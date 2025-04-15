https://crimea.ria.ru/20250415/v-leninskom-rayone-kryma-perezakhoronili-ostanki-108-krasnoarmeytsev-1145710372.html

В Ленинском районе Крыма перезахоронили останки 108 красноармейцев

В Ленинском районе Крыма перезахоронили останки 108 красноармейцев - РИА Новости Крым, 15.04.2025

В Ленинском районе Крыма перезахоронили останки 108 красноармейцев

В Ленинском районе Крыма перезахоронили останки 108 красноармейцев, погибших на полуострове во время Великой Отечественной войны. Девять бойцов удалось... РИА Новости Крым, 15.04.2025

2025-04-15T22:03

2025-04-15T22:03

2025-04-15T22:12

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крым в великой отечественной войне

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма перезахоронили останки 108 красноармейцев, погибших на полуострове во время Великой Отечественной войны. Девять бойцов удалось идентифицировать. Об этом рассказал руководитель военно-патриотического поискового объединения "Крым-Поиск" Николай Шевченко.Руководитель поискового объединения добавил, что воины сражались на Ак-Монайских позициях с января по май 1942 года, а так же на промежуточных рубежах в ходе Керченской оборонительной операции в мае того же 1942-го. Их останки подняли в ходе военно-поисковых экспедиций вахты Памяти "Крымфронт" на Керченском полуострове в окрестностях населенных пунктов Ленинского района в 2022-м и 2024-м годах.Он добавил, что в этом году пройдет три этапа ежегодной региональной "Вахты Памяти "Крымфронт". Первый этап традиционно стартует 8 мая.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20250401/rassekrecheny-dokumenty-o-prestupleniyakh--fashistov-i-ikh-posobnikov-v-krymu-1145355105.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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