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Россия точно выбьет ВСУ из Курской области - Путин

Россия точно выбьет ВСУ из Курской области - Путин - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Россия точно выбьет ВСУ из Курской области - Путин

Россия точно выбьет украинские войска из Курской области, после чего там все будет восстановлено. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T12:55

2024-12-19T12:55

2024-12-19T12:55

владимир путин (политик)

новости

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Россия точно выбьет украинские войска из Курской области, после чего там все будет восстановлено. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.После завершения зачистки Курской области от украинских боевиков можно будет оценить ущерб и приступить к восстановлению жилого и социального фонда.Уже сейчас на эти цели выделено более 108 млрд рублей, добавил Владимир Путин.Прямая линия Владимира Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг в Гостином дворе. По последним данным, к прямой линии уже поступило свыше 2 миллионов обращений и вопросов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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