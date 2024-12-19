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Россия точно выбьет ВСУ из Курской области - Путин
Россия точно выбьет ВСУ из Курской области - Путин - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Россия точно выбьет ВСУ из Курской области - Путин
Россия точно выбьет украинские войска из Курской области, после чего там все будет восстановлено. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T12:55
2024-12-19T12:55
2024-12-19T12:55
владимир путин (политик)
новости
россия
прямая линия с владимиром путиным
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Россия точно выбьет украинские войска из Курской области, после чего там все будет восстановлено. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.После завершения зачистки Курской области от украинских боевиков можно будет оценить ущерб и приступить к восстановлению жилого и социального фонда.Уже сейчас на эти цели выделено более 108 млрд рублей, добавил Владимир Путин.Прямая линия Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг в Гостином дворе. По последним данным, к прямой линии уже поступило свыше 2 миллионов обращений и вопросов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), новости, россия, прямая линия с владимиром путиным, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Россия точно выбьет ВСУ из Курской области - Путин
Россия точно выбьет ВСУ из Курской области – Путин
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Россия точно выбьет украинские войска из Курской области, после чего там все будет восстановлено. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы точно ВСУ из Курской области выбьем, по-другому быть не может. Но конкретной даты я сказать не могу. Я представляю, есть же планы, которые мне докладываются. Но сказать, что это будет к такому-то числу, не могу, потому что ребята меня слышат и они пойдут во что бы то ни стало к этой дате, не будут с с потерями считаться, мы не можем так поступать", - сказал президент.
После завершения зачистки Курской области от украинских боевиков можно будет оценить ущерб и приступить к восстановлению жилого и социального фонда.
"Все будет восстановлено, даже не может быть никаких сомнений. Будем восстанавливать дорожную сеть, коммунальную инфраструктуру, объекты социального назначения, школы, детские сады, жилье. Будут выдаваться и сертификаты на восстановления жилья", - добавил президент.
Уже сейчас на эти цели выделено более 108 млрд рублей, добавил Владимир Путин.
Прямая линия Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг в Гостином дворе. По последним данным, к прямой линии уже поступило свыше 2 миллионов обращений и вопросов.
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