https://crimea.ria.ru/20250402/v-podmoskove-rebenka-gospitalizirovali-posle-vzryva-khlopushki-v-shkole-1145386604.html

В Подмосковье ребенка госпитализировали после взрыва хлопушки в школе

В Подмосковье ребенка госпитализировали после взрыва хлопушки в школе - РИА Новости Крым, 02.04.2025

В Подмосковье ребенка госпитализировали после взрыва хлопушки в школе

Ребенок госпитализирован после взрыва хлопушки в школе подмосковной Истры, еще восемь детей осмотрены медиком на месте. Об этом со ссылкой на экстренные службы... РИА Новости Крым, 02.04.2025

2025-04-02T13:30

2025-04-02T13:30

2025-04-02T13:30

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школа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Ребенок госпитализирован после взрыва хлопушки в школе подмосковной Истры, еще восемь детей осмотрены медиком на месте. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости.Инцидент произошел в городской школе №2.По его словам, возгораний и разрушений не было. Школа продолжает работать штатно. В происшествии разбираются правоохранительные органы.Как пояснили в министерстве образования Московской области, ученик пятого класса во время урока русского языка бросил в портфель однокласснику "хлопушку-бомбочку", она взорвалась.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты беременным школьницам на Кубани – новый фейкЗа дружбой и вдохновением: в "Артек" приехала делегация из АбхазииЗащищать себя и уважать страну: курсы от разведчиков для детей в Крыму

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости, происшествия, подмосковье, дети, школа