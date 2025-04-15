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Запрет на курортный сезон-2025 в Крыму – Роспотребнадзор опроверг фейк - РИА Новости Крым, 15.04.2025
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Запрет на курортный сезон-2025 в Крыму – Роспотребнадзор опроверг фейк
Запрет на курортный сезон-2025 в Крыму – Роспотребнадзор опроверг фейк - РИА Новости Крым, 15.04.2025
Запрет на курортный сезон-2025 в Крыму – Роспотребнадзор опроверг фейк
Появившаяся в интернете информация о том, что в Крыму и на Кубани якобы установлен запрет на курортный сезон-2025 в связи с превышением в морской воде опасных... РИА Новости Крым, 15.04.2025
2025-04-15T22:12
2025-04-15T22:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Появившаяся в интернете информация о том, что в Крыму и на Кубани якобы установлен запрет на курортный сезон-2025 в связи с превышением в морской воде опасных токсичных соединений, является фейком. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре.В ведомстве отметили, что в интернете появилось фальсифицированное письмо за "подписью" руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой под названием "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с экологической ситуацией в Краснодарском крае и Республике Крым".В фальшивке указывается, что по состоянию на 10 апреля "содержание полициклических ароматических углеводородов (способны вызывать острое и хроническое отравление с поражением центральной нервной системы – ред.) и токсичных веществ в морской воде и почве прибрежных зон превышает предельно допустимые концентрации в 5 –10 раз, что создает опасность для здоровья населения".В связи с этим сообщается, что в Крыму и на Кубани якобы устанавливается запрет на курортный сезон 2025 года в двух муниципальных образованиях Крыма – Керчи и Ленинском районе, а также в четырех муниципальных образованиях Краснодарского края (Анапа, Новороссийск, Геленджик, Темрюкский район). А следовательно, "приостанавливается деятельность санаторно-курортных объектов с 14 апреля 2025 года".По данным ведомства, несоответствия по качеству питьевой воды, рыбы и морепродуктов на территории Республики Крым и Краснодарского края не выявлены.В ведомстве отметили, что на данный момент продолжается исследование 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе на соответствие санитарным правилам и гигиеническим нормам и призвали жителей российских регионов обращаться только к официальным источникам информации для получения достоверных данных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Запрет на вылов рыбы в Черном море – новый фейкИнцидент на ЗАЭС – на станции опровергли фейкВыплаты беременным школьницам на Кубани – новый фейк
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новости крыма, роспотребнадзор, новости, крым, краснодарский край, анапа, новороссийск, геленджик, темрюкский район, керчь, ленинский район, фейк
Запрет на курортный сезон-2025 в Крыму – Роспотребнадзор опроверг фейк

Фейк о запрете курортного сезона в Крыму из-за "токсичности" моря опроверг Роспотребнадзор

22:12 15.04.2025 (обновлено: 22:15 15.04.2025)
 
Фейк
Фейк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Появившаяся в интернете информация о том, что в Крыму и на Кубани якобы установлен запрет на курортный сезон-2025 в связи с превышением в морской воде опасных токсичных соединений, является фейком. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре.
© РоспотребнадзорФейк о запрете курортного сезона
Фейк о запрете курортного сезона
© Роспотребнадзор
Фейк о запрете курортного сезона
© РоспотребнадзорФейк о запрете курортного сезона
Фейк о запрете курортного сезона
© Роспотребнадзор
Фейк о запрете курортного сезона
В ведомстве отметили, что в интернете появилось фальсифицированное письмо за "подписью" руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой под названием "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с экологической ситуацией в Краснодарском крае и Республике Крым".
В фальшивке указывается, что по состоянию на 10 апреля "содержание полициклических ароматических углеводородов (способны вызывать острое и хроническое отравление с поражением центральной нервной системы – ред.) и токсичных веществ в морской воде и почве прибрежных зон превышает предельно допустимые концентрации в 5 –10 раз, что создает опасность для здоровья населения".
В связи с этим сообщается, что в Крыму и на Кубани якобы устанавливается запрет на курортный сезон 2025 года в двух муниципальных образованиях Крыма – Керчи и Ленинском районе, а также в четырех муниципальных образованиях Краснодарского края (Анапа, Новороссийск, Геленджик, Темрюкский район). А следовательно, "приостанавливается деятельность санаторно-курортных объектов с 14 апреля 2025 года".
"Данные сведения полностью являются недостоверными!" – заявили в Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, несоответствия по качеству питьевой воды, рыбы и морепродуктов на территории Республики Крым и Краснодарского края не выявлены.

"В курортных зонах Сочи, Туапсе, Геленджика, Лазаревского и Новороссийска, а также в Крыму и Севастополе не обнаружено нарушений качества атмосферного воздуха, морской воды, пляжного песка. Эти территории находятся вне зоны риска", – говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что на данный момент продолжается исследование 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе на соответствие санитарным правилам и гигиеническим нормам и призвали жителей российских регионов обращаться только к официальным источникам информации для получения достоверных данных.
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