотника в Домодедово и Раменском. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. По данным Собянина, каждая новая волна атак вражеских БПЛА становилась больше предыдущей.После 6 утра силы ПВО сбили еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву. Кроме того, в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, сергей собянин, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), безопасность, новости, пво