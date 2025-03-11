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Массированная атака беспилотников на Москву – что известно - РИА Новости Крым, 11.03.2025
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Массированная атака беспилотников на Москву – что известно
Массированная атака беспилотников на Москву – что известно - РИА Новости Крым, 11.03.2025
Массированная атака беспилотников на Москву – что известно
Утром во вторник над Москвой отражена массированная атака украинских беспилотников, есть повреждения. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 11.03.2025
2025-03-11T06:04
2025-03-11T06:30
москва
сергей собянин
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
безопасность
новости
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Утром во вторник над Москвой отражена массированная атака украинских беспилотников, есть повреждения. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.Первые семь БПЛА были сбили в Раменском городском округе около половины пятого утра. К 5 утра силами ПВО были уничтожены еще 4 беспилотника в Домодедово и Раменском. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. По данным Собянина, каждая новая волна атак вражеских БПЛА становилась больше предыдущей.После 6 утра силы ПВО сбили еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву. Кроме того, в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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москва, сергей собянин, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), безопасность, новости, пво
Массированная атака беспилотников на Москву – что известно

Над Москвой сбили 60 беспилотников - Собянин

06:04 11.03.2025 (обновлено: 06:30 11.03.2025)
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкСиловики на месте падения беспилотника в Москве
Силовики на месте падения беспилотника в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мар - РИА Новости Крым. Утром во вторник над Москвой отражена массированная атака украинских беспилотников, есть повреждения. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Первые семь БПЛА были сбили в Раменском городском округе около половины пятого утра.
К 5 утра силами ПВО были уничтожены еще 4 беспилотника в Домодедово и Раменском. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
По данным Собянина, каждая новая волна атак вражеских БПЛА становилась больше предыдущей.
"Силами ПВО Минобороны отражена атака еще 25 беспилотников, летевших на Москву. На данный момент сбили уже 58 вражеских БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", - сообщил он в Telegram.
После 6 утра силы ПВО сбили еще два вражеских беспилотника, летевших на Москву.
"На данный момент на территории города Москвы незначительно повреждена кровля дома от падения обломков сбитого БПЛА на Домодедовской улице. Соответствующие службы работают на месте", - отметил Собянин.
Кроме того, в аэропортах Домодедово и Жуковский ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщили в Росавиации.
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МоскваСергей СобянинБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)БезопасностьНовостиПВО
 
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