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В Подмосковье ребенка госпитализировали после взрыва хлопушки в школе
В Подмосковье ребенка госпитализировали после взрыва хлопушки в школе - РИА Новости Крым, 02.04.2025
В Подмосковье ребенка госпитализировали после взрыва хлопушки в школе
Ребенок госпитализирован после взрыва хлопушки в школе подмосковной Истры, еще восемь детей осмотрены медиком на месте. Об этом со ссылкой на экстренные службы... РИА Новости Крым, 02.04.2025
2025-04-02T13:30
2025-04-02T13:30
2025-04-02T13:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Ребенок госпитализирован после взрыва хлопушки в школе подмосковной Истры, еще восемь детей осмотрены медиком на месте. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости.Инцидент произошел в городской школе №2.По его словам, возгораний и разрушений не было. Школа продолжает работать штатно. В происшествии разбираются правоохранительные органы.Как пояснили в министерстве образования Московской области, ученик пятого класса во время урока русского языка бросил в портфель однокласснику "хлопушку-бомбочку", она взорвалась.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Выплаты беременным школьницам на Кубани – новый фейкЗа дружбой и вдохновением: в "Артек" приехала делегация из АбхазииЗащищать себя и уважать страну: курсы от разведчиков для детей в Крыму
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россия, новости, происшествия, подмосковье, дети, школа
В Подмосковье ребенка госпитализировали после взрыва хлопушки в школе
В Подмосковье девочка попала в больницу после взрыва хлопушки в школе
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. Ребенок госпитализирован после взрыва хлопушки в школе подмосковной Истры, еще восемь детей осмотрены медиком на месте. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел в городской школе №2.
"Пятиклассники взорвали хлопушку. В результате одна из школьниц была госпитализирована с предварительным диагнозом "токсичное отравление". Еще восемь учеников были осмотрены сотрудником медкабинета и продолжили обучение", – говорится в сообщении.
По его словам, возгораний и разрушений не было. Школа продолжает работать штатно. В происшествии разбираются правоохранительные органы.
Как пояснили в министерстве образования Московской области, ученик пятого класса во время урока русского языка бросил в портфель однокласснику "хлопушку-бомбочку", она взорвалась.
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