Рейтинг@Mail.ru
Россия точно выбьет ВСУ из Курской области - Путин - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241219/rossiya-tochno-vybet-vsu-iz-kurskoy-oblasti---putin-1142755725.html
Россия точно выбьет ВСУ из Курской области - Путин
Россия точно выбьет ВСУ из Курской области - Путин - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Россия точно выбьет ВСУ из Курской области - Путин
Россия точно выбьет украинские войска из Курской области, после чего там все будет восстановлено. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T12:55
2024-12-19T12:55
владимир путин (политик)
новости
россия
прямая линия с владимиром путиным
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0f/1141880629_0:175:3020:1874_1920x0_80_0_0_053b28275e4bd1f1c62e1e683535c466.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Россия точно выбьет украинские войска из Курской области, после чего там все будет восстановлено. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.После завершения зачистки Курской области от украинских боевиков можно будет оценить ущерб и приступить к восстановлению жилого и социального фонда.Уже сейчас на эти цели выделено более 108 млрд рублей, добавил Владимир Путин.Прямая линия Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг в Гостином дворе. По последним данным, к прямой линии уже поступило свыше 2 миллионов обращений и вопросов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/0f/1141880629_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_f55920c2ecd18bdc60f877f1dd1570b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), новости, россия, прямая линия с владимиром путиным, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Россия точно выбьет ВСУ из Курской области - Путин

Россия точно выбьет ВСУ из Курской области – Путин

12:55 19.12.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр"
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Россия точно выбьет украинские войска из Курской области, после чего там все будет восстановлено. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы точно ВСУ из Курской области выбьем, по-другому быть не может. Но конкретной даты я сказать не могу. Я представляю, есть же планы, которые мне докладываются. Но сказать, что это будет к такому-то числу, не могу, потому что ребята меня слышат и они пойдут во что бы то ни стало к этой дате, не будут с с потерями считаться, мы не можем так поступать", - сказал президент.

После завершения зачистки Курской области от украинских боевиков можно будет оценить ущерб и приступить к восстановлению жилого и социального фонда.
"Все будет восстановлено, даже не может быть никаких сомнений. Будем восстанавливать дорожную сеть, коммунальную инфраструктуру, объекты социального назначения, школы, детские сады, жилье. Будут выдаваться и сертификаты на восстановления жилья", - добавил президент.
Уже сейчас на эти цели выделено более 108 млрд рублей, добавил Владимир Путин.
Прямая линия Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг в Гостином дворе. По последним данным, к прямой линии уже поступило свыше 2 миллионов обращений и вопросов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Владимир Путин (политик)НовостиРоссияПрямая линия с Владимиром ПутинымКурская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Вооруженные силы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:20России есть, с кем разговаривать на Украине – Путин
13:17Почему Алиев опроверг необходимость военной базы Турции в Азербайджане
13:09Путин предложил Западу провести технологическую дуэль с "Орешником"
13:07Бойцы в Курской области получат статус участников СВО - Путин
13:03Новости СВО: потери украинских боевиков за сутки
12:55Россия точно выбьет ВСУ из Курской области - Путин
12:49Путин объяснил причину роста цен в России
12:47ФСБ изъяла 24 килограмма наркотиков у жителя крымского села
12:41Ситуация в зоне СВО меняется кардинально – Путин
12:33Нынешний уровень инфляции является тревожным сигналом – Путин
12:31Глава Евросовета пообещал Зеленскому поддержку "в войне и мире"
12:24"Мы развиваемся, несмотря ни на что" – Путин о росте экономики в России
12:06Прямая линия с Владимиром Путиным
11:58Подорожание проезда в Крыму – позиция перевозчиков
11:48Еще два населенных пункта в ДНР взяты под контроль российскими военными
11:41ВСУ ударили "кассетами" по больнице в Горловке – ранены 9 мирных жителей
11:34ФСБ в Крыму задержала пятерых за хранение автоматов и взрывчатки
11:12Грунт продолжает движение: что происходит в Сочи после удара непогоды
11:02Названо общее число пострадавших при крушении поездов под Мурманском
10:53Генпрокуратура выявила большие нарушения в работе Минпросвещения
Лента новостейМолния