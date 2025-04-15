В Ленинском районе Крыма перезахоронили останки 108 красноармейцев
В Крыму перезахоронили останки 108 солдат и командиров Красной армии
22:03 15.04.2025 (обновлено: 22:12 15.04.2025)
© Фото Николай Шевченко, руководитель Военно-патриотического поискового объединения "КРЫМ-ПОИСК"В Ленинском районе перезахоронили останки 108 красноармейцев
© Фото Николай Шевченко, руководитель Военно-патриотического поискового объединения "КРЫМ-ПОИСК"
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Ленинском районе Крыма перезахоронили останки 108 красноармейцев, погибших на полуострове во время Великой Отечественной войны. Девять бойцов удалось идентифицировать. Об этом рассказал руководитель военно-патриотического поискового объединения "Крым-Поиск" Николай Шевченко.
"Сегодня с воинскими и духовными почестями предали земле останки 108 бойцов и командиров Красной Армии. Имена девяти из них нам удалось установить благодарю найденным предметам. В ближайшее время будет изготовлен и установлен памятник с их именами", – сообщил Шевченко.
Руководитель поискового объединения добавил, что воины сражались на Ак-Монайских позициях с января по май 1942 года, а так же на промежуточных рубежах в ходе Керченской оборонительной операции в мае того же 1942-го. Их останки подняли в ходе военно-поисковых экспедиций вахты Памяти "Крымфронт" на Керченском полуострове в окрестностях населенных пунктов Ленинского района в 2022-м и 2024-м годах.
© Фото Николай Шевченко, руководитель Военно-патриотического поискового объединения "КРЫМ-ПОИСК"В Ленинском районе перезахоронили останки 108 красноармейцев
1 из 6
В Ленинском районе перезахоронили останки 108 красноармейцев
© Фото Николай Шевченко, руководитель Военно-патриотического поискового объединения "КРЫМ-ПОИСК"
© Фото Николай Шевченко, руководитель Военно-патриотического поискового объединения "КРЫМ-ПОИСК"В Ленинском районе перезахоронили останки 108 красноармейцев
2 из 6
В Ленинском районе перезахоронили останки 108 красноармейцев
© Фото Николай Шевченко, руководитель Военно-патриотического поискового объединения "КРЫМ-ПОИСК"
© Фото Николай Шевченко, руководитель Военно-патриотического поискового объединения "КРЫМ-ПОИСК"В Ленинском районе перезахоронили останки 108 красноармейцев
3 из 6
В Ленинском районе перезахоронили останки 108 красноармейцев
© Фото Николай Шевченко, руководитель Военно-патриотического поискового объединения "КРЫМ-ПОИСК"
© Фото Николай Шевченко, руководитель Военно-патриотического поискового объединения "КРЫМ-ПОИСК"В Ленинском районе перезахоронили останки 108 красноармейцев
4 из 6
В Ленинском районе перезахоронили останки 108 красноармейцев
© Фото Николай Шевченко, руководитель Военно-патриотического поискового объединения "КРЫМ-ПОИСК"
© Фото Николай Шевченко, руководитель Военно-патриотического поискового объединения "КРЫМ-ПОИСК"В Ленинском районе перезахоронили останки 108 красноармейцев
5 из 6
В Ленинском районе перезахоронили останки 108 красноармейцев
© Фото Николай Шевченко, руководитель Военно-патриотического поискового объединения "КРЫМ-ПОИСК"
© Фото Николай Шевченко, руководитель Военно-патриотического поискового объединения "КРЫМ-ПОИСК"В Ленинском районе перезахоронили останки 108 красноармейцев
6 из 6
В Ленинском районе перезахоронили останки 108 красноармейцев
© Фото Николай Шевченко, руководитель Военно-патриотического поискового объединения "КРЫМ-ПОИСК"
1 из 6
В Ленинском районе перезахоронили останки 108 красноармейцев
© Фото Николай Шевченко, руководитель Военно-патриотического поискового объединения "КРЫМ-ПОИСК"
2 из 6
В Ленинском районе перезахоронили останки 108 красноармейцев
© Фото Николай Шевченко, руководитель Военно-патриотического поискового объединения "КРЫМ-ПОИСК"
3 из 6
В Ленинском районе перезахоронили останки 108 красноармейцев
© Фото Николай Шевченко, руководитель Военно-патриотического поискового объединения "КРЫМ-ПОИСК"
4 из 6
В Ленинском районе перезахоронили останки 108 красноармейцев
© Фото Николай Шевченко, руководитель Военно-патриотического поискового объединения "КРЫМ-ПОИСК"
5 из 6
В Ленинском районе перезахоронили останки 108 красноармейцев
© Фото Николай Шевченко, руководитель Военно-патриотического поискового объединения "КРЫМ-ПОИСК"
6 из 6
В Ленинском районе перезахоронили останки 108 красноармейцев
© Фото Николай Шевченко, руководитель Военно-патриотического поискового объединения "КРЫМ-ПОИСК"
"Останки красноармейцев захоронили на воинском мемориале в Батальном. Здесь покоятся свыше четырех тысяч их побратимов. Все они погибли, защищая и освобождая Крым", – подчеркнул Шевченко.
Он добавил, что в этом году пройдет три этапа ежегодной региональной "Вахты Памяти "Крымфронт". Первый этап традиционно стартует 8 мая.
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